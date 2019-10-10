Болтунья, шакшука или омлет. Готовим завтрак из яиц

Источник материала: Аргументы и факты

Что только не придумают любители вкусно поесть: День шоколада, День рождения сосиски, даже есть День гигантского омлета. Отмечается и Всемирный день яйца — отличный повод, чтобы приготовить очень сытный завтрак из яиц. Конечно, ждать праздника совсем не обязательно, яйца можно готовить когда захочется, особенно в холодное время года: белковая пища неплохо согревает и дает силы, чтобы продуктивно провести рабочий или выходной день.

Турецкая яичница

Рецепт Руслана Полякова, шеф-повара ресторанов Remy Kitchen Bakery

2 яйца

125 г греческого йогурта

100 г сливочного сыра

1 ч. л. сока лайма

Соль

Укроп

Для чесночного масла (1 ч. л. на 1 порцию):

200 мл оливкового масла

4 зуб. чеснока

Для красного масла (1 ч. л. на 1 порцию):

1 сладкий красный перец

200 мл оливкового масла

50 г сухой паприки

Шаг 1. Для приготовления чесночного масла очистить чеснок, пробить его в блендере вместе с маслом, дать отстояться, чтобы чеснок осел, потом процедить.

Шаг 2. Для приготовления красного масла очистить перец от семян и кожицы, предварительно опалив его. Нарезать кубиком. Смешать оливковое масло с паприкой. Поставить кастрюлю на огонь и 5 минут держать на 80 градусах, слегка перемешивая. Добавить перец.

Шаг 3. Йогурт, сливочный сыр, чесночное масло, сок лайма и соль перемешать.

Шаг 4. Взять пищевую пленку, смазать маслом. Внутрь пленки разбить яйцо и закрутить пленку. То же самое сделать со вторым яйцом.

Шаг 5. Опустить свертки в кипящую воду на 1 минуту. Достать.

Шаг 6. Укроп нарвать на мелкие листочки

Шаг 7. В тарелку выложить йогуртовый соус, оба яйца, сверху полить горячим маслом с перцем, украсить укропом

Омлет со шпинатом и голубым сыром

Рецепт Владимира Кожевникова, бренд-шефа корнеров The Truffle на Центральном и Усачевском рынках

3 яйца

40 мл молока

20 г сливочного масла

60 г шпината

30 г сыра дорблю

40 мл сливок 22%

10 г свежего трюфеля

Соль и перец

Мускатный орех

Шаг 1. Взбиваем в миске яйца, молоко, соль, перец.

Шаг 2. Разогреваем на сковородке сливочное масло, выливаем омлет.

Медленно размешиваем, пока яйцо не начнет скатываться по краям. После этого наклоняем сковороду на 45 градусов, держа ее в левой руке, правой постукиваем по кончику ручки кулаком, чтобы омлет развернулся.

Шаг 3. Переворачиваем и немного обжариваем с обеих сторон.

Шаг 4. Растапливаем сливочное масло в другой сковороде, припускаем шпинат и выкладываем сверху на омлет.

Шаг 5. Отдельно доводим до кипения сливки, добавляем соль, перец, мускатный орех по вкусу, сыр и перемешиваем, пока полностью не расплавится.

Шаг 6. Выливаем соус на омлет со шпинатом, поверх натираем трюфель.

Совет редактора: вместо свежего трюфеля можно использовать трюфельное масло, просто слегка сбрызнуть омлет при подаче.

Шакшука с аджапсандалом

Автор рецепта — Лейла Асабашвили шеф-повар кафе-сыроварни «Мама Гочи»

3 яйца

10 мл подсолнечного масла

Соль и перец

25 г соуса сацебели

15 г свежего шпината

Аджапсандал (160 г на 1 порцию):

1 маленький баклажан

6 г кинзы

60 г лука

65 г очищенного красного сладкого перца

65 г очищенного желтого сладкого перца

20 г стебля сельдерея

Листки петрушки

Перец чили

½ ч. л. сахара

Соль

Чеснок

Шаг 1. Овощи для аджапсандала нашинковать крупными кубиками, обжарить на подсолнечном масле, добавить соль, специи, немного сахара, тушить до готовности.

Шаг 2. В конце приготовления добавить чесночную пасту, мини-перец чили, измельченную зелень, перемешать и довести до кипения.

Шаг 3. На разогретую с маслом сковороду с выложить аджапсандал, далее разбить 3 яйца, сверху выложить свежий шпинат, нарубленный соломкой.

Шаг 4. Жарить до готовности яиц, в конце приготовления блюдо посолить и поперчить, полить соус сацебели.

Яичница с морепродуктами

Рецепт Алексея Павлова, бренд-шефа ресторана Barceloneta (г. Сочи) и Barceloneta Tapas Bar (Депо)

3 яйца

300 г морского коктейля (кальмары, осьминоги, мидии, креветки)

50 г томатов

100 г пшеничной чиабатты

70 мл бульона демиглас (или очень крепкого бульона — прим. ред.)

Соль и сахар

Большое количество растительного масла

Комментарий шефа: по испанскому рецепту яичница жарится в большом количестве растительного масла, которое обязательно должно использоваться только один раз.

Шаг 1. Морской коктейль отправить в кипящую воду на 2-3 минуты и соединить с бульоном (потомить пару минут).

Шаг 2. Масло разогреть, разбить в него яйца.

Шаг 3. Морепродукты вместе с бульоном добавить к готовой яичнице. Яичницу посолить, добавить сахар.

Шаг 4. Подавать с поджаренной чиабаттой, смазанной томатами, украсить зеленью.

Болтунья с копчёным кижучем

Рецепт Игоря Гришечкина, шеф-повара ресторана «Кококо»

50 г хлеба на закваске

15 г сливочного масла

2 яйца

50 мл бульона

30 г копченого кижуча

15 г огурца

Укроп, зеленый лук, шпинат

Соль

Для заправки — лимон, взбитый с маслом.

Шаг 1. Обжарить хлеб на сливочном масле с двух сторон до золотистой корочки.

Шаг 2. Яйца размешать со столовой ложкой бульона вилкой, чуть подсолить.

Шаг 3. Растопить в сотейнике кусочек сливочного масла. Вылить яйца и сразу начать размешивать до состояния жидкого однородного скрамбла.

Шаг 4. Выложить в тарелку тост, сверху — скрамбл, полить его остатками бульона с укропом, украсить слайсами копчёного кижуча, листиками шпината, укропа и завитками зелёного лука, сбрызнуть лимонной заправкой.

Омлет с моцареллой

Рецепт Сергея Носова, бренд-шефа ресторанов «Сыроварня»

5 яиц

2 ст. л. сливок

25 г сливочного масла

Соль и перец

50 г моцареллы

50 г шпината

50 г болгарского перца

Шаг 1. Сыр натереть на терке, овощи нарезать кусочками.

Шаг 2. Взбить яйца со сливками, добавить растопленное масло.

Шаг 3. Соединить все ингредиенты. Вылить в форму. Запекать в духовке 12 минут.

Шакшука с питой

Рецепт Кирилла Бергера, бренд-шефа ресторана Forte Bello

2 яйца

1 пита

2 веточки кинзы

Для соуса:

200 г томатов в собственном соку

100 г красного болгарского перца

50 г красного лука

Зира

15 г чеснока

5 г перца чили

Орегано

Шаг 1. Лук, чеснок и перец чили мелко рубим и обжариваем до золотистого цвета.

Шаг 2. Болгарский перец режем соломкой и обжариваем с остальными овощами.

Шаг 3. Томаты нарезаем кубиком и вместе с соком добавляем к остальным овощам, посыпаем зирой и орегано, солью и сахаром по вкусу. Тушим в течение 10 минут.

Шаг 4. В соус разбиваем яйца, жарим до готовности, подаем со свежей кинзой и питой.

Авокадо с яйцом

Рецепт Глена Баллиса, бренд-шефа ресторана Avocado Queen

½ авокадо

2 яйца

100 мл сливок

½ помидора

10 мл оливкового масла с базиликом

5 мл трюфельного масла

2 г трюфеля

10 мл оливкового масла

Соль и черный перец

Для масляной эмульсии (20 г на 1 порцию):

50 г сливочного масла

1 г соли

2 капли сока лимона

10 мл воды

Шаг 1. Готовим томатную сальсу: половинку томата измельчаем в блендере.

Шаг 2. Сцеживаем лишний сок через мелкое сито, смешиваем с оливковым маслом, солью и перцем.

Шаг 3. Готовим масляную эмульсию: сливочное масло объединяем с холодной водой, нагреваем, перемешивая блендером до образования эмульсии.

Шаг 4. Добавляем лимонный сок и соль.

Важно: не перегревать, эмульсия не должна кипеть

Шаг 5. Яйца смешать со сливками, подсолить и вылить на сковороду, готовить, помешивая лопаткой.

Шаг 6. Добавить трюфельное масло перед снятием с огня.

Шаг 7. Половинку авокадо запечь на гриле.

Шаг 8. Сбрызнуть дно тарелки оливковым маслом с базиликом, выложить томатную сальсу, поверх нее — запеченный авокадо.

Шаг 9. Заполнить авокадо скрамблом, полить сверху масляной эмульсией, сбрызнуть трюфельным маслом и украсить слайсами черного трюфеля.