5 популярных вопросов о зубной боли – ответы и рекомендации стоматолога

Источник материала: Аргументы и факты

Зубная боль, которая изматывает, мешает уснуть, знакома почти каждому человеку. О характере и причине болезненных ощущений расскажет директор клиники «Семейный стоматолог» – врач Панкратьева Алеся Георгиевна. За 15 лет работы вернула белоснежную улыбку тысячам пациентов.

Почему болит зуб?

Болевые импульсы исходят от пульпы, нервных волокон в дентине и периодонте (фиксирующих зуб тканей).

Зубную боль вызывают:

кариес;

пульпит (воспаление нерва);

периодонтит (воспаление зубного корня);

воспаление десен;

гиперчувствительность зубной эмали.

Что провоцирует зубную боль и симптомы ее проявления?

Болезненность при кариесе ощущается после сладкой и кислой пищи, термического и механического воздействия. Болевые ощущения проходят при отсутствии раздражителя. При глубоком кариесе может возникать спонтанная пронзающая боль, которая быстро проходит.

На воспаления пульпы указывают болевые приступы при употреблении горячей и холодной еды, которые длятся некоторое время после устранения раздражающих факторов.

При остром пульпите днем болевой синдром возникает от горячих и холодных раздражителей. Ночью приступообразная, спонтанно возникшая боль может продолжаться несколько часов, затихать и возвращаться с новой силой, распространяться по челюсти. Чтобы предотвратить развитие воспалительного процесса и потерю зуба, нужно срочно посетить стоматологию .

Для периодонтита характерны пульсирующие болезненные ощущения, которые возникают самопроизвольно, локализуются только в больном зубе, усиливаются при жевании, употреблении горячей еды. При гнойном периодонтите боль ощущается в ухе, виске.

Сильно болит зуб при гранулеме. Плотный узелок образуется у зубного корня в результате невылеченного пульпита, периодонтита. Сначала воспаление протекает бессимптомно, по мере развития болезни ощущается дискомфорт при надкусывании, болит десна. При отсутствии лечения разрушается корень, в капсуле скапливается гной, беспокоит острая боль с пульсацией.

Гиперчувствительность зубов провоцируют трещины, убыль, повышение проницаемости эмали, оголение дентина в пришеечной области. Зубы реагируют на химические и температурные раздражители, прикосновение щетки и пищи кратковременной болью разной интенсивности.

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Можно делать согревающие компрессы при зубной боли?

Прогревание усиливает болевые ощущения при пульпите, может привести к воспалению надкостницы, проникновению гнойного содержимого в кровь. Облегчение после согревающего компресса наступает, когда гной распространяется на большой участок и перестает сдавливать ткани. Тепло стимулирует приток крови к зубу и распространение инфекции, возникают опасные осложнения.

Если подождать, боль в зубе пройдет самостоятельно?

Болевые приступы на некоторое время утихают при переходе воспаления в хроническую стадию. Но болезнь не уходит, наступает обострение с выраженными симптомами, формированием флюса, абсцессом.

Заболел зуб – записывайтесь на прием к стоматологу. При нестерпимой боли можно обратиться к лечащему врачу в нерабочее время. В частных стоматологиях Минска принимают пациентов по предварительной договоренности.

Как избежать зубной боли?

Поддержит здоровье зубов профилактика:

тщательна чистка;

профгигиена;

регулярные осмотры каждые 6 месяцев;

продукты, пищевые добавки с кальцием, фосфором, магнием, витамином А, В, Д, аскорбиновой кислотой.

Лечите зубы своевременно, не обрекайте себя на страдания . Консультация стоматолога даст ответы на волнующие вопросы. Подробно описывайте характеристики болевых ощущений, сопутствующие симптомы, чтобы врач поставил предварительный диагноз, назначил компьютерную томографию или лечение.

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