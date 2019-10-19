Руки-крюки. Какие привычки убивают нежную кожу кистей

Источник материала: Аргументы и факты

Любите мыть посуду без перчаток? Считаете, что крем с SPF нужен только для лица? Не носите зимой рукавички? Даже один положительный ответ на эти вопросы говорит о том, что скоро ваша кожа на руках будет напоминать пергаментную бумагу, сквозь которую хорошо видны вены и суставы. Врач-дерматолог, косметолог Амина Бердов объясняет, как не стоит обращаться с кистями, чтобы они всегда выглядели здоровыми и ухоженными.

1. Мытье посуды без перчаток

Казалось бы, о том, что посуду надо мыть в перчатках знают все, но на деле большинство женщин эту информацию почему-то игнорирует. А между тем, средства, которые мы используем, содержат вещества, разрушающие липиды. В итоге вы зарабатываете обезвоженную и высушенную кожу, а это, в свою очередь, является одной из главных причин старения наших рук. Если учесть, сколько посуды приходится мыть в день среднестатистической женщине без посудомоечной машины, согласитесь, что урон, который наносится моющими средствами коже, можно признать значительным.

2. Генеральная уборка голыми руками

Время от времени каждой хозяйке приходится наводить порядок в своем доме — помыть полы с одним специальным средством, окна с другим, почистить ковры с третьим, а еще нужно отдраить ванну, раковину и туалет, протереть пыль. Для всего этого давным-давно производители придумали чистящие порошки, спреи, пенки, которые призваны облегчить нам жизнь, а заодно растворить жир, грязь, копоть, пыль и т.д. Естественно, все они производятся химическим способом и содержат активные компоненты — хлор, ПАВы и т.д. Попадая на кожу, эти вещества вызывают химический ожог в легкой степени, который мы не замечаем, но это не значит, что его нет! Задумайтесь, если при помощи чудо-спрея за секунду можно отчисть кухню от жира, что происходит с вашими руками, которыми вы оттираете этот самый жир, не надевая перчаток? Вся без исключения бытовая химия повреждает нежную кожу и благодаря ей старение происходит в разы быстрее.

3. Зимняя прогулка без варежек

Морозная зима — не самое лучшее время года для наших ручек. Холодный воздух и низкие температуры высушивают эпидермис, а пренебрежение теплыми перчатками или варежками может стать причиной огрубения кожи, появления раздражения, покраснения, жжения, трещинок, которые могут даже кровоточить. Чтобы избежать подобных проблем с руками в холодное время года берегите свои руки: носите перчатки, пользуйтесь специальными зимними кремами для рук, не забывайте о дополнительном уходе за кожей в это время года — делайте питательные маски.

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4. Пренебрежение кремом для рук с SPF

Солнечные ванны вредны не только для нашего лица и зоны декольте. Как только мы перестаем носить перчатки, руки одними из первых попадают под их воздействие. Это происходит как на прогулках, так и за рулем, в черте города и далеко за его пределами. На даче или на отдыхе наши руки постоянно загорают! А загар — это еще один фактор, способствующий старению кожи, появлению пигментации и морщин. Запомните, с того момента, как вы убираете свои перчатки на самую дальнюю полку гардероба, пользуйтесь кремом с максимальным SPF. Наносите средство за 20-30 минут до выхода из дома. Кстати, для этих целей прекрасно подойдет обычный солнцезащитный крем для лица или для тела, который есть в арсенале каждой любящей себя женщины.

5. Недостаточный домашний уход

Поскольку наши руки постоянно подвергаются стрессу — бытовая химия, перепады температур, инсоляция, не стоит пренебрегать домашним уходом, который должен быть регулярным. Старайтесь использовать для мытья рук жидкие средства, содержащие в своем составе натуральные масла (например, масло ши), витамины, аминокислоты, сквалан, глицерин. Эти ингредиенты заботятся о ваших руках, питают и увлажняют кожу. Лучше, если каждое мытье рук будет завершаться нанесением крема. Совершенно необязательно использовать крем для рук, среди дня можно нанести молочко для тела или какое-то легкое увлажняющее средство, а вот на ночь лучше использовать крем пожирней — питательный, который будет ухаживать за кожей на протяжении нескольких часов. Кроме того, не забывайте, что наши ручки нуждаются в очищении точно так же, как и лицо. А значит, смело пускайте в ход пилинги и скрабы. Кроме того, раз в неделю делайте маски для рук, а зимой даже чаще.

Например, прекрасным отбеливающим и питательным эффектом обладает маска из творога и сметаны. Чтобы ее приготовить возьмите 1 столовую ложку творога, 2 ложки сметаны, добавьте чайную ложку меда и несколько капель сока лимона. Все тщательно перемешайте и нанесите на руки, наденьте целлофановые или латексные перчатки на 20-25 минут, затем смойте средство теплой водой и нанесите свой обычный крем для рук. Так же в холодное время года можно побаловать себя горячим компрессом: подогрейте на водяной бане в емкости, в которую без труда влезут ваши руки, 200-250 миллилитров оливкового или другого растительного масла (лучше нерафинированного — в нем больше витаминов). По желанию можете добавить туда витамин А (ретинол) и пару капель йода. Затем остудите жидкость до комфортной температуры и опустите туда руки на 15-20 минут. После чего промокните их салфеткой и не мочите в течение минимум 4-х часов (так что лучше делать процедуру перед сном). Масляный компресс отлично восстанавливает сухую и поврежденную бытовой химией и погодными условиями кожу рук.