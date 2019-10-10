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5 популярных вопросов о зубной боли – ответы и рекомендации стоматолога

11.10.2019 14:01 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

5 популярных вопросов о зубной боли – ответы и рекомендации стоматолога
Фото из открытых источников

Зубная боль, которая изматывает, мешает уснуть, знакома почти каждому человеку. О характере и причине болезненных ощущений расскажет директор клиники «Семейный стоматолог» – врач Панкратьева Алеся Георгиевна. За 15 лет работы вернула белоснежную улыбку тысячам пациентов.

Почему болит зуб?

Болевые импульсы исходят от пульпы, нервных волокон в дентине и периодонте (фиксирующих зуб тканей).

Зубную боль вызывают:

  • кариес;
  • пульпит (воспаление нерва);
  • периодонтит (воспаление зубного корня);
  • воспаление десен;
  • гиперчувствительность зубной эмали.

Что провоцирует зубную боль и симптомы ее проявления?

Болезненность при кариесе ощущается после сладкой и кислой пищи, термического и механического воздействия. Болевые ощущения проходят при отсутствии раздражителя. При глубоком кариесе может возникать спонтанная пронзающая боль, которая быстро проходит.

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На воспаления пульпы указывают болевые приступы при употреблении горячей и холодной еды, которые длятся некоторое время после устранения раздражающих факторов.

При остром пульпите днем болевой синдром возникает от горячих и холодных раздражителей. Ночью приступообразная, спонтанно возникшая боль может продолжаться несколько часов, затихать и возвращаться с новой силой, распространяться по челюсти. Чтобы предотвратить развитие воспалительного процесса и потерю зуба, нужно срочно посетить стоматологию.

Для периодонтита характерны пульсирующие болезненные ощущения, которые возникают самопроизвольно, локализуются только в больном зубе, усиливаются при жевании, употреблении горячей еды. При гнойном периодонтите боль ощущается в ухе, виске.

Сильно болит зуб при гранулеме. Плотный узелок образуется у зубного корня в результате невылеченного пульпита, периодонтита. Сначала воспаление протекает бессимптомно, по мере развития болезни ощущается дискомфорт при надкусывании, болит десна. При отсутствии лечения разрушается корень, в капсуле скапливается гной, беспокоит острая боль с пульсацией.

Гиперчувствительность зубов провоцируют трещины, убыль, повышение проницаемости эмали, оголение дентина в пришеечной области. Зубы реагируют на химические и температурные раздражители, прикосновение щетки и пищи кратковременной болью разной интенсивности.

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Можно делать согревающие компрессы при зубной боли?

Прогревание усиливает болевые ощущения при пульпите, может привести к воспалению надкостницы, проникновению гнойного содержимого в кровь. Облегчение после согревающего компресса наступает, когда гной распространяется на большой участок и перестает сдавливать ткани. Тепло стимулирует приток крови к зубу и распространение инфекции, возникают опасные осложнения.

Если подождать, боль в зубе пройдет самостоятельно?

Болевые приступы на некоторое время утихают при переходе воспаления в хроническую стадию. Но болезнь не уходит, наступает обострение с выраженными симптомами, формированием флюса, абсцессом.

Заболел зуб – записывайтесь на прием к стоматологу. При нестерпимой боли можно обратиться к лечащему врачу в нерабочее время. В частных стоматологиях Минска принимают пациентов по предварительной договоренности.

Как избежать зубной боли?

Поддержит здоровье зубов профилактика:

  • тщательна чистка;
  • профгигиена;
  • регулярные осмотры каждые 6 месяцев;
  • продукты, пищевые добавки с кальцием, фосфором, магнием, витамином А, В, Д, аскорбиновой кислотой.

 

Лечите зубы своевременно, не обрекайте себя на страдания. Консультация стоматолога даст ответы на волнующие вопросы. Подробно описывайте характеристики болевых ощущений, сопутствующие симптомы, чтобы врач поставил предварительный диагноз, назначил компьютерную томографию или лечение.

 

ООО «Семейный стоматолог»

УНП 191549933

 
Теги: Минск
 
 
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