5 популярных вопросов о зубной боли – ответы и рекомендации стоматолога

Зубная боль, которая изматывает, мешает уснуть, знакома почти каждому человеку. О характере и причине болезненных ощущений расскажет директор клиники «Семейный стоматолог» – врач Панкратьева Алеся Георгиевна. За 15 лет работы вернула белоснежную улыбку тысячам пациентов.
Почему болит зуб?
Болевые импульсы исходят от пульпы, нервных волокон в дентине и периодонте (фиксирующих зуб тканей).
Зубную боль вызывают:
- кариес;
- пульпит (воспаление нерва);
- периодонтит (воспаление зубного корня);
- воспаление десен;
- гиперчувствительность зубной эмали.
Что провоцирует зубную боль и симптомы ее проявления?
Болезненность при кариесе ощущается после сладкой и кислой пищи, термического и механического воздействия. Болевые ощущения проходят при отсутствии раздражителя. При глубоком кариесе может возникать спонтанная пронзающая боль, которая быстро проходит.
На воспаления пульпы указывают болевые приступы при употреблении горячей и холодной еды, которые длятся некоторое время после устранения раздражающих факторов.
При остром пульпите днем болевой синдром возникает от горячих и холодных раздражителей. Ночью приступообразная, спонтанно возникшая боль может продолжаться несколько часов, затихать и возвращаться с новой силой, распространяться по челюсти. Чтобы предотвратить развитие воспалительного процесса и потерю зуба,
Для периодонтита характерны пульсирующие болезненные ощущения, которые возникают самопроизвольно, локализуются только в больном зубе, усиливаются при жевании, употреблении горячей еды. При гнойном периодонтите боль ощущается в ухе, виске.
Гиперчувствительность зубов провоцируют трещины, убыль, повышение проницаемости эмали, оголение дентина в пришеечной области. Зубы реагируют на химические и температурные раздражители, прикосновение щетки и пищи кратковременной болью разной интенсивности.
Можно делать согревающие компрессы при зубной боли?
Прогревание усиливает болевые ощущения при пульпите, может привести к воспалению надкостницы, проникновению гнойного содержимого в кровь. Облегчение после согревающего компресса наступает, когда гной распространяется на большой участок и перестает сдавливать ткани. Тепло стимулирует приток крови к зубу и распространение инфекции, возникают опасные осложнения.
Если подождать, боль в зубе пройдет самостоятельно?
Болевые приступы на некоторое время утихают при переходе воспаления в хроническую стадию. Но болезнь не уходит, наступает обострение с выраженными симптомами, формированием флюса, абсцессом.
Заболел зуб – записывайтесь на прием к стоматологу. При нестерпимой боли можно обратиться к лечащему врачу в нерабочее время. В частных стоматологиях Минска принимают пациентов по предварительной договоренности.
Как избежать зубной боли?
Поддержит здоровье зубов профилактика:
- тщательна чистка;
- профгигиена;
- регулярные осмотры каждые 6 месяцев;
- продукты, пищевые добавки с кальцием, фосфором, магнием, витамином А, В, Д, аскорбиновой кислотой.
Лечите зубы своевременно, не обрекайте себя на страдания
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