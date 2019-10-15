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Красота без жертв. Соблюдается ли гигиена в салонах и парикмахерских?

16.10.2019 15:20 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Красота без жертв. Соблюдается ли гигиена в салонах и парикмахерских?
Фото из открытых источников

Главный врач ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Анжела СКУРАНОВИЧ объяснила, что согласно общим санитарно-эпидемиологическим требованиям, утвержденным Декретом президента Беларуси от 23.11.2017 г. №7 «О развитии предпринимательства», деятельность при оказании бытовых услуг (парикмахерских, косметических и др.) не должна приводить к распространению инфекционных и паразитарных заболеваний. Контроль режима дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов, используемых при маникюре, педикюре, татуаже, пирсинге, пилинге и косметических услугах, возлагаются на администрацию объекта.

Минимальный набор инструментов, используемых для оказания бытовых услуг, должен обеспечивать применение в отношении каждого клиента только продезинфицированных инструментов. При оказании бытовых услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя, должны использоваться стерильные части технических средств и инструменты, одноразовые стерильные салфетки. Работники, оказывающие бытовые услуги, при проведении процедур с нарушением целостности кожного покрова и слизистой оболочки, должны использовать одноразовые перчатки, при ранениях и контактах с кровью или биологическими жидкостями клиентов соблюдать требования по профилактике инфекционных заболеваний, передающихся с кровью или биологическим жидкостями.

Красота без жертв. Соблюдается ли гигиена в салонах и парикмахерских? …Можно вернуть деньги, если парикмахер некачественно выполнил услуги?

Стерильные инструменты

  • Несколько раз приходилось удалять папилломы методом электрокоагуляции, но ни разу не видела, чтобы косметолог потом снимала иглу и дезинфицировала. Насадка-игла одноразовая или многоразовая? Как должна проводиться дезинфекция? А. Крамко, Минск

- В зависимости от производителя наконечник электродной насадки может быть одноразового или многоразового использования. Так как процедура электрокоагуляции связана с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки, в случае использования наконечников многократного применения должна проводиться их дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация в соответствии с рекомендациями производителя.

  • Что должно входить в индивидуальный набор, который косметолог использует на приеме?  М. Корачевская, Гомель

- Законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения не регламентируются обязательный перечень инструментов и изделий медицинского назначения индивидуального набора врача-косметолога. Данный набор зависит от вида оказываемых медицинских услуг.

  • Как происходит дезинфекция ножниц, которыми врачи отрезают крупные папилломы? Ведь на них обычно остается кровь, а это небезопасно – есть риск заражениями опасными инфекциями. Заодно хотелось бы узнать, проходят ли дезинфекцию аппараты, которыми делается вакуумный массаж и лазерная депиляция? А. Атрошко, Минск

- Удаление папиллом, как и электрокоагуляция, связано с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки, в связи с чем используемые для данной процедуры инструменты должны быть стерильными.

Что касается второй части вопроса, то дезинфекция рабочих поверхностей применяемых изделий, в том числе контактирующих с телом человека, должна проводиться с учетом рекомендаций производителя оборудования.

Красота без жертв. Соблюдается ли гигиена в салонах и парикмахерских?
Почему нельзя вытирать лицо и руки одним полотенцем?
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Дезинфекция обязательна

  • Такое ощущение, что мастера в парикмахерских стригут всех одними ножницами. Разве они не должны после каждого клиента проводить дезинфекцию? С. Ярош, Витебск

- При оказании парикмахерских услуг должны использоваться в отношении каждого клиента только продезинфицированные инструменты. Дезинфекция инструментов проводится химическим или физическим методами согласно инструкциям по их применению. Выбор метода дезинфекции зависит от особенностей дезинфицируемых инструментов и определяется персоналом парикмахерских самостоятельно.

 

  • Правильно ли я понимаю, что мастера должны каждого клиента обслуживать индивидуальными расческами и ножницами? О. Лобач, Витебск

Общими санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными Декретом №7, установлено, что минимальный набор инструментов, используемых для оказания бытовых услуг, должен обеспечивать применение в отношении каждого клиента только продезинфицированных инструментов. Дезинфекция должна проводиться после обслуживания каждого клиента.

Красота без жертв. Соблюдается ли гигиена в салонах и парикмахерских?
Чтобы начать парикмахерское дело, достаточно 4-5 тысяч долларов
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Можно со своим?

  • Если я хочу, чтобы меня обслужили моим личным маникюрным набором, - такое возможно? И. Грачева, Гомель

- Вопросы использования при оказании парикмахерских услуг (в том числе маникюра и педикюра) инструментов клиента действующим законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия не регламентируются.

Нарушения случаются

  • Интересно, как часто клиенты жалуются на мастеров именно в свете несоблюдения санитарно-гигиенических норм?
  • Как часто при проверках косметических салонов и парикмахерских проверяющие органы сталкиваются с нарушениями и с какими? Аня Буко, Гомель

В 2018 году в органы и учреждения государственного санитарного надзора республики поступило 95 обращений граждан и юридических лиц по вопросам деятельности объектов бытового обслуживания населения, что составляет около 2% общего количества обращений. В первом квартале 2019 года было рассмотрено 25 обращений. 

При проведении надзорных мероприятий за парикмахерскими и салонами красоты, как правило, выявляются нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, носящие текущий характер. К типичным относятся нарушения в части содержания помещений и оборудования парикмахерских, нарушения условий и режима дезинфекции инструментов, своевременности прохождения работниками медицинских осмотров и гигиенического обучения, несоблюдения правил личной гигиены, отсутствия контроля за сроками годности применяемых парфюмерно-косметических средств.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Как соблюдаются в косметических и парикмахерских салонах санитарно-гигиенические требования? Вопросов на эту тему мы получаем немало, поэтому решили расспросить...
 
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