«И вас вылечат». Истории людей, которые верили Кашпировскому

Источник материала: Аргументы и факты

Начались сеансы Кашпировского в 1989 году, но и сейчас психотерапевт предлагает свои услуги. ©

9 октября 1989 года по центральному телевидению Советского Союза впервые показали оздоровительный сеанс психотерапевта Анатолия Кашпировского.

Корреспонденты "АиФ" нашли людей, прилипших тогда к экранам телевизоров, и выяснили, как на них действовали сеансы знаменитого психотерапевта, действительно ли удалось вылечиться от недугов и отразилось ли на их дальнейшей судьбе влияние Кашпировского.

Врачи тоже верили

Педиатр с почти 50-летним стажем из городка Коркино Челябинской области Светлана Дейнеко вспоминает, что и первый, и все последующие сеансы Кашпировского по центральному телевидению были безумно популярны. Их смотрели все — и дети, и взрослые, и атеисты, и верующие, и приверженцы нетрадиционной медицины, и те, кто привык лечиться только медицинскими препаратами.

«Сейчас кажется, что Кашпировский лечил по телевизору долгие годы, — вспоминает Светлана Федоровна. — Ничего подобного! На самом деле было показано всего несколько встреч психотерапевта с людьми в больших залах. Дело в том, что эти сеансы были чем-то невероятным, новым, необычным. Ничего подобного на строгом и скромном советском телевидении не было и быть не могло.

Я прекрасно помню, как в назначенное время, оставив все домашние дела, каждый бежал к телевизору. Признаюсь честно: лично на меня сеансы не повлияли. Может, мне так просто кажется... Но многих знакомых, по их словам, Кашпировский буквально «починил»: у кого-то рассосались кисты и швы, у другого — прекратился насморк, третий и вовсе избавился от хронических болезней».

Как врач Светлана Дейнеко не находит объяснения феномену этих сеансов, однако уверена, что, безусловно, от деятельности Кашпировского действительно был толк.



Кашпировский и тогда, и сейчас лечил бесплатно. Фото: Из личного архива

После концерта Кашпировского оказалась в больнице

Как только петербурженка Маргарита увидела по телевизору сеансы Кашпировского, сразу решила для себя: этот человек — настоящий целитель. По мнению женщины, в нём было что-то такое, что заставляло поверить в чудо. «Он говорил очень вкрадчиво и проникновенно, — вспоминает Маргарита. — Его манера поведения в эфире заставляла думать, что перед вами квалифицированный специалист, который отвечает за свои слова».

Когда Кашпировский дистанционно якобы лечил миллионы людей от всевозможных болезней, Маргарита колебалась, но однажды посмотрела передачу, после которой поверила в магическую силу психотерапевта. «Во время программы Кашпировский показал несколько стройных людей, которые похудели благодаря его воздействию на расстоянии, — говорит петербурженка. — Я находилась под сильным впечатлением, ведь в то время страдала от лишнего веса. Подумала тогда, что он решил такую же проблему, как и у меня. Люди стоят счастливые, худые, улыбаются. Значит, всё это правда!».

С тех пор Маргарита не пропускала больше ни одной передачи Кашпировского, а когда тот приехал с гастролями, сразу же пошла на его концерт. Как назло, в день мероприятия женщина немного приболела, но решила, что простой кашель и неважное самочувствие не должны стать помехой для встречи с популярным целителем.



Теперь Маргарита смотрит по телевизору только развлекательные передачи. Фото: АиФ/ Яна Хватова

Перед выступлением зрительный зал был забит до отказа. Когда Кашпировский появился на сцене, публика буквально замерла в ожидании чуда, и оно не заставило себя ждать. Психотерапевт сразу же «излечил» всех зрителей от самых различных недугов, в том числе и от простудных заболеваний. «Я сразу же почувствовала себя лучше, — вспоминает Маргарита. — Неприятные ощущения в горле прекратились, я перестала кашлять и тогда чуть не заплакала от мысли, что я живу в одно время с величайшим целителем». После концерта женщина вернулась домой, ощущая себя полностью здоровой, а на другой день кашель вернулся с новой силой. Поднялась температура. Петербурженка не шла к врачу, считая, что через пару дней точно выздоровеет, ведь её вылечил сам Кашпировский! Когда родственники всё же вызвали врача, оказалось, что у женщины запущенное воспаление лёгких. Судя по всему, Маргарита так внушила себе веру в чудодейственное исцеление, что просто перестала обращать внимание на симптомы своей болезни.

После долгого лечения в больнице Маргарита прекратила смотреть передачи Кашпировского, да и вообще стала включать телевизор только во время развлекательных программ: там уж точно не обманут.

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Кашпировский против аллергии

«А мне Кашпировский вылечил аллергию, без шуток», — признаётся 48-летняя жительница Волжского Маргарита Бурлакова.

В 10 классе у Маргариты впервые проявилась аллергия. Да так сильно, что она не могла даже ходить на занятия — приходилось пить таблетки от аллергии в таком количестве, что Маргарита буквально засыпала на ходу. Примерно в это же время на центральном телевидении начали транслировать сеансы Анатолия Кашпировского.

«Мама уже смотрела Кашпировского, когда во время одного из эфиров он пригласил к экранам телевизоров людей, страдающих аллергией. Сказала: «Иди, хуже не будет», — вспоминает Маргарита.

Волжанка подошла и спокойно легла на диван. Вспоминает, никакого страха или, напротив, эйфории не было.

«Я вообще ничего не почувствовала, — говорит Маргарита. — Я слышала его голос, видела, как он сверкал глазами. В конце сеанса он махнул рукой и все слёзы и сопли у меня закончились в один момент. Я себя сразу после этого очень хорошо почувствовала, и с тех пор у меня нет аллергии. Совсем».

Кстати, подобным образом, по словам волжанки, от аллергии излечилась и мать Маргариты. Ей также понадобился всего один сеанс, чтобы навсегда забыть об этой проблеме.

Пропавшие седины и неадекватная заведующая

Доверяли Кашпировскому и в Астраханской области. Так, однажды гипнотизёр ввёл в транс целый коллектив детского сада в маленьком посёлке в ходе одного из телесеансов.

«Я помню время, когда все смотрели по телевизору Кашпировского, — рассказала Лидия, воспитатель детского сада в посёлке Баскунчак Астраханской области. — Однажды наша бывшая заведующая Наталья Васильевна пригласила всех в музыкальный зал, чтобы посмотреть телесеанс во время тихого часа. Помню, как мы расселись кружком на маленьких стульчиках перед стареньким телевизором. Люди на экране вели себя странно: падали, качались, заламывали руки. Как вдруг и наша заведующая — обстоятельная и где-то даже строгая Наталья Васильевна, тоже принялась качаться из стороны в сторону».

Воспитатели, нянечки, поварихи — все буквально обомлели. Больше никто не смотрел на Кашпировского, а только наблюдали за поведением заведующей детским садом.

«Когда сеанс закончился, мы все сразу стали спрашивать Наталью Васильевну: «Что это было?». Но оказалось, что она совершенно ничего не помнит, она была в настоящем трансе», — вспоминает Лидия.

Сама Лидия признаётся, что тоже пыталась внимать рассказам Анатолия Кашпировского, но ничего не подействовало. Только супруг однажды воскликнул: «Посмотри, мои седые волосы вновь стали чёрными!» Но Лидия говорит, что как ни силилась найти убедительные доказательства тому на мужниной голове, так и не смогла.

«Наверное, на меня ничего не действует», — то ли с сожалением, то ли с облегчением признаётся Лидия.

А вот внушаемая заведующая, несмотря на сахарный диабет, прожила достаточно долгую жизнь и умерла совсем недавно от инсульта, когда ей было уже далеко за восемьдесят.