Стало известно, где в Пинском районе всё ещё находят загрязнённые радионуклидами грибы

Источник материала: Полесская правда



Как сообщил корреспонденту pinsknews.by главный государственный санитарный врач г. Пинска и Пинского района Владимир Ващук, за 9 месяцев текущего года на базе лабораторного отдела Пинского зонального ЦГиЭ проведены исследования на радиационную безопасность 80 проб образцов грибов и ягоды черники. В 6 случаях зарегистрированы образцы проб, превышающие РДУ 99 по радиоактивному загрязнению. Это грибы, произрастающие в лесах у деревень Кончицы, Изин, Житновичи, Невель, Б.Вулька, Клетная.

– Гигиенический норматив допускает в употребление в пищевых целях даров леса с показателем радиоактивного загрязнения для ягод черники 185 Бк/кг, для грибов 370 Бк/кг. Фактическое значение в исследованных образцах превышает гигиенический норматив в 2 и 3 раза! – отметил Владимир Ващук.

За прошедший после Чернобыльской катастрофы период времени в загрязненных лесах произошли изменения в радиационной обстановке. Распад изотопов и их миграция вглубь почвы привели к значительному уменьшению уровня гамма-излучения. Однако большая часть оставшихся радионуклидов находится в лесной подстилке и верхнем 5-6-сантиметровом слое почвы, который является питательной средой для ягод и грибов. Поэтому содержание радионуклидов в них зачастую превышает допустимые значения.

По способности накопления, например, цезия-137 грибы условно делят на четыре группы:

аккумуляторы (горькушка, колпак кольчатый (курочка), свинушка тонкая, гриб польский, масленок, моховик),

(горькушка, колпак кольчатый (курочка), свинушка тонкая, гриб польский, масленок, моховик), сильнонакапливающие (грузди, скрипица, волнушки, зеленка, решетник, сыроежки),

(грузди, скрипица, волнушки, зеленка, решетник, сыроежки), средненакапливающие (лисичка настоящая, подзеленка, белый гриб, подберезовик, подосиновик, сморчок, рыжик),

(лисичка настоящая, подзеленка, белый гриб, подберезовик, подосиновик, сморчок, рыжик), слабонакапливающие (опята, гриб-зонтик, дождевики, шампиньоны).

Грибы-аккумуляторы могут накопить опасную дозу даже если загрязнение почвы близко к фоновому (нормальному) значению.

По способности накапливать цезий-137 ягоды тоже условно можно разделить на три группы:

сильнонакапливающие (брусника, голубика, клюква, черника),

(брусника, голубика, клюква, черника), средненакапливающие (земляника, рябина),

(земляника, рябина), слабонакапливающие (ежевика, калина, малина).

Больше радионуклидов ягоды накапливают при произрастании во влажных условиях, чем в сухих местах, и меньше — в лиственных лесах.

Собранные дары леса обязательно нужно подвергать радиационному контролю. На базе лабораторного отдела Пинского зонального ЦГиЭ по адресу: г. Пинск, ул. Кустарная, 21, услуга по определению содержания радионуклидов выполняется для населения бесплатно.

– Если вы забыли проверить свежие грибы, то можно принести на проверку соленые, маринованные, сушеные, но для точности результата образец пробы должен составлять не менее 1 кг. На рынках требуйте у продавца справку о радиационном контроле, – подчеркнул Владимир Ващук.

Собранные грибы следует вымочить с неоднократной сменой воды, после чего отварить в большом объеме воды, а отвар слить, причем желательно не полениться сделать это неоднократно. Эти процедуры освободят грибы от прилипших зараженных частиц почвы и существенно уменьшат содержание цезия-137 в плодовых телах грибов. Например, чтобы снизить содержание радионуклидов в 2 раза:

подосиновики, подберезовики и белые грибы нужно кипятить 20-30 минут;

моховики, решетники и польские грибы – 6-8 минут;

зеленки, подзеленки и грузди – 4-5 минут.

Для снижения радиации ягоды необходимо очистить от прилипших частиц лесной подстилки, мха, почвы и несколько раз промыть в проточной воде.

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