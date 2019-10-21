Где можно сделать прививку от гриппа и для кого она будет бесплатной?

Источник материала: Вороновская газета

Ежегодно острые респираторные инфекции (ОРИ) и грипп являются широко распространенными заболеваниями.

Удельный вес данной инфекционной патологии в общей структуре заболеваемости составляет около 97 %. В прошедшем эпидемическом сезоне заболеваемость гриппом и ОРИ среди населения не носила эпидемический характер, благодаря проведенной вакцинации 40 % граждан страны. В течение всего эпидемического сезона школы функционировали в обычном режиме, образовательный процесс не приостанавливался ни в одном учебном заведении.

Для чего необходима ежегодная вакцинация?

Иммунитет после вакцинации сохраняется 6-8 месяцев. Варианты вирусов гриппа, вызывающие ежегодные эпидемии, меняются каждый год, поэтому вакцинироваться нужно перед каждым эпидемическим сезоном. Состав гриппозных вакцин одного и того же наименования каждый год разный и соответствует составу вирусов, вызывающих эпидемию. Для северного полушария прогноз о наиболее часто циркулирующих вариантах вируса гриппа всегда точен, поскольку до этого те же вирусы гриппа циркулируют и вызывают заболевания в южном полушарии, а затем начинают появляться в северном.

В 2019 году в Беларуси профилактические прививки проводятсяя вакцинами: «Гриппол плюс» (Россия), «Инфлювак» (Нидерланды), «Ваксигрип» (Франция).

Кто может получить профилактические прививки против гриппа бесплатно?

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок бесплатное проведение предусмотрено у следующих групп:

-дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет;

-дети в возрасте от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями;

-школьники;

-лица с иммуносупрессией;

-лица в возрасте старше 65 лет;

-беременные;

-медицинские работники;

-дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания;

-работники государственных органов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения.





Где можно сделать профилактическую прививку против гриппа?

Бесплатно:

— в территориальной поликлинике при наличии показаний;

— за счет средств выделенных нанимателем для вакцинации у своих работников;

Платно:

— в любой поликлинике, после заключения договора на платные услуги;

Как обеспечивается безопасность вакцинации для пациентов?

Все вакцины против гриппа при поступлении в республику проходят жесткий контроль на соответствие качеству и безопасность, каждая партия вакцины проходит проверку.

Вакцинация против гриппа действительно эффективна. Этот факт подтверждается научными клиническими исследованиями – у всех привитых формируются защитные титры антител против всех трех вариантов вируса гриппа.

Невзирая на многообразие возможностей заразиться другими вирусами и бактериями, прививаться против гриппа всё равно нужно. Потому что именно этот вирус в случае заболевания вызывает летальные исходы и тяжелые осложнения со стороны сердечно-сосудистой, эндокринной. нервной и других систем, а также является причиной тяжелых пневмоний.