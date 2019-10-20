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Впервые в Беларуси имплантировали инновационный кардиостимулятор (ВИДЕО)

21.10.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Впервые в Беларуси имплантировали инновационный кардиостимулятор (ВИДЕО)
8 октября в РНПЦ «Кардиология» проведена первая операция по установке кардиостимулятора новейшего поколения. Технология появилась только в 2019 году, поэтому подобные операции в мире единичны, а в странах СНГ и вовсе не практикуются.

По информации телеканала СТВ.

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Впервые в Беларуси имплантировали инновационный кардиостимулятор (ВИДЕО)Впервые в Беларуси имплантировали инновационный кардиостимулятор (ВИДЕО)Впервые в Беларуси имплантировали инновационный кардиостимулятор (ВИДЕО)Впервые в Беларуси имплантировали инновационный кардиостимулятор (ВИДЕО)Впервые в Беларуси имплантировали инновационный кардиостимулятор (ВИДЕО)Впервые в Беларуси имплантировали инновационный кардиостимулятор (ВИДЕО)

 
 
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> 8 октября в РНПЦ «Кардиология» проведена первая операция по установке кардиостимулятора новейшего поколения. Технология появилась только в 2019 году, поэтому...
 
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