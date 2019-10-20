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Советы врача. Как укрепить психическое здоровье

21.10.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Питание — основа физического здоровья, которое оказывает влияние на психику. Избыточное количество пищи, продукты, содержащие большое количество сахара, жира, а также провоцирующие нарушение гормонального баланса в организме, могут достаточно ощутимо отразиться на психическом состоянии. Известен ряд заболеваний, которые провоцируют эмоциональную нестабильность — патологии щитовидной железы и обмена ее гормонов, репродуктивные заболевания, болезни сердца и т.д., а в таком случае сохранять спокойствие и анализировать собственные мысли и поведение очень сложно.

Физическая активность. Полноценные занятия физкультурой позволяют насытить организм, и, что немаловажно, мозг кислородом, вызвать выброс гормонов «счастья», настроиться на нужный лад и устранить угнетенное состояние.

Стремление к пониманию себя. Это — важная составляющая, которую образует несколько процессов: принятие своих сильных и слабых сторон — открытое признание самому себе в том, что нравится и не нравится; обучение контролю над своими эмоциями — для этого важно понимать причину их возникновения; выявление скрытых талантов и потенциала к решению определенных задач — для этого важно начать пробовать себя в нескольких сферах деятельности, заниматься тем, что интересно.

Преодоление зависимостей. В первую очередь, явных физических — курение, злоупотребление спиртным. Даже в ряде случаев ненужные «автоматизмы» — всему этому не место в жизни здорового человека. Здесь нужно действовать очень аккуратно, возможно, с помощью специалиста, особенно если зависимость приобрела устойчивый характер и выраженную степень. Зависимости психологические представляют собой более сложные связи, поэтому требуют вмешательства специалиста. Как правило, они представлены болезненными отношениями с другой личностью.

Стрессоустойчивость. Управление стрессом — часть пункта по обучению контролю за собой и эмоциональными проявлениями, однако она выделена в отдельную категорию, поскольку включает в себя также и обучение техникам релаксации. Что толку, если человек понимает, какими событиями у него вызваны определенные эмоции, если не может с этими событиями ничего сделать? В его силах — лишь эффективно противостоять неблагоприятным факторам, а это — залог успеха.

Изменить образ мышления. Выполняя каждый из пунктов, человек, сам того не замечая, уже запускает этот процесс. Однако изменение мышления с негативного на позитивное — процесс всеобъемлющий, требующий каждодневных усилий. Важно: по возможности оградить себя от негативной информации — перестать смотреть душещипательные передачи, общаться с негативно настроенными людьми и т.д; искать положительные стороны в окружающих обстоятельствах; перестать критиковать всех подряд — от соседей до начальства; не поддаваться унынию, какими бы тяжелыми не были обстоятельства; не сравнивать себя с кем бы то ни было — разве что с самим собой вчера и сегодня; положительно воспринимать жизнь во всех ее проявлениях. Следует помнить о том, что позитивное мышление основывается не столько на событиях окружающего мира, сколько на реакции на них, а ее мы в силах изменить.

Улыбайтесь, дружите, цените, любите! Шагайте вперед, развивайтесь, и счастливо, ярко живите! Всем крепкого духовно-психического здоровья!

Психолог УЗ «Несвижская ЦРБ» принимает в рабочие дни в кабинете №18 с 9.00 до 15.00.Предварительная запись по телефонам: 5-16-49; 5-12-90; 6-54-61.

Наталия Гращенко,

психолог

УЗ «Несвижская ЦРБ».

 


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Питание — основа физического здоровья, которое оказывает влияние на психику. Избыточное количество пищи, продукты, содержащие большое количество сахара, жира, а
 
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