|
Где можно сделать прививку от гриппа и для кого она будет бесплатной?
22.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Ежегодно острые респираторные инфекции (ОРИ) и грипп являются широко распространенными заболеваниями.
Удельный вес данной инфекционной патологии в общей структуре заболеваемости составляет около 97 %. В прошедшем эпидемическом сезоне заболеваемость гриппом и ОРИ среди населения не носила эпидемический характер, благодаря проведенной вакцинации 40 % граждан страны. В течение всего эпидемического сезона школы функционировали в обычном режиме, образовательный процесс не приостанавливался ни в одном учебном заведении.
Для чего необходима ежегодная вакцинация?
Иммунитет после вакцинации сохраняется 6-8 месяцев. Варианты вирусов гриппа, вызывающие ежегодные эпидемии, меняются каждый год, поэтому вакцинироваться нужно перед каждым эпидемическим сезоном. Состав гриппозных вакцин одного и того же наименования каждый год разный и соответствует составу вирусов, вызывающих эпидемию. Для северного полушария прогноз о наиболее часто циркулирующих вариантах вируса гриппа всегда точен, поскольку до этого те же вирусы гриппа циркулируют и вызывают заболевания в южном полушарии, а затем начинают появляться в северном.
В 2019 году в Беларуси профилактические прививки проводятсяя вакцинами: «Гриппол плюс» (Россия), «Инфлювак» (Нидерланды), «Ваксигрип» (Франция).
Кто может получить профилактические прививки против гриппа бесплатно?
В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок бесплатное проведение предусмотрено у следующих групп:
-дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет;
-работники государственных органов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения.
Где можно сделать профилактическую прививку против гриппа?
Бесплатно:
— в территориальной поликлинике при наличии показаний;
— за счет средств выделенных нанимателем для вакцинации у своих работников;
Платно:
— в любой поликлинике, после заключения договора на платные услуги;
Как обеспечивается безопасность вакцинации для пациентов?
Все вакцины против гриппа при поступлении в республику проходят жесткий контроль на соответствие качеству и безопасность, каждая партия вакцины проходит проверку.
Вакцинация против гриппа действительно эффективна. Этот факт подтверждается научными клиническими исследованиями – у всех привитых формируются защитные титры антител против всех трех вариантов вируса гриппа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно острые респираторные инфекции (ОРИ) и грипп являются широко распространенными заболеваниями. Удельный вес данной инфекционной патологии в общей...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)