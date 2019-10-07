Таблетки для омоложения. Ученые смогли обратить старение человека вспять

Источник материала: Аргументы и факты

Обернуть старение вспять пытались с помощью гормона роста и ещё двух препаратов, защищающих от его осложнений, — аналога мужского гормона (дегидроэпиандростерон) и противодиабетического метформина. Исследование продолжалось всего год, но за это время внутренние часы в организме «подопытных кроликов» пошли назад. Организм каждого из них стал моложе в среднем на два года.

Дело в том, что по мере старения у нас накапливаются так называемые эпигенетические метки. Они фиксируются на генах и влияют на их работу. И эти метки характеризуют наш биологический возраст. Он точнее паспортного — фактического числа прожитых лет. Потому что один и в 40 лет уже старик (его биологический возраст может быть как у человека, которому по паспорту 60–70 лет), а другой и в 65 лет имеет биологический возраст и эпигенетические метки как у 40-летнего. Это зависит как от наследственности, так и от образа жизни.

Так вот, в начале исследования у добровольцев таких меток было больше, чем в конце. Это значит, что изначально их организм был старше. А год спустя, в конце эксперимента, по числу меток, удалённых с генов, они стали моложе примерно на 2–2,5 года. Более того, это снижение возраста было устойчивым, оно сохранялось и через 6 месяцев после окончания исследования. То есть старение после него не ускорялось. Это важно.

Кроме того, у многих участников эксперимента произошло омоложение тимуса. Это маленькая железа, расположенная за грудиной, в которой созревают так называемые Т-лимфоциты (буква «Т» в их названии говорит о том, что они связаны с тимусом). Благодаря им иммунитет распознаёт врагов (бактерии, вирусы, чужие клетки и т. д.) и уничтожает их. Это защищает нас от многих болезней (см. инфографику). Дело в том, что после 20 лет тимус претерпевает обратное развитие и перестаёт работать. То есть все Т-лимфоциты организма формируются ещё в молодости. Они запрограммированы на определённое количество делений. И после 60–70 лет они не могут делиться и оказывать отпор чужеродным клеткам. В результате пожилые люди часто умирают от обычных инфекций и рака. Об этом «Аргументам и фактам» недавно рассказывал известный генетик, академик РАН и ректор РНИМУ им. Пирогова Сергей Лукьянов. У него в университете изучают эту проблему. И возрождение тимуса, достигнутое в эксперименте, — важный фактор омоложения.





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Мнение эксперта

Известный биогеронтолог, доктор биологических наук Алексей Москалёв: