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Скажите, доктор. На Вороновщине в рамках Недели матери состоялся разговор о женском репродуктивном здоровье.

09.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Скажите, доктор. На Вороновщине в рамках Недели матери состоялся разговор о женском репродуктивном здоровье.
Полезную встречу с медиками инициировала для женщин районная организация РГОО «Белорусское общество «Знание». Вороновская библиотека стала площадкой для обсуждения вопросов охраны женского репродуктивного здоровья. Перед участницами семинара выступила врач-акушер-гинеколог Вороновской ЦРБ Юлия Корсак. Особое внимание она уделила теме обследования молочных желез. Рассказала, как правильно делать это самостоятельно, с какими симптомами нельзя откладывать визит к врачу. Женщины также узнали, как можно пройти УЗИ-исследование, для чего проводится маммография.  Не обошли вниманием вопрос контрацепции: существующие методы, их влияние на здоровье, противопоказания. Для большей информативности Юлия Михайловна использовала возможности мультимедиа.  

Скажите, доктор. На Вороновщине в рамках Недели матери состоялся разговор о женском репродуктивном здоровье.
Скажите, доктор. На Вороновщине в рамках Недели матери состоялся разговор о женском репродуктивном здоровье.

Участницы семинара могли задать интересующие вопросы и в индивидуальном порядке.   

Подводя итоги встречи, врач подчеркнула, что от добросовестного отношения каждой из нас к профилактическим осмотрам во многом зависит здоровье. И за консультацией при выборе методов обследования и лечения женской репродуктивной системы необходимо обращаться к специалистам. Ведь, несмотря на доступность информации в сети Интернет, организм каждой женщины индивидуален. Это всегда учитывают врачи, общаясь со своими пациентами.

Скажите, доктор. На Вороновщине в рамках Недели матери состоялся разговор о женском репродуктивном здоровье.
Скажите, доктор. На Вороновщине в рамках Недели матери состоялся разговор о женском репродуктивном здоровье.
Скажите, доктор. На Вороновщине в рамках Недели матери состоялся разговор о женском репродуктивном здоровье.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

 

 

 
 
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Полезную встречу с медиками инициировала для женщин районная организация РГОО «Белорусское общество «Знание». Вороновская библиотека стала площадкой для...
 
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