Эксперты назвали главные негативные факторы работы в офисе

Сотрудники НИИ медицины труда рассказали RT о влиянии офисной работы на здоровье и об основных негативных факторах сидячего образа жизни.

Главным отрицательным моментом, плохо влияющим на здоровье офисных работников, эксперты назвали ухудшение качества воздуха, вызванное неправильно организованной вентиляцией, недостаточным воздухообменом и скученностью персонала в помещениях.

Также сотрудники в офисах часто страдают от стрессов из-за высоких требований и отсутствия поддержки в коллективе, а также от страха потерять работу.

Психологические проблемы могут привести к развитию к заболеваниям нервной и сердечно-сосудистой системы.

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Чтобы избежать проблем, развивающихся на фоне гиподинамии, офисному работнику следует каждый час разминаться - ходить, прыгать, нагружать мышцы. Также стоит регулярно пить воду или чай, которые помогут снизить нагрузку на почки и восстановить сосуды.