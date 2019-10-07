ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Таблетки для омоложения. Ученые смогли обратить старение человека вспять

08.10.2019 17:12 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Таблетки для омоложения. Ученые смогли обратить старение человека вспять
shutterstock.com

Обернуть старение вспять пытались с помощью гормона роста и ещё двух препаратов, защищающих от его осложнений, — аналога мужского гормона (дегидроэпиандростерон) и противодиабетического метформина. Исследование продолжалось всего год, но за это время внутренние часы в организме «подопытных кроликов» пошли назад. Организм каждого из них стал моложе в среднем на два года.

Таблетки для омоложения. Ученые смогли обратить старение человека вспять Лекарство от старости. Что нужно, чтобы человек смог жить 200 лет?

Дело в том, что по мере старения у нас накапливаются так называемые эпигенетические метки. Они фиксируются на генах и влияют на их работу. И эти метки характеризуют наш биологический возраст. Он точнее паспортного — фактического числа прожитых лет. Потому что один и в 40 лет уже старик (его биологический возраст может быть как у человека, которому по паспорту 60–70 лет), а другой и в 65 лет имеет биологический возраст и эпигенетические метки как у 40-летнего. Это зависит как от наследственности, так и от образа жизни.

Так вот, в начале исследования у добровольцев таких меток было больше, чем в конце. Это значит, что изначально их организм был старше. А год спустя, в конце эксперимента, по числу меток, удалённых с генов, они стали моложе примерно на 2–2,5 года. Более того, это снижение возраста было устойчивым, оно сохранялось и через 6 месяцев после окончания исследования. То есть старение после него не ускорялось. Это важно.

Кроме того, у многих участников эксперимента произошло омоложение тимуса. Это маленькая железа, расположенная за грудиной, в которой созревают так называемые Т-лимфоциты (буква «Т» в их названии говорит о том, что они связаны с тимусом). Благодаря им иммунитет распознаёт врагов (бактерии, вирусы, чужие клетки и т. д.) и уничтожает их. Это защищает нас от многих болезней (см. инфографику). Дело в том, что после 20 лет тимус претерпевает обратное развитие и перестаёт работать. То есть все Т-лимфоциты организма формируются ещё в молодости. Они запрограммированы на определённое количество делений. И после 60–70 лет они не могут делиться и оказывать отпор чужеродным клеткам. В результате пожилые люди часто умирают от обычных инфекций и рака. Об этом «Аргументам и фактам» недавно рассказывал известный генетик, академик РАН и ректор РНИМУ им. Пирогова Сергей Лукьянов. У него в университете изучают эту проблему. И возрождение тимуса, достигнутое в эксперименте, — важный фактор омоложения.


Таблетки для омоложения. Ученые смогли обратить старение человека вспять
Нажимите для увеличения

Мнение эксперта

Таблетки для омоложения. Ученые смогли обратить старение человека вспятьИзвестный биогеронтолог, доктор биологических наук Алексей Москалёв:

— В этом эксперименте определяли так называемый эпигенетический возраст. Такое направление исследований набирает популярность. Ранее доказали его прогностическую роль в снижении смертности, в большей степени от рака. В экспериментах на мышах было показано, что эпигенетический возраст значительно меньше у животных, находящихся на низкокалорийной диете или принимающих рапамицин (это геропротектор, замедляющий старение). Грегори Фэй, проводивший это исследование, поставил цель — обратить вспять возрастные изменения тимуса (в нём происходит созревание клеток адаптивного иммунитета). Он организовал маленькое пилотное клиническое исследование (9 человек), и в течение года им делали инъекцию гормона роста и давали дегидроэпиандростерон. А для того чтобы предупредить развитие сахарного диабета (его развитию способствует гормон роста), ещё давали препарат метформин, который, кстати, сам способен влиять на функцию тимуса. Пациенты для сохранности костной ткани получали также витамин D, а для иммунитета — цинк. Грегори привлёк Стива Хорвата, автора метода оценки эпигенетического возраста. Его измеряли в динамике. Оказалось, что эпигенетический возраст уменьшился на 2,5 года. Однако в таком коктейле препаратов сложно понять, что оказывало решающее воздействие. Размер группы был слишком ограниченным, и результат мог оказаться в пределах статистической ошибки. Время воздействия тоже было крайне ограниченным, и не исключено, что эффект может быть временным. Есть сомнения и в геропротекторных свойствах отдельных компонентов, в частности гормона роста.

Таблетки для омоложения. Ученые смогли обратить старение человека вспять
В роли молодильных яблок. Какие продукты тормозят старение?
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многих из нас интересует тема омоложения. На днях исследователи из США и Канады сообщили об эксперименте, позволяющем сделать людей моложе.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
По самые помидоры. Кто внёс томаты и кабачки в список вредных продуктов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика