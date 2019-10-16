Эксперты раскрыли секреты правильного питания на работе

В Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии разъяснили, как правильно питаться на работе, сообщает RT .

По мнению экспертов, пропускать обед на работе вредно для желудка. Перерывы между приемами пищи более трех часов являются стрессовыми для организма. Есть нужно пять-шесть раз в день. В качестве перекуса на работе идеально подойдут фрукты, овощи, орехи и горький шоколад в небольших количествах. А вот булочками злоупотреблять эксперты не советуют.

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Также важно, по мнению специалистов из Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, соблюдать питьевой режим - выпивать 1-2 литра воды в день. Важно не злоупотреблять при этом соленой пищей, она приводит к отекам.