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Стратегии и ребусы. Во что играют наши дети?

25.10.2019 06:58 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стратегии и ребусы. Во что играют наши дети?
Мобильные игры – это не всегда баловство. Они могут развивать мышление и память. © / Фото из открытых источников

АРКАДА И ГОЛОВОЛОМКА

Подавляющее большинство игр написано в жанрах «аркада» и «головоломка». Аркада характеризуется коротким по времени, но интенсивным игровым процессом. Название происходит от англ. arcade – «пассаж», «крытая галерея магазинов», где традиционно размещались аркадные игровые автоматы – прообразы современных игр.

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В классических аркадах весь игровой процесс сосредоточен на одном экране. Потенциально в них можно играть бесконечное время. Это часто приводит к тому, что игроки делают вызов сами себе – насколько долго они смогут продержаться или сколько очков смогут набрать.

Обычно классическая аркада предлагает игроку несколько попыток или «жизней». С приходом коммерческой составляющей разработчиками часто предоставляется возможность купить виртуальные жизни за реальные деньги или подождать определенное время и вновь получить бесплатные попытки.

Цель виртуальной головоломки – решение логических задач. Предтечей жанра стали настольные, графические и механические головоломки – от кроссвордов и судоку до кубика Рубика.

В некоторых головоломках игроку даются случайные блоки или кусочки, которые требуется собрать в определенной последовательности и форме. К таким относится тетрис, который стал своеобразным эталоном жанра. Сюда же можно отнести простейшие пасьянсы, пятнашки и другие игры.

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ЧТО ЕЩЕ?

Иногда отнести игру к какому-то одному жанру невозможно. Поэтому для некоторых жанров придуманы условные названия. Например, казуальная игра, которая предназначена для широкого круга пользователей. Сам термин «казуальная» происходит от латинского слова «casualis», что означает «случайный». Это игра, в которую играют от случая к случаю, между делом, чаще всего – чтобы «убить» время. Такая игра, как правило, имеет достаточно простые правила и не требует от пользователя хорошего владения компьютером или телефоном.

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«Экшн» (от англ. action – «действие») – это жанр, в котором делается упор на эксплуатацию физических возможностей игрока, в том числе координацию глаз и рук и скорость реакции. В экшн-играх игрок обычно управляет виртуальным человечком. Действие таких игр развивается очень динамично и требует высокой концентрации внимания и быстрой реакции на происходящие в игре события.

Стратегические или тактические игры, наоборот, как правило, не требуют быстрой реакции, а характеризуются тщательным планированием действий. Реальным аналогом таких игр можно назвать шашки, шахматы или «Монополию».

Популярны среди молодежи различные симуляторы. Например, можно виртуально почувствовать себя гонщиком «Формулы-1», пилотом самолета или завести виртуальную собаку и ухаживать за ней, вовремя нажимая кнопки «покормить» или «вывести на улицу». По этому принципу работает игра «Тамагочи», которая была очень популярна в конце 90-х. Востребованы и спортивные симуляторы, где, например, есть возможность виртуально сыграть за лучшие футбольные клубы.

КСТАТИ

По итогам сентября 2019 года самой популярной гиперказуальной игрой в мире стала игра Sand Balls, разработанная белорусской студией SayGames. Это игра, где нужно постараться проложить путь для шариков, преодолевая препятствия. В сентябре ее скачали около 40 млн раз.

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