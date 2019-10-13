«Кретины» Малышевой. Какие диагнозы превратились в оскорбления?

Источник материала: Аргументы и факты

О том, что многие ежедневно, сами не осознавая это, оскорбляют не только человека, но и людей, имеющих серьезный неврологический или психиатрический диагнозы. А это уже и некрасиво, и обидно вдвойне. Так, недавно в эфир вышла программы Елены Малышевой на тему «Откуда берутся кретины?». Общественность от такого названия всколыхнулась и обвинила телеведущую в публичных оскорблениях. Сама же теледоктор пояснила, что никакого оскорбления тут нет, так как это вполне реальный диагноз, который врачи-неврологи и психиатры ставят регулярно. И таких ситуаций, когда многие неверно воспринимают обидное слово, немало. О том, какие ежедневные ругательства и оскорбления, которые многие раздают походя, являются серьезными диагнозами и заслуживают другого отношения и некоторого уважения, "АиФ"рассказал к. м. н., заведующий неврологическим отделением МКНЦ им. А. С. Логинова Даниил Дегтерев.

Болезненное восприятие

Болезни человека сложно назвать поводом для его гордости, пусть и названия некоторых из них длинны и звучат так чарующе научно. Болезнь — это основная причина снижения продолжительности жизни человека и ухудшения ее качества. С разными патологиями человечество борется с самого начала своего существования и некоторые из них победило или научилось хорошо контролировать. Тема, как говорится, на слуху и это, к сожалению, становится поводом для откровенного злоупотребления медицинскими названиями различных хворей и недугов в повседневной речи, обычно с негативным оттенком.

Так, некоторые любят погрешить тем, что играют во врача и самостоятельно, не имея специального образования, ставят грозные диагнозы окружающим, а другие вообще используют названия болезней как обидные ругательства. Но мы, врачи, уверены, что не нужно делать выводы и заключения о том предмете, в котором не разбираешься.

Диагнозы-оскорбления

По части «доморощенных» диагнозов одним из лидеров является «склероз», который часто употребляют, когда хотят объяснить свою или чью-либо забывчивость. Но все ли знают, что это за «склероз» такой? Слово это возникло как просторечное сокращение диагноза «атеросклеротическое поражение сосудов головного мозга», обозначающего отложение на стенках внутримозговых сосудов холестерина. Стенки сосудов при этом становятся неэластичными и плотными, что обозначается термином склероз (от греч. sklerosis — затвердение, уплотнение). Есть и рассеянный склероз, который является совсем другим заболеванием, не имеющим никакого отношения к «церебральному (мозговому) атеросклерозу». Рассеянный склероз — серьезное неврологическое расстройство, связанное с аутоиммунным поражением белого вещества головного мозга. В мозге появляются очаги демиелинизации (склеротические бляшки), которые представляют собой отростки нейронов, утративших свою миелиновую оболочку. В отсутствии лечения болезнь приводит к тяжелой инвалидизации и смерти пациента. Память при рассеянном склерозе как раз не страдает.

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Набирают популярность и другие словечки, связанные с ухудшением памяти, такие как «деменция», «альцгеймер». Случайно услышав где-то эти определения, люди начинают злоупотреблять ими даже в отношении себя («доктор, а у меня деменция/альцгеймер») и наверняка сильно удивятся, каким тяжелым неврологическим дефицитом невольно себя наградили. С возрастом совершенно естественно некоторое снижение памяти и внимания, а регулярные когнитивные тренировки помогают поддерживать их на должном уровне.

Три очень популярных ругательных слова, прямо позаимствованных из медицинских справочников, — дебил, кретин, идиот. В отличие от не менее распространенного слова «дурак», которое не имеет под собой медицинской основы, эти словечки не что иное, как медицинские заключения, устанавливающиеся детям с задержкой умственного развития.

Так, например, дебилизм (от лат. debilis — слабый, немощный) — это самая слабая степень умственной отсталости, которая появляется на фоне задержки развития или органического поражения мозга плода.

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Кретинизм — это эндокринное заболевание, которое проявляется на фоне недостатка гормонов щитовидки и характеризуется снижением ее функций, а также задержкой развития — как умственного, так и физического. Может быть одной из форм врожденного гипотиреоза. В запущенных случаях приводит к задержке речи и интеллекта.

Идиотизм — это полное отсутствие интеллекта или состояние, когда развитие интеллектуальных способностей остановилось, оставшись на уровне детского возраста. Это психическое заболевание, которое развивается еще на первых годах жизни человека и считается врожденным слабоумием. При тяжелой форме заболевания у человека отмечаются полное отсутствие речи, мышления, снижение болевого порога.

Пожалуйста, исключите из своего лексикона ругательные медицинские слова. Употребление названий различных заболеваний с целью оскорбить и унизить другого человека скорее оскорбляет реальных больных и их родственников и унижает говорящего, наглядно демонстрируя его безграмотность и бестактность.