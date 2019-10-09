Нагрузка детям. Какие требования к школьным занятиям по физкультуре?

Источник материала: Аргументы и факты

Какую активность должны включать в себя занятия по физкультуре? При какой погоде уроки можно проводить на улице? На какие группы здоровья делят учеников? Об этом – в материале «АиФ».

ТОЛЬКО В ФОРМЕ

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям учебное занятие по физической культуре с обучающимися должно состоять из вводной части, общеразвивающих упражнений (разминки), основных движений или подвижной игры (в учреждениях для детей в возрасте до 7 лет) и заключительной части.

Двигательная активность обучающихся должна составлять от 70 до 85% общей длительности учебного занятия, при этом частота пульса во время занятий с обучающимися основной группы в заключительной части занятия не должна превышать исходный показатель более чем на 15-20% в зависимости от возраста.

Обучающиеся допускаются к учебным занятиям по физической культуре, спортивно-массовым, физкультурно-оздоровительным мероприятиям только в спортивной одежде и обуви, к занятиям в спортивных секциях, участию в спортивных соревнованиях – с письменного разрешения медицинского работника. Бегать по спортивному залу голым или на каблуках запрещено.

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ

Физическая нагрузка для обучающихся должна учитывать состояние их здоровья. Ученики на основании медицинских справок о состоянии здоровья должны распределяться в основную, подготовительную, специальную медицинскую группу, группу лечебной физической культуры.

Занятия должны проводиться с обучающимися: подготовительной группы – вместе с основной группой согласно рекомендации врача-педиатра (врача общей практики); специальной медицинской группы – педагогическими работниками, прошедшими специальную подготовку, отдельно от основной группы; группы лечебной физической культуры – медицинским работником, прошедшим подготовку по лечебной физической культуре, в оборудованных для этих целей помещениях организаций здравоохранения или учреждений образования. При этом наполняемость специальной медицинской группы должна быть не более 12 человек.



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В ЗАЛЕ И НА СТАДИОНЕ

Оптимальная температура воздуха в зале для занятий по физической культуре в холодный период года для детей в возрасте до 7 лет должна составлять от 18 до 20 градусов тепла. Для детей в возрасте от 7 лет температура в спортивном и хореографическом залах, зале ритмики должна быть от 15 до 18 градусов тепла. При этом спортзал должен быть хорошо освещен.

Занятия по физкультуре допускается проводить на свежем воздухе. При этом во время урока должны быть обеспечены двигательная активность детей, соответствующие погодным условиям одежда и обувь.

Нельзя проводить уроки по физкультуре, а также спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия с обучающимися на открытом воздухе при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при температуре воздуха ниже –15°C и скорости движения воздуха более 3 м/с. Занятия могут не проводиться на улице и при более высоких температурах атмосферного воздуха, но при сильном ветре. Также физкультура у школьников не может проводиться на улице в дождливые дни.

КСТАТИ

Физкультуру нельзя проводить два дня подряд в одном классе. Также нельзя ставить ее больше одного раза первым или последним уроком.