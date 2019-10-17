Чтецы тайн и секс-суррогаты. Самые необычные медицинские специальности

Источник материала: Аргументы и факты

Нейрохирурги научились делать сложнейшие операции на мозге, генетики готовы избавить человечество от тяжёлых наследственных заболеваний, а искусственный интеллект уже помогает врачам ставить диагнозы. Тем не менее в XXI в. встречаются медицинские специальности, которые выглядят необычно, а порой и странно.

Заклинания от ожогов

Уровень дохода населения Швейцарии значительно выше среднего, а её система здравоохранения едва ли не лучшая на планете. Швейцарские клиники оборудованы по последнему слову техники, персонал обладает высокой квалификацией, и лечиться сюда приезжают со всего света. Тем удивительней, что в медицине этой страны (в основном во франко- и италоязычных кантонах) официально существует специальность, скорее годящаяся для африканского племени водаабе, чем для государства, расположенного в центре Европы. Называется она faiseurs de secret, что на русский можно перевести как «производители секретов» или «чтецы тайн».

Если подбирать понятный нам аналог этого действа, ближе всего будет знахарство. Выглядит это так. Пациент обращается к чтецу тайн (причём необязательно по телефону — сгодятся и СМС, и электронная почта, и соцсети), описывая ему суть своей проблемы. Например, «болит правое колено». Или «мучаюсь депрессией». Обязательно сообщает своё имя, иногда — дату рождения. И тот в ответ произносит заклинание, некий набор фраз, призванных излечить недуг. Вуаля — боль проходит, депрессия отступает... Нет, конечно, исцеления заранее никто не обещает, но говорят, многим метод помогает. Иначе такая практика давно бы себя изжила.

Эта традиция, отсылающая нас к народной медицине, в Швейцарии существует со Средних веков. Как правило, к чтецам тайн обращаются с ожогами, кровотечениями, бородавками, кожными заболеваниями, растяжениями и незначительными травмами. Иногда пациентов к ним отправляют сами врачи: медицинские учреждения не запрещают и не отвергают эту практику, считая её альтернативным методом лечения. Например, некоторые онкологи советуют больным, прошедшим курс лучевой терапии, обращаться к чтецам, чтобы смягчить полученные ожоги. Номера их телефонов висят в клиниках на видном месте. Или же заклинания рекомендуются в довесок к назначенным физиопроцедурам.

В отличие от ясновидцев и потомственных колдунов, прописавшихся в «эзотерических салонах» по всей территории нашей страны, швейцарские чтецы тайн не украшают свои кабинеты магическими шарами и прочими загадочными элементами антуража. Они самые обычные люди, которые просто умеют «видеть и слышать» (как они сами объясняют) чуть больше, чем остальные. Примечательно, что этот вид деятельности не приносит им дохода — все они зарабатывают на жизнь какими-то иными профессиями. А чтение заклинаний — это своего рода хобби, причём передающееся по наследству.

Свой дар швейцарские знахари приписывают высшим силам (тут они неоригинальны), которые якобы диктуют им те слова, что нужно произнести страждущему. И если вы думаете, что люди исцеляются благодаря самовнушению и эффекту плацебо, то как объяснить, что такую же процедуру применяют к домашним животным? Их хозяева уверяют, что положительный результат есть.

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Как подоить змею

Будучи не в теме, трудно понять, специалистов какого профиля объединяет Международная профессиональная ассоциация суррогатов. Может, речь идёт о суррогатном материнстве? Отнюдь. Оказывается, в эту организацию входят суррогатные сексуальные партнёры (или попросту секс-суррогаты) — добровольцы, помогающие сексопатологам в лечении их пациентов. Зачастую в ходе такого лечения им приходится вступать в интимную близость с чужим для них человеком.

Спектр расстройств, на которые жалуются посетители этих врачей, весьма широк. Это могут быть импотенция, преждевременная эякуляция, страх перед близостью, стеснение собственной девственности и многое другое. Проконсультировать человека и выписать ему лекарства бывает недостаточно — может понадобиться практическая помощь. Её-то и оказывают секс-суррогаты. После проведённого сеанса они составляют отчёт для врача: как вёл себя пациент, есть ли положительная динамика и т. п.

На участие в подобной терапии решаются в основном студенты — и денег можно подзаработать, и науке послужить. Причём большинство секс-суррогатов —представительницы слабого пола. Началась эта практика в США и достигла своего пика в начале 1980-х. А в 2012 г. на экраны вышел фильм «Суррогат», посвящённый Шерил Грин — женщине, которая более 40 лет проработала секс-суррогатом, а затем написала об этом книгу. «У меня было больше 900 партнёров» — так начинается это произведение.

Непосредственно с постелью связана работа ещё одного специалиста — технолога полисомнографии. По сути, он зарабатывает деньги тем, что следит, как спят другие люди. Эти другие — пациенты с нарушениями сна. Технолог подключает спящего к медицинским приборам, записывая в компьютер различные характеристики: храп, положение тела, движения ног, поток дыхания, ЭКГ, ЭЭГ и пр. Затем производится обработка данных, которая позволит врачу назначить правильное лечение.

Ещё одна экзотическая профессия родилась вследствие популярности змеиного яда. Процедура его добычи называется дойкой: специальную ёмкость обтягивают полиэтиленом, подносят к ней змею, удерживая её в руках определённым способом, и заставляют прокусить плёнку. Яд стекает в посуду, пасть змеи после этого дезинфицируют.

Работа явно не для слабонервных. Человеку неподготовленному будет очень трудно раскрыть пасть змеи над ядоприёмником и заставить её выпустить содержимое своих желёз. Доильщики змей (специальность так и называется) — люди опытные. И работают они, можно сказать, на благо человечества, ведь на основе змеиного яда делают многие лекарственные препараты — болеутоляющие, противовоспалительные, препятствующие свёртыванию крови и помогающие в лечении гипертонии.