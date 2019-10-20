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Эксперты предупредили о предстоящих магнитных бурях
21.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Эксперты -метеорологи прогнозируют серию магнитных бурь в период с 24 по 26 октября. Метеочувствительные люди могут почувствовать в связи с этим ухудшение в своем самочувствии.
Предстоящие магнитные бури характеризуются как мощные колебания. Их воздействие зачастую начинает ощущаться за день до начала. Для уменьшения их вредного влияния медики рекомендуют хорошо высыпаться и стараться избегать стрессов, не поддаваться негативным эмоциям.
К магнитному возмущению могут быть особенно чувствительными некоторые категории людей – это прежде всего люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. В период магнитных бурь ухудшается микроциркуляция крови и повышается ее вязкость, что увеличивает риск тромбообразований. На этом фоне у сердечников возрастает вероятность инсультов и инфарктов.
Другая категория – это люди, страдающие заболеваниями нервной системы: в дни магнитных бурь они могут испытывать негативные состояния, связанные как с возбужденной психикой, так и с обострением депрессии, грусти, печали.
Тем, кто испытывает неприятные состояния возбужденности, медики советуют держать под рукой успокаивающие препараты. При слабом сердце важно следить за давлением.
Также в дни магнитных бурь рекомендуется правильно питаться: прежде всего следует уменьшить количество потребляемой соли, а также полностью исключить спиртное.
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Эксперты -метеорологи прогнозируют серию магнитных бурь в период с 24 по 26 октября. Метеочувствительные люди могут почувствовать в связи с этим ухудшение в своем...
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