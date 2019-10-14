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Врач-онкодерматолог рассказал, как выявить опасную родинку

15.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Врач-онкодерматолог рассказал, как выявить опасную родинку

Под обычные родинки обычно маскируется один из самых опасных и агрессивных видов рака — меланома.

Врач-онкодерматолог Игорь Утяшев рассказал порталу МедикФорум о тех признаках, которые говорят о том, что родинку нужно немедленно показывать специалисту.

В интервью изданию «Вечерняя Москва» врач порекомендовал всем внимательно следить за состоянием тела, чтобы своевременно замечать происходящие с ним изменения. Так во время мытья в душе, следует ощупывать себя, поскольку такая самодиагностика позволяет определять наличие уплотнений в мышцах или лимфатических узлах.

Что касается изменений с кожей и появления новых родинок, Утяшев заметил, что такие образования чаще оказываются доброкачественными, а не меланомными. Но в случае меланомы очень опасно упускать ее развитие именно на ранней стадии.

Врач пояснил, что до тех пор, пока меланома не даст метастаз, она полностью излечима. Но при метастазировании она склонна развиваться очень быстро, обладая существенным смертоносным потенциалом.
 
Врач-онкодерматолог рассказал, как выявить опасную родинку
«Меланома быстро растет, меняя очертания, цвет. Может чесаться, кровить. Форма, при которой меланома уже стала метастатической, чаще всего является смертельной. Поэтому любой человек, обнаружив на поверхности кожи какое-то новообразование, должен задать себе вопрос: «А как давно у меня это?», — дал совет онкодерматолог.

Игорь Утяшев рассказал, по каким признакам можно определить, что родинка стала опасной. По словам эксперта, беспокойство должны вызывать рост и изменения в состоянии родинок, наблюдаемые в течение месяца и дольше.

Кроме того, в целях диагностики можно воспользоваться формулой «a, b, c, d»:

А — асимметрия. Например, круглая родинка приняла другую форму;
B — бордюр. Край родинки становится неровным, рваным;
С — цвет. Родинка может сильно потемнеть, либо посветлеть, порозоветь или стать неровно окрашенной;

D — динамика. Для меланомы характерен очень быстрый рост, кроме того, она приподниматься над поверхностью кожи.
 
Врач-онкодерматолог рассказал, как выявить опасную родинку
www.medikforum.ru
 
 
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Под обычные родинки обычно маскируется один из самых опасных и агрессивных видов рака — меланома. Врач-онкодерматолог Игорь Утяшев рассказал...
 
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