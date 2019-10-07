Таблетки для омоложения. Ученые смогли обратить старение человека вспять

Обернуть старение вспять пытались с помощью гормона роста и ещё двух препаратов, защищающих от его осложнений, — аналога мужского гормона (дегидроэпиандростерон) и противодиабетического метформина. Исследование продолжалось всего год, но за это время внутренние часы в организме «подопытных кроликов» пошли назад. Организм каждого из них стал моложе в среднем на два года.
Дело в том, что по мере старения у нас накапливаются так называемые эпигенетические метки. Они фиксируются на генах и влияют на их работу. И эти метки характеризуют наш биологический возраст. Он точнее паспортного — фактического числа прожитых лет. Потому что один и в 40 лет уже старик (его биологический возраст может быть как у человека, которому по паспорту 60–70 лет), а другой и в 65 лет имеет биологический возраст и эпигенетические метки как у 40-летнего. Это зависит как от наследственности, так и от образа жизни.
Так вот, в начале исследования у добровольцев таких меток было больше, чем в конце. Это значит, что изначально их организм был старше. А год спустя, в конце эксперимента, по числу меток, удалённых с генов, они стали моложе примерно на 2–2,5 года. Более того, это снижение возраста было устойчивым, оно сохранялось и через 6 месяцев после окончания исследования. То есть старение после него не ускорялось. Это важно.
Кроме того, у многих участников эксперимента произошло омоложение тимуса. Это маленькая железа, расположенная за грудиной, в которой созревают так называемые Т-лимфоциты (буква «Т» в их названии говорит о том, что они связаны с тимусом). Благодаря им иммунитет распознаёт врагов (бактерии, вирусы, чужие клетки и т. д.) и уничтожает их. Это защищает нас от многих болезней (см. инфографику). Дело в том, что после 20 лет тимус претерпевает обратное развитие и перестаёт работать. То есть все Т-лимфоциты организма формируются ещё в молодости. Они запрограммированы на определённое количество делений. И после 60–70 лет они не могут делиться и оказывать отпор чужеродным клеткам. В результате пожилые люди часто умирают от обычных инфекций и рака. Об этом «Аргументам и фактам» недавно рассказывал известный генетик, академик РАН и ректор РНИМУ им. Пирогова Сергей Лукьянов. У него в университете изучают эту проблему. И возрождение тимуса, достигнутое в эксперименте, — важный фактор омоложения.
Мнение эксперта
Известный биогеронтолог, доктор биологических наук Алексей Москалёв:
— В этом эксперименте определяли так называемый эпигенетический возраст. Такое направление исследований набирает популярность. Ранее доказали его прогностическую роль в снижении смертности, в большей степени от рака. В экспериментах на мышах было показано, что эпигенетический возраст значительно меньше у животных, находящихся на низкокалорийной диете или принимающих рапамицин (это геропротектор, замедляющий старение). Грегори Фэй, проводивший это исследование, поставил цель — обратить вспять возрастные изменения тимуса (в нём происходит созревание клеток адаптивного иммунитета). Он организовал маленькое пилотное клиническое исследование (9 человек), и в течение года им делали инъекцию гормона роста и давали дегидроэпиандростерон. А для того чтобы предупредить развитие сахарного диабета (его развитию способствует гормон роста), ещё давали препарат метформин, который, кстати, сам способен влиять на функцию тимуса. Пациенты для сохранности костной ткани получали также витамин D, а для иммунитета — цинк. Грегори привлёк Стива Хорвата, автора метода оценки эпигенетического возраста. Его измеряли в динамике. Оказалось, что эпигенетический возраст уменьшился на 2,5 года. Однако в таком коктейле препаратов сложно понять, что оказывало решающее воздействие. Размер группы был слишком ограниченным, и результат мог оказаться в пределах статистической ошибки. Время воздействия тоже было крайне ограниченным, и не исключено, что эффект может быть временным. Есть сомнения и в геропротекторных свойствах отдельных компонентов, в частности гормона роста.