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Инсульт: причины, симптомы, профилактика

19.10.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Инсульт: причины, симптомы, профилактика
Медицинская сестра филиала «Специализированный дом ребенка» УЗ «Пинская детская больница» Наталья Якубчик рассказала корреспонденту pinsknews.by об основных факторах развития инсульта и профилактике заболевания.

Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное закупоркой или разрывом сосудов. Это состояние, когда сгусток крови – тромб – или кровь из разорвавшегося сосуда нарушает кровоток в мозге. Недостаток кислорода и глюкозы приводит к смерти клеток мозга и нарушению двигательных функций, речи или памяти.

Из-за чего развивается инсульт?

Тромбы, вызывающие ишемические инсульты, обычно образовываются в артериях, просвет которых сужен из-за атеросклеротических бляшек. Это отложения белков, транспортирующих холестерин. Сгустки крови могут образовываться из-за плохой работы сердца или вследствие травмы, вызывающей разрывы сосудов в конечностях, брюшной или грудной полости. Кровоизлияния вызываются и повышением артериального давления – оно приводит к разрыву мелких сосудов в мозге. Еще одна причина инсульта – разрыв аневризм, ненормально расширенных участков кровеносных сосудов. Но и эта проблема нередко вызывается и усугубляется повышенным давлением.

Каковы основные факторы развития заболевания?

Инсульт может поразить любого человека. Некоторые факторы риска, вроде развития аневризмы или появления тромба в результате травмы, трудно контролировать. Однако значительное количество факторов обусловлено в основном образом жизни.

К таким факторам относятся:

  • повышенное артериальное давление;
  • высокий уровень холестерина;
  • диабет;
  • ожирение и избыточный вес;
  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • курение;
  • употребление наркотиков;
  • употребление алкоголя.

Кроме того, инсульт чаще развивается у людей старше 55 лет и тех, чьи близкие родственники уже пострадали от инсульта. В возрастном интервале от 45 до 55 лет инсульт у мужчин случается вдвое чаще, чем у женщин,

Чтобы понять, есть ли риск инсульта, сложные исследования не нужны. Достаточно следить за состоянием сосудов и давлением, нормально питаться, не курить.

Как его предотвратить?

Профилактика инсульта основывается на основных принципах здорового образа жизни.

  • Знайте и контролируйте свое артериальное давление.
  • Не начинайте курить или откажитесь от курения как можно раньше.
  • Добавляйте в пищу как можно меньше соли и откажитесь от консервов и полуфабрикатов, которые содержат ее в избыточном количестве.
  • Контролируйте уровень холестерина в крови.
  • Соблюдайте основные принципы здорового питания– ешьте больше овощей и фруктов, откажитесь от добавленного сахара и насыщенного животного жира.
  • Не употребляйте алкоголь. Риск развития инсульта наиболее высок в первые часы после принятия спиртного.

Регулярно занимайтесь спортом. Даже умеренная физическая нагрузка – прогулка или катание на велосипеде – уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инсульта.

По каким признакам можно распознать инсульт?

Существует довольно простой, но надежный тест для диагностирования инсульта в домашних условиях — «Лицо-Рука-Речь». Суть этого теста состоит в следующем:

  1. Просят пациента улыбнуться или показать зубы. При инсульте происходит заметная асимметрия лица (угол рта с одной стороны «висит»);
  2. Просят пациента поднять и удерживать в течение 5 секунд обе руки на 90° в положении сидя и на 45° в положении лежа. При инсульте одна из рук опускается;
  3. Просят пациента сказать простую фразу. При инсульте у пациента не получается четко и правильно выговорить простую фразу, речь его неразборчива, невнятна.

При наличии хотя бы одного симптома, свидетельствующего о развитии инсульта, необходимо срочно вызвать скорую помощь — чем раньше будет оказана помощь, тем больше шансов на восстановление.

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Инсульт: причины, симптомы, профилактика Инсульт: причины, симптомы, профилактика Инсульт: причины, симптомы, профилактика Инсульт: причины, симптомы, профилактика Инсульт: причины, симптомы, профилактика Инсульт: причины, симптомы, профилактика

 
 
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