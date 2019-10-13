Себе на уме. Психолог — о том, являемся ли мы рабами своего мозга

Источник материала: Аргументы и факты

Об этом в «АиФ» размышляет профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор психологических наук Виктор Аллахвердов.

В чём замешано сознание

Владимир Кожемякин, «АиФ»: Виктор Михайлович, кто принимает решения — сам человек или его мозг? Кто кем управляет?

Виктор Аллахвердов: Вопрос «Мозг управляет сознанием, или сознание управляет мозгом?» чисто риторический. Никто до сих пор не знает, что такое сознание и что оно делает. Мы осознаём себя, но как — объяснить не можем. Физиологи ищут сознание, и когда обнаруживают новый физиологический процесс, о котором до этого не подозревали, начинают проверять: не он ли и есть сознание человека? Но как это решить, если они сами не знают, что это такое? Но в целом, где находится сознание, не так важно. Важно, что именно оно делает.

По сравнению с мозгом сознание маломощно и почти ничего не успевает. Мозг работает мгновенно, перерабатывая неведомым нам образом невероятные объёмы информации. Но как она используется? Представьте, что разные его отделы одновременно получают различные результаты. Надо решать, что делать в текущей ситуации. Информация передается в высшую инстанцию — психику. Это как бы огромный холдинг, который работает на познание. В нем есть свой секретариат — структура управления, которая рассматривает результаты и передает их дальше — генеральному менеджеру холдинга. Это и есть наше сознание. Именно оно выбирает, что сейчас человек будет делать, санкционирует то или иное решение. При этом само сознание не знает, как делает свой выбор. Но когда решение принято, стремится довести его до конца, независимо ни от чего.

Можно сказать так: генеральный менеджер холдинга замешан почти во всём. Но при этом есть масса автоматических процессов, о которых он не знает и в которые не вмешивается. Если встревать во всё, то дело вообще застопорится.

— Известный учёный в области нейронауки и теории сознания Татьяна Черниговская сказала в интервью «АиФ» : «Складывается впечатление, что именно мы, мы сами руководим ситуацией, а вот не похоже на то. Мозг, его нейронная сеть, где записаны наши знания, как генетические, так и полученные в течение жизни, — это очень сложное «нечто», которое определяет наше поведение, вкусы, пристрастия и ещё много чего». Мол, мозг себе на уме, мы называем его своим только по недоразумению и не имеем над ним власти, он принимает решения самостоятельно. Как вам это?

— Вы хотите спросить: «Мы рабы мозга?» Но если это так, то человек не обладает свободой воли, а значит, например, не имеют смысла культура и юриспруденция, право, где идея свободы воли является основополагающей. Если человек не по своей воле совершил преступление, то в чем он виноват? Зачем мы ставим памятники выдающимся поэтам и учёным, если они были вынуждены написать свои стихи или сделать открытия? Без мозга нет человека, но без человека мозг не будет знать, что ему делать.

Свобода воли есть. Но проблема в том, что мы сами себя запутываем. Наше сознание постоянно, что бы ни случилось, пытается найти причину всего, что с нами произошло. Поэтому, даже совершив свободный акт, мы обязательно придумает ему причину.

Пока не придет «щелчок»

— Можно ли отделить сознание от мозга? В фантастических фильмах мозг перемещают в экзоскелет или в тело аватара, и в результате рождается киборг. Или создаётся «протез мозга», в который копируется сознание. Это достижимо?

— Думаю, воплотить сознание в технике нереально. Но если мы поймём, что такое сознание, то сможем создать систему, которая будет им обладать. Раз нельзя копировать человека, можно создать механизм, который будет функционировать по тем же законам. Однако он будет набирать собственный опыт, совершать ошибки и набивать свои шишки. Это будет не копия человека, а нечто со своей судьбой.

Ума не надо? Современному человеку мозг больше не нужен Подробнее

— Нейрофизиологи изучают феномен «запертого человека» — ситуацию, когда пациент находится в состоянии летаргического сна, в коме и не реагирует на внешние раздражители. А потом, очнувшись, рассказывает о том, что слышал, хотя и не мог на это отреагировать. Его сознание работало внутри, без контакта с внешним миром, во мраке.

— Проблема физиологов в том, что регистрируя физиологические реакции, они не знают, как это связано с нашими эмоциями, чувствами и переживаниями. Как говорил философ Готфрид Лейбниц, если бы мозг увеличить до размеров большой комнаты и ходить по ней, мы увидим там много чего, но не обнаружим мыслей.

— Существуют интуиция, внутренний голос, шестое чувство. Это свойство сознания, подсознания или чего-то еще?

— Это автоматическая процедура, как в компьютере. Допустим, вам дали сверхсложную задачу: сознательно вы можете решать ее долго, а бессознательно вы можете найти ответ в один миг. Ученый бьется над проблемой и вдруг получает сигнал: «Задача решена». Генеральные менеджеры описывают этот процесс одинаково: ты сидишь, и тебе надо принять решение. У тебя куча разных предложений, как сделать лучше. Но какое из них выбрать — непонятно. Поэтому ты ждешь, пока не придет «щелчок»— ощущение, будто кто-то решил все за тебя. Как это произошло, человек толком не знает, но потом обязательно объяснит, почему в итоге сделал свой выбор. Он будет приписывать его, скажем, своей интуиции. Но это будет фальшивое объяснение.

Мы не знаем толком, что такое сознание, а о подсознании мы знаем только, что оно не сознание, но как-то с ним связано. Скажем, вы сидите за компьютером и что-то там делаете, но представления не имеете, каким образом организована его работа. И вам, в сущности, все равно, как это происходит. Лишь бы работало. Вы не знаете, как функционирует глаз, хотя им видите. Или, скажем, я откусил яблоко и чувствую по вкусу, что это белый налив. Вы звоните мне по телефону, я снимаю трубку и по голосу определяю, что это вы. Как? Это сложнейший вычислительный процесс, который пытались смоделировать десятки лет, и только сейчас смогли создать хорошие программы. Можно ли этот процесс назвать подсознанием?

Толпа оправдывает всё

— Говорят, что у толпы на площади возникает некое общее сознание, и она ведёт себя будто один организм. Это так?

— Человек в толпе попадает в ситуацию, которая вызывает у него изменённое состояние сознания. И поэтому он может нарушить свои правила поведения, в том числе совершить что-то такое, чего в другой ситуации никогда не сделает и о чём будет жалеть всю жизнь. В толпе люди зачастую становятся агрессивными, потому что она оправдывает такое поведение. Могут, например, поддавшись общему настрою, начать кого-то бить или жестоко высмеивать. Но это всё равно лишь проявление индивидуального сознания. Пример: когда вы ходите строем на военных сборах, у вас просто иное состояние души, нежели при отсутствии подобной маршировки. Поразительно, но даже самые свободолюбивые и нонконформные люди в строю начинают чувствовать единство с окружающими и освобождение от ответственности за свои действия.

— Социологи считают, что реакции толпы схожи с психикой подростка 14 лет, а её интеллект — как у умственно отсталого человека. Люди, которые руководят толпой, понимают, с чем имеют дело, и поэтому вбрасывают с трибун соответствующие лозунги…

— Сложные лозунги в большой массе людей не работают, поскольку не все понимают их смысл. Человек проверяет правильность своих действий через социум, примеряя его нормы на себя: «Если я что-то делаю и вижу, что другие люди к этому относятся негативно, то понимаю, что, возможно, неправ». И наоборот: «Другие люди делают то же самое, что и я, и это подкрепляет моё ощущение, что я сам поступаю правильно». То же и с церковными ритуалами: никто не знает толком, зачем они нужны и почему мы им следуем, но мы по традиции выполняем их вместе, а значит, это автоматически подразумевается нами, за этим стоит что-то правильное. Эксперименты на конформизм показывают, как человек реагирует на мнение других: даже если они говорят полную чушь, но говорят согласованно, он вдруг начинает соглашаться.

— Манипулировать сознанием отдельного человека легче, чем сознанием толпы?

— Сегодня очень востребовано манипулирование, которым занимаются политтехнологи и создатели реклам. Хотя за это надо судить, а не показывать такое по телевизору. Массовое манипулирование должно преследоваться по закону. Но полностью отказаться от манипуляции окружающими все равно нельзя, она иногда необходима и неизбежна. Скажем, идёт кто-то вам навстречу, здоровается, вы отвечаете: «Здравствуйте». Это тоже манипуляция, потому что вы на самом деле, может быть, и не желаете ему здоровья, вам дела нет до этого человека. Любой этикет — тоже своего рода манипулирование. Мы манипулируем маленькими детьми, но, как правило, для их же пользы… Опасно и этически неприемлемо, когда манипуляция направлена на интересы манипулирующего — как, например, в навязываемой рекламе.

Мы себя до конца не знаем

— Насколько велико влияние человеческой воли? Где та черта, за которой она уже бессильна?

— Cознание влияет на физиологические процессы, так же как и они на него. Например, если выпить стакан водки, сознание изменяется. Мальчишки балуются, поджигают спичку и подставляют её к спине — возникает волдырь. Но он может появиться, даже когда спичку прикладывают тыльной стороной, то есть не горящей. Любой врач скажет вам, какую огромную роль играет настрой больного на выздоровление, спортсмен — как важна психологическая установка на победу.

Мы не знаем до конца всех возможностей организма. Существует описание первобытных аборигенов, которые, накурившись наркотических веществ, ночью бегают по горам со скоростью 200 км в час. Лунатики могут идти по протянутой в воздухе проволоке, но стоит их разбудить — скорее всего, упадут. А каковы скрытые возможности наших органов чувств? Человеческое ухо способно слышать соударение больших молекул, однако если бы оно так же воспринимало и соударение молекул поменьше, в том числе тех, которые находятся в нём самом, то в ушах стоял бы сплошной шум. Глаз способен видеть 3-5 квантов света. Это значит, что тёмной ясной ночью глаз человека может различить пламя горящей спички на расстоянии 27 км. Но реально мы ничего подобного не осознаём, поскольку не вся поступающая в мозг информация передаётся в сознание. Однако если происходит что-то отчаянное, мы тут же эмоционально вздрагиваем: это сообщение нашему сознанию о том, что случилось ЧП.