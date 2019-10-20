|
Впервые в Беларуси имплантировали инновационный кардиостимулятор (ВИДЕО)
21.10.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По информации
Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> 8 октября в РНПЦ «Кардиология» проведена первая операция по установке кардиостимулятора новейшего поколения. Технология появилась только в 2019 году, поэтому...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)