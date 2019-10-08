Нейрохирургическое отделение открыли в Брестской областной больнице

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской областной больнице сегодня открылось после ремонта нейрохирургическое отделение, передает корреспондент БЕЛТА.





(слева направо) главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицкий, заведующий нейрохирургическим отделением Юрий Белятко, первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Андрей Корнелюк





Врач-нейрохирург Александр Макаревич за работой

Нейрохирургическое отделение в главном корпусе больницы размещается с 1974 года. За это время там делали только косметический ремонт. В течение нынешнего года отделение кардинально обновилось, благодаря чему значительно улучшились условия для пребывания пациентов и работы медперсонала. "Можно сказать, что в нейрохирургическом отделении находятся самые тяжелые пациенты. У многих из них черепно-мозговые, спинальные травмы, опухоли головного и спинного мозга. Практически все они требуют повышенного ухода со стороны персонала и родственников. Дополнительные площади, которые появились, - большой плюс в выхаживании пациентов", - подчеркнул главный врач областной больницы Александр Карпицкий.





Главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицкий проводит экскурсию по отделению нейрохирургии

Нейрохирургическое отделение рассчитано на 40 коек. Ранее в каждой палате находились по шесть человек. После ремонта в больших палатах будут проходить лечение по пять человек, в палатах повышенной комфортности - по два. Также заменили мебель, оборудование и технику, преобразились процедурный и перевязочный кабинеты. Обновление отделения обошлось примерно в Br350 тыс. Из них около Br130 тыс. выделено из бюджета, остальные деньги - собственные средства больницы и спонсорская помощь предприятий региона.





В кабинете сестры-хозяйки





Старшая медсестра Тамара Чирец и заместитель главного врача по оргметодработе Юрий Хваль

"Нейрохирургическое отделение работает в круглосуточном режиме. Естественно, от того, какие условия созданы и для сотрудников - врачей, среднего и младшего медперсонала, - во многом зависит качество оказания медицинской помощи, - считает главврач. - Надеемся, ремонт отделения даст толчок для приобретения нового оборудования, чтобы мы могли совершенствоваться в проведении высокотехнологичных операций". Александр Карпицкий отметил, что в нейрохирургическом отделении ежегодно проходят лечение около тысячи пациентов, проводятся более 500 операций, в том числе около 120 высокотехнологичных.





Во время открытия нейрохирургического отделения





Во время открытия нейрохирургического отделения

Параллельно в Брестской областной больнице разработан план по дальнейшему ремонту. На очереди - кардиологическое отделение, а также отделение торакальной хирургии.





В Брестской области уделяют значительное внимание укреплению материально-технической базы медицинских учреждений. Из областного бюджета на эти цели в текущем году выделено Br28 млн. "За последние годы в Бресте и других регионах введены значимые объекты. Эта работа будет продолжена. Например, сейчас возводится новая станция скорой помощи в Барановичах. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство нового корпуса Брестской детской областной больницы с установкой современных аппаратов КТ и МРТ. Новый медицинский комплекс в ближайшие годы появится в заречной части Бреста. Прорабатываются вопросы по ремонту хирургического корпуса Малоритской районной больницы, укреплению материально-технической базы инфекционного отделения в Лунинце. Все это позволит повысить доступность и качество медпомощи жителям области", - резюмировал первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Андрей Корнелюк.