ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Важна профилактика

25.10.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Несмотря на схожесть названий — артроз и артрит, причины развития, симптомы и течение этих заболеваний различные, а значит и разное лечение.

Артроз — это дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, которым страдают преимущественно люди старшего возраста. Чаще всего, артроз поражает суставы кистей, коленные и тазобедренные суставы. Иногда происходит поражение голеностопных суставов. Остальные участки поражаются достаточно редко.

Причины артроза: эндокринные расстройства (ожирение, сахарный диабет, патология щитовидной и паращитовидной желез), травмы суставов, длительная перегрузка суставов, воспалительные заболевания суставов (приводят к вторичному артрозу у больных ревматоидным и псориатическим артритом), врожденные особенности строения суставов (например, дисплазия).

Болезнь прогрессирует медленно.

Проявления болезни следующие:

— боль. Стартовые боли, когда боль в суставе усиливается в начале движения, а затем уменьшается или исчезает. Такие боли могут возникнуть утром, при вставании с постели. Затем пациент «расходится» и боль исчезает. По мере развития заболевания, боли появляются уже после нагрузки на сустав, и вскоре становятся постоянными;

— хруст в суставах. Если на сустав положить руку и при этом совершать движения в нем, ощущается своеобразный хруст. Здоровые суставы тоже хрустят, но при артрозе хруст более сухой и грубый;

— ограничение подвижности сустава;

— деформация сустава, связанная с возникновением остеофитов («шипов») и увеличением внутрисуставной жидкости;

— затруднение при подъеме по лестнице;

— хромота.

Артрит — это воспаление сустава, когда иммунная система работает «против» сустава и его тканей, что и является причиной развития заболевания и деформаций. Существует более 100 различных форм артрита. Наиболее распространенными формами являются остеоартрит (ОА), ревматоидный артрит (РА) и псориатический артрит (ПсА).

Умение распознавать симптомы артрита важно для его надлежащего лечения и уменьшения риска инвалидности.

Артрит имеет характерные симптомы:

— боль в суставах, которая возникает в состоянии полного покоя, чаще всего, ночью. При движении боль стихает;

— утренняя скованность в суставах, напоминающая ощущение надетых тугих перчаток. Через 5-6 часов скованность проходит;

— припухлость, ощущение «горячей кожи» над суставами. Воспаленные и опухшие суставы кистей, а также лучезапястных суставов являются признаком артрита, особенно, если воспалены сразу оба сустава. Полностью воспаленный палец на руке тоже свидетельствует о той или иной форме артрита. Характерным является попеременный характер воспаления, т.е. когда припухлость одного сустава проходит, но сразу опухает другой;

— другими симптомами артрита той или иной формы являются возникновение плотных узелков под кожей около суставов, длительное повышение температуры, воспаление глаз, псориаз, слабость, снижение аппетита.

Если у пациента начались боли в суставах, неважно, в молодом или зрелом возрасте, не надо надеяться, что всё пройдет само собой. Следует как можно скорее обратиться к специалисту.

Татьяна Киселевская,

врач общей практики

УЗ «Несвижская ЦРБ».


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на схожесть названий — артроз и артрит, причины развития, симптомы и течение этих заболеваний различные, а значит и разное
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Стратегии и ребусы. Во что играют наши дети?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика