Осторожно: витамины. Чем опасен их бесконтрольный приём?

Источник материала: Аргументы и факты

Многие принимают витамины курсами – пьют месяц, затем делают перерыв, потом опять пропивают. Обычно именно такую схему советуют врачи.

Вроде бы отличная информация – это значит, граждане начали заботиться о своём здоровье. Однако, по данным статистики, только 14% взрослых жителей страны обеспечены всеми необходимыми витаминами по­стоянно. И если с авитаминозом – критической нехваткой витаминов – у нас сталкиваются крайне редко, то гиповитаминоз – недостаток одного или нескольких витаминов – явление частое. Согласно всё тому же исследованию, 20% взрослых страдают от нехватки трёх и более витаминов. Чаще всего нам не хватает A, B1,B2, PP, D и бета-каротина. Причины просты: в стране очень мало солнечных дней, в сравнении, скажем, со Средиземноморьем, далеко не везде растут овощи и фрукты в достаточном количестве, а рыба и мясо – дорогие продукты.

Однако, увы, те, кто активно налегает на витамины от фармкомпаний, а не на природные, оказывают себе медвежью услугу.

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Без врача – нельзя!

Как говорит терапевт-эндо-кринолог НМИЦ эндокринологии Фатима Дзгоева, употребление витаминов и минералов может нанести серьёзный вред здоровью, если они принимаются без контроля со стороны врача. Пить их можно только после соответствующего обследования, которое выявляет нехватку тех или иных витаминов, и только в тех дозах и тех видов, которые пропишет специалист. В иных случаях пропитые, казалось бы, на благо организма, они могут привести к самым тяжёлым по­следствиям. Вплоть до увеличения риска онкозаболеваний или развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. К этим проблемам может, например, привести излишнее употребление в пожилом возрасте железа.

Более того, польза витаминов тоже была поставлена под сомнение. Исследователи проанализировали более ста научных работ о связи витаминов с возникновением сердечно-сосудистых заболеваний и ни в одном не выявили значимой связи витаминов и болезни – ни ухудшения, ни улучшения от их приёма не происходило. Исключение составило лишь сочетание фолиевой кислоты с витаминами группы В – они реально снижали риск инсульта.

Ещё обиднее узнать о том, что витамин C, который мы с дет­ства принимаем при простудах, также абсолютно неэффективен для повышения иммунитета обычного человека. После исследований 20 тыс. человек финские учёные пришли к удивительному выводу: витамин C оказался эффективен в плане профилактики простуды только для профессиональных спортсменов и только в период интенсивных тренировок.

А недавно в спор про вред и пользу витаминов вступили… генетики. Проведя масштабные исследования, они пришли к выводу, что ключевую роль во влиянии синтетических витаминов на организм человека играет генетическая предрасположенность. В зависимости от того набора генов, которыми нас наградила природа, витамины оказывают кардинально разное влияние. В частности, одного витамин E защищает от рака, а другого, наоборот, доведёт до онкологии. Тут важно, каким вариантом гена СОМТ обладает конкретный человек. 10 лет учёные проводили исследование, которое показало – у женщин с одним вариантом этой хромосомы витамин E уменьшал риск рака на 14%, а у дам с иным вариантом, наоборот, увеличивал его на 15%.

Ешьте правильно

Натуральных витаминов не хватает, таблетки пить бесполезно… Что же делать? Медики убеждены: единственный на 100% безопасный вариант – правильное питание. Именно сбалансированный рацион с большим количеством овощей, фруктов, орехов является оптимальным способом восполнить дефицит части витаминов. А другую следует получать, проводя больше времени на свежем воздухе, под солнечными лучами. Только так можно обезопасить себя и от дефицита полезных веществ, и от неприятных сюрпризов, которые способны преподнести синтетические.