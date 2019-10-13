Выбор профессии — выбор будущего

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Каждый человек в своей жизни рано или поздно сталкивается с выбором. Каким бы он сложным ни показался, людям приходится выбирать. С самого детства мы мечтаем стать взрослыми, ходить на работу как наши родители. Но детство проходит и наступает время всерьез задуматься: «Кем я хочу стать?».

Перед абитуриентами стоит сложная задача — избрать ту профессию, которая соответствует природным способностям и наклонностям. В мире существует множество интересных, полезных и нужных людям профессий. Как среди множества разнообразных дел найти то единственное, которому готов посвятить жизнь, отдать все силы, находя удовлетворение в достигнутом?

К сожалению, случается так, что человек не находит себя, в силу каких-либо обстоятельств пасует, начинает плыть по течению. Но если человек нашел свое призвание, труд становится для него радостью.

Профессия медицинского работника в любом обществе на особом счету. Великий философ Древней Греции Сократ говорил, что все профессии в мире — от людей и только три — от богов. Судья, педагог и медицинский работник, по определению мудреца, получают свой дар свыше.

профессия медицинского работника всегда считалась одной из самых уважаемых и почетных. Если обычный человек спасает чужую жизнь, то его чествуют как героя, вручают награду, о нем пишут в газетах. Для медицинского работника спасение людей является ежедневной тяжелой работой.

В современном мире, мире высоких технологий, во всех отраслях медицины персона медицинского работника наделена особыми правами. С тех давних времен, когда жил Авиценна, мир изменился в лучшую сторону, а прогрессивно развивающаяся медицина становится тем спасительным лучом света, который согревает людские души теплом надежды на добро и счастье. В то же время нет в мире специальности, которая бы требовала столь высокой ответственности, ведь цена врачебной ошибки — жизнь. Поэтому, чтобы стать медицинским работником, нужно потратить много сил на образование и непрерывно учиться с момента как вы поступили в медицинский колледж или университет и до момента, когда хотите прекратить медицинскую практику. Останавливаться нельзя!

Высококлассная медицина — одно из необходимых условий нормального функционирования современного общества. Сегодня медицинский работник может работать как в государственной, так и в частной клинике. Самое главное — ни где работать, а как!

Медицинский работник должен быть честен перед пациентами (лечить их, а не зарабатывать деньги на чужих болезнях) и перед собой (объективно оценивать свои знания и квалификацию).

Главное — помнить, что от твоих действий зависит жизнь и здоровье людей. Медицинское образование столь разностороннее и предъявляет столь высокие требования, что человек, получивший его, может быстро переучиться и освоить любую другую профессию. Чтобы стать медиком, изначально нужен определенный склад ума, нужна хорошая память и работоспособность.

Но как бы ни было тяжело работать, медицинский работник всегда должен помнить, что его профессия — это образ жизни, и он должен быть готов к тому, чтобы отдать себя без остатка здоровью, а значит — счастью человека.

Марина Шингирей,

начальник отдела кадров УЗ «Несвижская ЦРБ».