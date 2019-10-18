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Инсульт: причины, симптомы, профилактика
19.10.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное закупоркой или разрывом сосудов. Это состояние, когда сгусток крови – тромб – или кровь из разорвавшегося сосуда нарушает кровоток в мозге. Недостаток кислорода и глюкозы приводит к смерти клеток мозга и нарушению двигательных функций, речи или памяти.
Из-за чего развивается инсульт?
Тромбы, вызывающие ишемические инсульты, обычно образовываются в артериях, просвет которых сужен из-за атеросклеротических бляшек. Это отложения белков, транспортирующих холестерин. Сгустки крови могут образовываться из-за плохой работы сердца или вследствие травмы, вызывающей разрывы сосудов в конечностях, брюшной или грудной полости. Кровоизлияния вызываются и повышением артериального давления – оно приводит к разрыву мелких сосудов в мозге. Еще одна причина инсульта – разрыв аневризм, ненормально расширенных участков кровеносных сосудов. Но и эта проблема нередко вызывается и усугубляется повышенным давлением.
Каковы основные факторы развития заболевания?
Инсульт может поразить любого человека. Некоторые факторы риска, вроде развития аневризмы или появления тромба в результате травмы, трудно контролировать. Однако значительное количество факторов обусловлено в основном образом жизни.
К таким факторам относятся:
Кроме того, инсульт чаще развивается у людей старше 55 лет и тех, чьи близкие родственники уже пострадали от инсульта. В возрастном интервале от 45 до 55 лет инсульт у мужчин случается вдвое чаще, чем у женщин,
Чтобы понять, есть ли риск инсульта, сложные исследования не нужны. Достаточно следить за состоянием сосудов и давлением, нормально питаться, не курить.
Как его предотвратить?
Профилактика инсульта основывается на основных принципах здорового образа жизни.
Регулярно занимайтесь спортом. Даже умеренная физическая нагрузка – прогулка или катание на велосипеде – уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инсульта.
По каким признакам можно распознать инсульт?
Существует довольно простой, но надежный тест для диагностирования инсульта в домашних условиях — «Лицо-Рука-Речь». Суть этого теста состоит в следующем:
При наличии хотя бы одного симптома, свидетельствующего о развитии инсульта, необходимо срочно вызвать скорую помощь — чем раньше будет оказана помощь, тем больше шансов на восстановление.
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