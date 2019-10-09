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Нагрузка детям. Какие требования к школьным занятиям по физкультуре?

10.10.2019 07:05 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Нагрузка детям. Какие требования к школьным занятиям по физкультуре?
Двигательная активность обучающихся должна составлять от 70 до 85% занятия. © / Фото из открытых источников

Какую активность должны включать в себя занятия по физкультуре? При какой погоде уроки можно проводить на улице? На какие группы здоровья делят учеников? Об этом – в материале «АиФ».

ТОЛЬКО В ФОРМЕ

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям учебное занятие по физической культуре с обучающимися должно состоять из вводной части, общеразвивающих упражнений (разминки), основных движений или подвижной игры (в учреждениях для детей в возрасте до 7 лет) и заключительной части.

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Двигательная активность обучающихся должна составлять от 70 до 85% общей длительности учебного занятия, при этом частота пульса во время занятий с обучающимися основной группы в заключительной части занятия не должна превышать исходный показатель более чем на 15-20% в зависимости от возраста.

Обучающиеся допускаются к учебным занятиям по физической культуре, спортивно-массовым, физкультурно-оздоровительным мероприятиям только в спортивной одежде и обуви, к занятиям в спортивных секциях, участию в спортивных соревнованиях – с письменного разрешения медицинского работника. Бегать по спортивному залу голым или на каблуках запрещено.

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ

Физическая нагрузка для обучающихся должна учитывать состояние их здоровья. Ученики на основании медицинских справок о состоянии здоровья должны распределяться в основную, подготовительную, специальную медицинскую группу, группу лечебной физической культуры.

Занятия должны проводиться с обучающимися: подготовительной группы – вместе с основной группой согласно рекомендации врача-педиатра (врача общей практики); специальной медицинской группы – педагогическими работниками, прошедшими специальную подготовку, отдельно от основной группы; группы лечебной физической культуры – медицинским работником, прошедшим подготовку по лечебной физической культуре, в оборудованных для этих целей помещениях организаций здравоохранения или учреждений образования. При этом наполняемость специальной медицинской группы должна быть не более 12 человек.

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В ЗАЛЕ И НА СТАДИОНЕ

Оптимальная температура воздуха в зале для занятий по физической культуре в холодный период года для детей в возрасте до 7 лет должна составлять от 18 до 20 градусов тепла. Для детей в возрасте от 7 лет температура в спортивном и хореографическом залах, зале ритмики должна быть от 15 до 18 градусов тепла. При этом спортзал должен быть хорошо освещен.

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Занятия по физкультуре допускается проводить на свежем воздухе. При этом во время урока должны быть обеспечены двигательная активность детей, соответствующие погодным условиям одежда и обувь.

Нельзя проводить уроки по физкультуре, а также спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия с обучающимися на открытом воздухе при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при температуре воздуха ниже –15°C и скорости движения воздуха более 3 м/с. Занятия могут не проводиться на улице и при более высоких температурах атмосферного воздуха, но при сильном ветре. Также физкультура у школьников не может проводиться на улице в дождливые дни.

КСТАТИ

Физкультуру нельзя проводить два дня подряд в одном классе. Также нельзя ставить ее больше одного раза первым или последним уроком.

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