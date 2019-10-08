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На начало года на Будакошелевщине выявлено 15 случаев заражения ВИЧ-инфекцией

09.10.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На начало года на Будакошелевщине выявлено 15 случаев заражения ВИЧ-инфекцией

Проблема распространения ВИЧ-инфекции в Беларуси стоит довольно остро. Так, с 1987 года в стране выявлено 28398 инфицированных, из них почти 1,5 тысячи заразились ВИЧ-инфекцией в период с января по август нынешнего года. К сожалению, статистика такова, что более 40% всех инфицированных — 11618 человек – проживают на Гомельщине.

Актуальна эта проблема и для нашего района. Так, по информации районного центра гигиены и эпидемиологии, с начала 2019 года на Будакошелевщине выявлено 15 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. В целом за весь период статистического учета (с 1998 по август 2019 г. – прим.) общее число ВИЧ-инфицированных в Буда-Кошелевском районе составило 134 человека, в том числе в прошлом году – 19. В эпидемический процесс вовлечено 44 населенных пункта района.

Как показывает практика, в 94% случаев превалирует половой путь передачи ВИЧ-инфекции. В общей структуре заболевших 56% составляют мужчины и 44% женщины. Если говорить о возрасте выявленных пациентов, то картина выглядит следующим образом: 30-34 года – 23,9%, 25-29 лет, 35-39 лет – по 14,9%, 20-24, 40-44 года – по 13,4 %, 45-49 лет, 50-54 года – по 7,5%, 60 лет и старше и 15-19 лет – по 2,2%.

По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, выявленных в период с 1998 по август 2019 года, преобладают лица без определенного рода деятельности (50%), рабочие (33,6%), служащие (10,4%), пенсионеры, в т.ч. инвалиды (4,5%), студенты, учащиеся ПТУ (1,5%).

– Единственный надежный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции – пройти тестирование на антитела к ней не ранее 6 недель после того, как вы подверглись риску инфицирования: вступали в сексуальные контакты без использования презерватива, либо употребляли инъекционные наркотики, – подчеркнула помощник врача-эпидемиолога районного центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Будник.

Напомним, в 2019 году в Гомельской области продолжается кампания по широкому обследованию населения на ВИЧ-инфекцию. Обследование проводится добровольно и конфиденциально. В Буда-Кошелевском районе обследование на ВИЧ-инфекцию предлагают пройти всем жителям в возрасте от 25 до 54 лет. Проводится оно при первичном обращении жителей за медицинской помощью в течение года, а также при всех видах медосмотров.

Если в вашей жизни были рискованные ситуации – не ждите, пока вам предложит пройти обследование врач: вы можете приобрести в аптеке набор для тестирования по слюне либо бесплатно и анонимно сделать анализ крови на ВИЧ в любом лечебно-профилактическом учреждении республики, а также в отделе профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ по адресу: г. Гомель, ул. Моисеенко, 49.

Марина ЛУСЕВИЧ

 
Теги: Гомель
 
 
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Проблема распространения ВИЧ-инфекции в Беларуси стоит довольно остро. Так, с 1987 года в стране выявлено 28398 инфицированных, из них почти 1,5 тысячи...
 
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