Кормите правильно! Как избежать ожирения у детей

Источник материала: Аргументы и факты

Вес современного школьника растёт как на дрожжах. А ожирение – не просто дефект внешности, а платформа для развития опасных заболеваний: артериальной гипертонии, дислипидемии, сахарного диабета. Как избежать беды?

Наш эксперт – профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный специалист-терапевт Министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина.

Правила, которые помогут избежать ожирения у детей, просты.

Готовьте сами, причём разнообразно

Создайте вкусную альтернативу фастфудам и снекам, в которых полно трансжиров и соли, опасных как для фигуры, так и для сердца ребёнка.

Заведите традицию семейных обедов и ужинов

Это поможет исключить перекусы, из-за которых дети часто набирают вес.

Не кормите насильно!

С года-полутора, как только ребёнок научится попадать ложкой в рот, он должен есть самостоятельно. Делая это за него и заставляя доедать всё, что есть на тарелке, родители нарушают у ребёнка связь мозга с телом, и тот перестаёт понимать, когда уже сыт.

Не позволяйте есть перед экраном телевизора или гаджета

Эта привычка тоже нарушает связь между мозгом и желудком, что ведёт к перееданию.

Не покупайте напитки с добавленным сахаром

Например, фруктовые соки (в 1 стакане – 180 ккал) и газировку (в баночке – 10 чайных ложек сахара). Регулярно выпивая по стакану таких напитков в день, в год ребёнок получает более 4 кг сахара, что эквивалентно 6,5 кг жира.

Уменьшите размер порции

Её положено измерять дет­скими кулачками. При 3-разовом питании ребёнок должен получать по 5 кулачков овощей и фруктов в день, столько же белковых продуктов (мясо, рыба, молочные продукты) и медленных углеводов (каши, зерновой хлеб). Максимальная калорийность рациона для детей 1–2 лет – 1600 ккал, 3–5 лет – 1800 ккал, 5–7 лет – 2000 ккал.

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Мотивируйте детей больше двигаться

Ребёнку до 5 лет положено не менее 3 часов в день проводить в активных играх. Школьникам требуется не менее 1 часа в день более серьёзной нагрузки, включая силовые упражнения (отжимания, приседания). Также им нужно как можно больше ходить пешком (12 тыс. шагов в день) и гулять на свежем воздухе (особенно когда на улице прохладно).

Следите за режимом

Недосып может угнетать иммунитет и когнитивные способности, а также вести к ожирению. Норма сна индивидуальна. Но режим должен соблюдаться неукоснительно. Причём ложиться и вставать нужно в одно и то же время как по будням, так и в каникулы.