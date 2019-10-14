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Эксперты назвали главные негативные факторы работы в офисе
15.10.2019 17:52 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Сотрудники НИИ медицины труда рассказали
Главным отрицательным моментом, плохо влияющим на здоровье офисных работников, эксперты назвали ухудшение качества воздуха, вызванное неправильно организованной вентиляцией, недостаточным воздухообменом и скученностью персонала в помещениях.
Также сотрудники в офисах часто страдают от стрессов из-за высоких требований и отсутствия поддержки в коллективе, а также от страха потерять работу.
Психологические проблемы могут привести к развитию к заболеваниям нервной и сердечно-сосудистой системы.
Чтобы избежать проблем, развивающихся на фоне гиподинамии, офисному работнику следует каждый час разминаться - ходить, прыгать, нагружать мышцы. Также стоит регулярно пить воду или чай, которые помогут снизить нагрузку на почки и восстановить сосуды.
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Фото из открытых источников Сотрудники НИИ медицины труда рассказали RT о влиянии офисной работы на здоровье и об...
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