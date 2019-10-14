ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты назвали главные негативные факторы работы в офисе

15.10.2019 17:52 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Эксперты назвали главные негативные факторы работы в офисе
Фото из открытых источников

Сотрудники НИИ медицины труда рассказали RT о влиянии офисной работы на здоровье и об основных негативных факторах сидячего образа жизни. 

Главным отрицательным моментом, плохо влияющим на здоровье офисных работников, эксперты назвали ухудшение качества воздуха, вызванное неправильно организованной вентиляцией, недостаточным воздухообменом и скученностью персонала в помещениях.

Также сотрудники в офисах часто страдают от стрессов из-за высоких требований и отсутствия поддержки в коллективе, а также от страха потерять работу.

Психологические проблемы могут привести к развитию к заболеваниям нервной и сердечно-сосудистой системы. 

Эксперты назвали главные негативные факторы работы в офисе
Булки, свет и музыка. 6 факторов, которые снижают вашу работоспособность
Подробнее

Чтобы избежать проблем, развивающихся на фоне гиподинамии, офисному работнику следует каждый час разминаться -  ходить, прыгать, нагружать мышцы. Также стоит регулярно пить воду или чай, которые помогут снизить нагрузку на почки и восстановить сосуды.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото из открытых источников Сотрудники НИИ медицины труда рассказали RT о влиянии офисной работы на здоровье и об...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
С 21 октября по 6 ноября в сельских населённых пунктах Ушаччины будет работать передвижной рентгенофлюорографический кабинет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика