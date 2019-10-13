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Стремимся достичь 90 — 90 — 90

14.10.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Тестирование на наличие вируса иммунодефицита человека (далее — ВИЧ) важно для расширения лечения и обеспечения людей, живущих с ВИЧ, возможностью вести здоровую и продуктивную жизнь. Не менее важно достичь целевых показателей 90 — 90 — 90: (90% людей с ВИЧ должны знать свой статус, 90% знающих свой статус — получать антиретровирусную терапию, а у 90%, получающих терапию, — должен быть достигнут неопределяемый уровень вирусной нагрузки). Также необходимо дать возможность людям выбирать способы профилактики ВИЧ, что позволит им защитить себя и своих близких.

Пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное, можно в любой организации здравоохранения, располагающей процедурным кабинетом.

Также тестирование на ВИЧ можно пройти с помощью экспресс-тестов для определения вируса по крови. Обследование проводится на платной основе в клинико-диагностической лаборатории УЗ «Несвижская ЦРБ». Все вопросы по обследованию на ВИЧ-инфекцию можно задать врачу-инфекционисту кабинета инфекционных заболеваний Кирножицкой Антонине Игоревне по телефону 2-45-77.

С начала 2018 года в практику внедрено самотестирование на ВИЧ посредством реализации наборов для тестирования в аптечной сети Республики Беларусь. Любой желающий может купить тест и провести исследование сам в домашних условиях. Здесь важно не просто установить свой статус, но и в случае положительного результата обратиться в организацию здравоохранения для дальнейшего обследования и назначения соответствующего лечения.

С 1 января 2018 года действует унифицированный доступ к лечению. То есть все пациенты с диагнозом «ВИЧ-инфекция» могут получать антиретровирусные препараты, если они согласны на лечение. Все лекарства выдаются бесплатно и на определенное время, для того, чтобы врач-инфекционист смог оценить эффективность медикаментов и возможно, подобрать другие, более подходящие данному пациенту.

Антиретровирусная терапия имеет значение не только в плане лечения. Она также поддерживает иммунитет. У пациентов, которые принимают препараты, снижается вирусная нагрузка. Вплоть до того, что возбудитель заболевания не определяется в крови. Следовательно, пациенты становятся менее опасными в эпидемиологическом плане. Значительно снижается риск передачи вируса другим людям при сексуальных контактах, при совместном употреблении инъекционных наркотических веществ и т.д.

Кристина Гордиевич,

помощник

врача-эпидемиолога

ГУ «Несвижский РЦГиЭ».

 


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Тестирование на наличие вируса иммунодефицита человека (далее — ВИЧ) важно для расширения лечения и обеспечения людей, живущих с ВИЧ, возможностью
 
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