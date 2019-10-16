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Эксперты раскрыли секреты правильного питания на работе

17.10.2019 12:29 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Эксперты раскрыли секреты правильного питания на работе
shutterstock.com

В Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии разъяснили, как правильно питаться на работе, сообщает RT.

По мнению экспертов, пропускать обед на работе вредно для желудка. Перерывы между приемами пищи более трех часов являются стрессовыми для организма. Есть нужно пять-шесть раз в день. В качестве перекуса на работе идеально подойдут фрукты, овощи, орехи и горький шоколад в небольших количествах. А вот булочками злоупотреблять эксперты не советуют.

Эксперты раскрыли секреты правильного питания на работе
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Также важно, по мнению специалистов из Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, соблюдать питьевой режим - выпивать 1-2 литра воды в день. Важно не злоупотреблять при этом соленой пищей, она приводит к отекам.

 
 
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shutterstock.com В Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии разъяснили, как правильно питаться на...
 
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