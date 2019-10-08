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По стопам Джокера. Почему психические обострения активизируются осенью?

09.10.2019 09:47 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

По стопам Джокера. Почему психические обострения активизируются осенью?
Джокер. © / Кадр из фильма

По стопам Джокера. Почему психические обострения активизируются осенью?О том, что различные обострения психических заболеваний особенно ярко проявляются осенью и весной, знают даже школьники. Недаром именно в переходные периоды возрастает число нелогичных с точки зрения нормального человека поступков, люди становятся более агрессивными, отмечается волна немотивированной жестокости, например, по отношению к животным. А причина довольно проста и кроется она в глубинах человеческого организма. О том, почему же организм нездорового человека так реагирует именно на осень и весну, АиФ.ru рассказала психолог Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии им. свт. Луки Зинаида Рошаль.

Биоритмы рулят

Одной из главных причин обострений любых хронических заболеваний и в том числе, конечно же, психических является сезонная перестройка биологических ритмов организма человека в соответствии с изменением сезонных ритмов окружающей среды.

Функционирование всего живого на планете привязано к биологическим ритмам — они являются необходимой системой адаптации организма человека к условиям изменяющейся окружающей среды. Биоритмы осуществляют координацию всех внутренних систем нашего тела между собой для оптимального взаимодействия как внутри организма, так и с биоритмами нашей планеты. 

По стопам Джокера. Почему психические обострения активизируются осенью? Какая связь между похудением и психикой?

То есть биоритмы человека призваны подстраивать его к постоянно изменяющимся условиям внешней среды обитания. Это как бы наши «внутренние часы», регулирующие периоды сна и бодрствования, питания, активности и отдыха в соответствии с колебаниями и изменениями параметров окружающей среды. В зависимости от продолжительности периода существуют суточные, месячные, сезонные и многолетние биоритмы. 

В данном случае мы говорим о сезонных биоритмах. В межсезонье происходит глобальная перестройка всего организма для адаптации к изменениям, присущим данному сезону светового дня, температуре и влажности воздуха, давлению и т. д. Реагируя на эти изменения, наш организм перестраивает свое функционирование, синхронизируя себя с окружающей природой.

Обострения по времени года

Осенью мы видим такую картину. У организма задача приспособиться ко все более сокращающемуся световому дню, пасмурной и холодной погоде, изменяющемуся атмосферному давлению, дефициту солнечного света. А именно эти факторы влияют на выработку триптофана, мелатонина и серотонина — «гормона радости», которые в свою очередь способствуют регулированию полноценных процессов сна и бодрствования, двигательной активности и радостному восприятию жизни. Если период адаптации к новым условиям затягивается, то человек может ощущать хроническую усталость, апатию, раздражительность, эмоциональную неустойчивость. И здесь, казалось бы, незначительные факты и события могут окончательно выбить из состояния равновесия и привести к возникновению депрессивных эпизодов, обострению хронических неврологических, невротических и психических расстройств.

Схожая ситуация наблюдается весной. Только тут организм, наоборот, готовится к потеплению. Ему необходимо затратить огромный ресурс на то, чтобы проснуться от спячки и при этом противостоять множеству болезнетворных организмов, активизирующихся с потеплением. Также весной организм, как правило, страдает от того, что уже исчерпан летний запас витаминов и питательных веществ, нервная система истощается, иммунитет и сопротивляемость организма болезням падает, обостряются хронические заболевания, человек ощущает слабость, бессилие, сонливость, потерю настроения.

По стопам Джокера. Почему психические обострения активизируются осенью?
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В этих постоянно меняющихся условиях организм должен настроить свои ритмические процессы, привести их в соответствие с природным изменениям. Однако различные ритмические процессы перестраиваются с различной скоростью, в результате чего возникает дисбаланс в организме, который носит название «сезонный десинхроноз». Все эти факторы и провоцируют обострение нервно-психических заболеваний, начиная от повышенной утомляемости, бессонницы и хандры до невротических проявлений и возникновения серьезных депрессий и психозов. 

Помимо сезонной перестройки организма и связанного с этим «десинхроноза» на человека влияют еще и факторы социальной жизни, связанные с периодом межсезонья. Так, осенью нам необходимо перестроить себя с более расслабленного рабочего режима, связанного с отдыхом и отпусками, на более интенсивный. Это и начало учебного года, и старт новых рабочих проектов и планов. В это время организм наш хочет уходить в спячку вместе с засыпающей природой, производительность труда значительно снижается. 

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Весной же, когда уровень серотонина крайне низкий из-за дефицита солнечного света и недостатка витаминов и фон настроения и двигательной активности ниже обычного, у нас наступает волнительная пора сдачи экзаменов, защиты проектов и подготовки к сезону отпусков.

Понимая все эти процессы, происходящие с нами весной и осенью, мы можем внимательнее относиться к себе в эти периоды и вовремя помогать своему организму справиться с перестройкой. Если есть склонность к депрессиям или нарушениям психического характера, стоит заранее обратиться к врачу за помощью и профилактикой. Только специалист может предложить адекватные меры, прописать нужные препараты и скорректировать образ жизни человека, чтобы эти адаптационные периоды прошли как можно мягче.

Ну и, конечно же, всем без исключения, а не только людям, страдающим расстройствами психики и различными неврологическими заболеваниями, стоит в такие периоды побеспокоиться о себе — больше спать, гулять на свежем воздухе, правильно питаться и чаще себя баловать чем-нибудь приятным и желанным.

 
 
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Почему же организм нездорового человека так реагирует именно на осень и весну?
 
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