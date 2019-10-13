Врач рассказала, какие процедуры помогут устоять перед простудой и гриппом

Источник материала: Полесская правда



Острые респираторные инфекции, в том числе грипп, остаются одной из самых актуальных медицинских и социально-экономических проблем. О том, как не подхватить грипп в беседе с корреспондентом pinsknews.by рассказала врач-валеолог УЗ «Пинская центральная поликлиника» Алла Войтович:

– Грипп – это острое респираторное инфекционное заболевание, возбудителем которого являются вирусы гриппа нескольких типов (А, В и С). Наверное, нет людей, которые хотя бы раз в жизни не болели бы гриппом. Тем, кто перенес заболевание благополучно, кажется, что в такой обычной болезни нет ничего страшного.

Грипп коварен и опасен, прежде всего, развитием серьезных постгриппозных осложнений (бронхитов, пневмоний, поражений сердечной мышцы и т.д.), а также обострением уже имеющихся хронических заболеваний. Не исключены и смертельные исходы. Особенно, это касается ослабленных людей, лиц пожилого возраста, детей.

Комплексный характер защиты населения от гриппа предполагает, в первую очередь, специфическую профилактику с использованием вакцин, профилактику с использованием лекарственных препаратов, проведение противоэпидемических мероприятий в очагах инфекции, а также проведение оздоровительных и общеукрепляющих мероприятий. Вирус гриппа постоянно мутирует, меняя свои свойства, вследствие чего эпидемии гриппа повторяются из года в год.

Единственным научно обоснованным эффективным методом предупреждения гриппа является вакцинация. В пользе массовой вакцинации от гриппа сомневаться не приходится, тем более что альтернативы ей пока нет. В коллективе, где привито 70% людей, нарушается цепочка передачи вируса гриппа от больного человека к здоровому, а, следовательно, и эпидемия невозможна в принципе.

Противопоказаниями к иммунизации гриппозными вакцинами являются:

аллергические реакции на куриный белок,

реакция на предыдущее введение вакцины,

иммунодефицитные состояния,

новообразования.

Поэтому перед проведением прививки в обязательном порядке проводится осмотр врача.

Негативное влияние на отношение общества к иммунизации как к эффективной мере предупреждения гриппа оказывают сомнения в правильности прогноза относительно эпидемических штаммов, которые будут циркулировать в будущем сезоне и неуверенность в совпадении с вакцинными штаммами. Наблюдение за распространением вируса гриппа и его видоизменением осуществляют международные центры и национальные лаборатории ВОЗ. На основании полученной информации, ежегодно эксперты ВОЗ формируют рекомендации по составу гриппозных вакцин. Вакцины различных производителей не отличаются по входящим в их состав вариантам вирусов гриппа.

Общеукрепляющие меры профилактики:

Витамины и микроэлементы. Особенно здесь важна аскорбиновая кислота (витамин С), которая способствует повышению сопротивляемости организма. Витамин С применяют внутрь по 0,5-1 г 1-2 раза в день. Ешьте как можно больше фруктов и овощей. Не нужно забывать, что большое количество витамина С содержится в соке квашеной капусты, а также цитрусовых — лимонах, киви, мандаринах, апельсинах, грейпфрутах. Закаливание — важнейший метод профилактики различных простудных заболеваний в нашем климате. Оно позволяет нормализовать функцию дыхательных путей при охлаждении, что снижает дозу вируса, попадающего в организм при заражении. Поэтому путем закаливания можно если и не полностью избежать простуды, то снизить чувствительность к ней. Мероприятия по закаливанию должны проводиться ежедневно и длительно, это должно быть образом жизни. Необходимо избегать стрессов, переутомлений и простуд. Если вы серьезно перегружаете свой организм физической или умственной работой, находитесь в состоянии стресса или депрессии, то ваш иммунитет ослаблен, а значит, вы даете возможность вирусу с легкостью обосноваться в вашем организме. Народные средства. Мнение врачей таково: «Грипп — не та болезнь, которую можно вылечить самому чесноком и паром над картошкой». Народные средства можно использовать параллельно с медикаментами, как дополнительное лечение.

Меры повседневной гигиены:

прикрывать нос и рот бумажной салфеткой во время кашля или чихания. Использованную салфетку сразу выбрасывать в мусор;

часто и тщательно мыть руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания;

не прикасаться руками к глазам, носу или рту. Инфекция передается именно таким способом;

стараться избегать близкого контакта с заболевшими людьми;

избегать мест скопления людей.

И если все же избежать гриппа не удалось, то не стоит заниматься самолечением. Необходимо обращаться к специалистам, все лекарственные препараты применять ТОЛЬКО по назначению врача, и ни в коем случае, не “переносить инфекцию на ногах”! Это опасно не только для заболевшего, но и является мощным источником распространения вируса среди населения.

Необходимо беречь свое здоровье, прислушиваться к мнению врачей, выполнять их рекомендации и тогда никакой грипп не страшен. Будьте здоровы!

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