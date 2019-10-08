Как сохранить здоровье и красоту, рассказали на “Ярмарке здоровья” в ГДК

Источник материала: Полесская правда





Без очередей и талонов – на прием к врачам-специалистам. Такой возможностью воспользовались пинчане во время очередной “Ярмарки здоровья”, организованной зональным центром гигиены и эпидемиологии.

Ярмарка прошла во время празднования дня рождения Пинска в городском Доме культуры. Бесплатные консультации провели терапевт, кардиолог, эндокринолог, онколог, гинеколог, валеолог, психотерапевт-нарколог и психолог. Желающие смогли измерить артериальное и внутриглазное давление, рассчитать индекс массы тела, определить уровень глюкозы в крови и сделать электрокардиограмму.

Также на ярмарке работали экспозиции популярных производителей косметики, лекарственных средств, медцентров, страховых компаний и другие. Особый интерес посетители проявили к стендам здравниц нашего района – санатория «Ясельда» и ДРОЦ «Свитанак». Как рассказала директор «Свитанка» Валентина Бегеба, в детском реабилитационно-оздоровительном центре есть все возможности для полноценного оздоровления. Оборудование для проведения некоторых процедур было представлено на экспозиции. Это, к примеру, популярная инфракрасная сауна, аппарат аудиовизуальной стимуляции «AVS-D» и одно из последних приобретений центра – аппарат «ЛИМФА-Мат 300 градиент», с помощью которого можно улучшить обмен веществ и кровообращение во всех тканях организма. Представители «Свитанка» Ирина Степанович и Наталья Гузаревич также угощали посетителей полезными травяными чаями.

































Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.

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