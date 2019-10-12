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Стало известно, где в Пинском районе всё ещё находят загрязнённые радионуклидами грибы
13.10.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
За прошедший после Чернобыльской катастрофы период времени в загрязненных лесах произошли изменения в радиационной обстановке. Распад изотопов и их миграция вглубь почвы привели к значительному уменьшению уровня гамма-излучения. Однако большая часть оставшихся радионуклидов находится в лесной подстилке и верхнем 5-6-сантиметровом слое почвы, который является питательной средой для ягод и грибов. Поэтому содержание радионуклидов в них зачастую превышает допустимые значения.
По способности накопления, например, цезия-137 грибы условно делят на четыре группы:
Грибы-аккумуляторы могут накопить опасную дозу даже если загрязнение почвы близко к фоновому (нормальному) значению.
По способности накапливать цезий-137 ягоды тоже условно можно разделить на три группы:
Больше радионуклидов ягоды накапливают при произрастании во влажных условиях, чем в сухих местах, и меньше — в лиственных лесах.
Собранные дары леса обязательно нужно подвергать радиационному контролю. На базе лабораторного отдела Пинского зонального ЦГиЭ по адресу: г. Пинск, ул. Кустарная, 21, услуга по определению содержания радионуклидов выполняется для населения бесплатно.
Собранные грибы следует вымочить с неоднократной сменой воды, после чего отварить в большом объеме воды, а отвар слить, причем желательно не полениться сделать это неоднократно. Эти процедуры освободят грибы от прилипших зараженных частиц почвы и существенно уменьшат содержание цезия-137 в плодовых телах грибов. Например, чтобы снизить содержание радионуклидов в 2 раза:
Для снижения радиации ягоды необходимо очистить от прилипших частиц лесной подстилки, мха, почвы и несколько раз промыть в проточной воде.
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