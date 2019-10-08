Ученые обещают прорыв в лечении алкоголизма

Источник материала: Аргументы и факты

Комментарий «АиФ»: специалисты под руководством Маркуса ХЕЙЛИГА - профессора Центра социальной и аффективной нейронауки (CSAN) в Университете Линчепинга, Швеция, обнаружили у людей с алкогольной зависимостью отсутствие важного фермента, который отвечает за контроль импульсного воздержания. Это научное открытие - прорыв в лечении алкоголизма.

Люди с зависимостями имеют нарушение функции лобных долей мозга, вызванное изменением ранее неизвестных глубинных биологических механизмов. Если фронтальная функция нарушена, то человеку трудно контролировать свои импульсы. Возможно, в ближайшем будущем достаточно будет воздействовать на экспрессию нескольких генов, необходимых для эффективной сигнализации между нервными клетками.