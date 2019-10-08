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Скажите, доктор. На Вороновщине в рамках Недели матери состоялся разговор о женском репродуктивном здоровье.
09.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Участницы семинара могли задать интересующие вопросы и в индивидуальном порядке.
Подводя итоги встречи, врач подчеркнула, что от добросовестного отношения каждой из нас к профилактическим осмотрам во многом зависит здоровье. И за консультацией при выборе методов обследования и лечения женской репродуктивной системы необходимо обращаться к специалистам. Ведь, несмотря на доступность информации в сети Интернет, организм каждой женщины индивидуален. Это всегда учитывают врачи, общаясь со своими пациентами.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото автора.
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Скажите, доктор. На Вороновщине в рамках Недели матери состоялся разговор о женском репродуктивном здоровье.
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