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Врач объяснила, кому необходимо лечить бессонницу лекарствами
09.10.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Накануне Всемирного дня психического здоровья, отмечаемого 10 октября, корреспондент pinsnews.by встретился с заведующей филиалом «Пинский межрайонный психоневрологический диспансер» Ольгой Попека и обсудил проблему бессонницы, которая хоть раз беспокоила практически каждого человека в его жизни.
– Врачи практически любой специальности сталкиваются с жалобами пациентов на бессонницу. Изнуряющее, нарушающее привычный ритм жизни состояние, не дающее нормально работать, в конце концов приводящее на прием к психиатру. А врач-психиатр вместо того, чтобы просто дать таблетку, вдруг начинает задавать вопросы.
– Разберем на примерах. Пришедшая на прием Елена Сергеевна, женщина 68 лет, с жалобами на сон «всего-то до 5 утра», при подробном расспросе сообщила, что ложится спать в 22.00 и днем чувствует себя бодро и спать ну совершенно не хочет. Студент на каникулах, не обремененный делами, жалуется на невозможность уснуть до 2-3 часов ночи и… пробуждение после полудня. Или, например, Алексей, мужчина 40 лет, юлой вертится в постели до утра, весь рабочий день борется с сонливостью, а следующей ночью вновь не может уснуть. Или Иван, мужчина неопределенного возраста, считающий, что нет снотворного лучше коньяка, но вот почему-то алкоголь перестал его расслаблять, и заснуть уже не выходит.
– Есть некоторые признаки того, что помощь вам и правда необходима: невозможность уснуть, находясь в постели более 40 минут; отсутствие чувства отдыха при пробуждении; поверхностный сон с частыми пробуждениями. Но самый главный признак – сонливость в течение дня, затрудняющая привычную деятельность. При этом абсолютная продолжительность (количество часов) сна важна мало, так как у разных людей нормальная, достаточная длительность сна может сильно отличаться.
– Прежде чем ставить себе диагноз и не запутать ни себя, ни врача, понаблюдайте за своим сном и отмечайте сколько времени вам необходимо на засыпание, сколько часов вы спите ночью, как себя чувствуете утром, хочется ли вам спать в течение дня.
– Приступим к осмотру.
Елене Сергеевне мы подробно объясним, что с возрастом потребность во сне снижается. Более того, сон более 7 часов после 70 лет даже считается вредным! Так что, если раннее пробуждение пожилым людям не нравится, но на дневное самочувствие не влияет, то мы рекомендуем ложится спать позже, а еще лучше научиться заполнять освободившееся время приятными делами. Уважаемой Елене Сергеевне мы непременно порекомендуем также заняться своим артериальным давлением. Ведь у людей после 60 лет болезни вроде артериальной гипертензии – самая частая причина нарушения сна!
Скорее всего, потребует не лекарств, а дисциплины сон нашего студента. Несколько подъемов по будильнику, запрет на сериалы и компьютерные игры после 22.00 и вы получите здорового подростка без всяких снотворных.
Ивану, вероятнее всего понадобится препарат для коррекции нарушений сна на короткое время, но в первую очередь ему поможет только трезвый образ жизни. Как бы ни хотелось решить все проблемы самым доступным транквилизатором – алкоголем – он, как и всегда, ничего не решит. Более того, после особенно обильных возлияний отголоски в виде нарушения засыпания, частых пробуждений и неприятных сновидений могут беспокоить любителей крепких напитков более месяца!
Единственный из обратившихся, чей сон действительно не выполняет возложенную на него роль, Алексей! Он не получает отдыха, у него снизилась работоспособность, он не способен уснуть несмотря на усталость. Сон необходим, поэтому Алексею в обязательном порядке будут назначены препараты со снотворным эффектом. Будут это гипнотики, антидепрессанты с седативным эффектом или что-то еще – решать только врачу!
– Ни в коем случае нельзя употреблять «мамины таблетки» или те что «соседка дала, ей же помогло», и главное – никаких спиртовых капель с фенобарбиталом. Помните, что многие вещества со снотворным эффектом могут вызвать зависимость при неправильном приеме, а опасные психотропные вещества типа фенобарбитала дают не сон, а вводят наркоз. Многие из вас из наркоза с чувством отдыха выходили? Если хотите сохранить ясный разум и здоровый сон на долгие годы, потратьте пару минут на запись к врачу. Телефон регистратуры филиала «Пинский межрайонный психоневрологический диспансер»: 61-97-00.
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