Никакого аиста и детей в капусте. 10 лайфхаков многодетного отца

Источник материала: Аргументы и факты

Конечно, универсального ответа на них нет, и все же "АиФ" попробовали докопаться до истины и задали их педагогу, многодетному отцу и автору образовательного онлайн-проекта Игорю Жаборовскому.

Как выбрать имя ребенку?

— Я советовал бы не называть ребенка популярным на текущий момент именем, чтобы избежать ситуаций, когда в одном классе учатся четыре Даниила или три Матвея. В то же время не нужно выбирать уникальные варианты, несвойственные нашей культуре. Помните, что ребенку с этим именем жить. Также не стоит называть детей в честь родственников или знаменитостей. Скорее всего, вы будете невольно ассоциировать свое чадо с этим человеком, что может мешать сыну или дочери развивать свою личность.

Идеальный вариант — имена, которые нравятся по звучанию, вызывают приятные ассоциации. Если семья верующая, православная, на помощь может прийти церковный календарь. Мы с женой выбирали имена своим детям именно по такому принципу.

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Что делать, если старшие дети ревнуют к младшим?

— Подобные вещи происходят небезосновательно. Скорее всего, родители не просто уделяют младшему ребенку больше внимания, но и делают акцент на том, что младший имеет для них приоритетное значение. Это проявляется во фразах типа «Он же младше, ему можно» или «Ты старше, поэтому ты должен». Важно понимать, что старший ребенок — в первую очередь ребенок и никому ничего не должен. Маме с папой нужно на деле показать, что он не перестал быть для них значимым, тогда не будет ревности. При каждом удобном случае старайтесь проводить с ним время наедине, например, ходите только с ним в магазин. В такие моменты он будет получать 100% вашего внимания. В моей семье четверо детей, и мы с женой постоянно именно так и делаем. Можем даже поехать за границу только с одним из них. Важно, чтобы дети понимали, что ни один из них не находится в преимущественном положении.

Как ответить ребенку на вопрос о том, откуда берутся дети?

— Нужно подходить к этой теме серьезно. Если родители чувствуют, что сами не могут профессионально преподнести информацию, правильнее будет использовать соответствующие книги. Сейчас много литературы на эту тему. Ее можно как читать вместе с детьми, так и давать им для самостоятельного изучения. Перед этим сначала нужно обязательно самим прочитать несколько таких книг, ознакомиться с картинками, с манерой подачи, посмотреть отзывы, а после выбрать подходящий вариант. Он должен соответствовать вашим принципам, взглядам, религиозным убеждениям, стилю общения. Думаю, что с трех лет уже можно давать листать такие книги.

Как минимизировать время, которое ребенок проводит за компьютером и в телефоне?

— И в семье, и в моем детском лагере я никогда не запрещаю пользоваться гаджетами. Но при этом прекрасно понимаю, что, выбирая между ними и увлекательной подвижной игрой со сверстниками, ребенок отдаст предпочтение второму.

Компьютер или телефон становятся приоритетными занятиями только из-за отсутствия интересной альтернативы. Важно помнить, что у ребенка очень много как эмоциональной, так и физической энергии. Задача родителей и педагогов — придумать такое занятие, которое даст выход и той и другой, занимать ребенка интересными играми. Чем чаще мы будем увлекать их такими занятиями, тем меньше времени они будут проводить за гаджетами.

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Как выбрать хорошую детскую книгу?

— Во-первых, не забывайте о классической литературе и авторах, которые проверены годами. Во-вторых, если вы хотите купить какое-то новое издание, прочитайте его сами или хотя бы пролистайте, чтобы изучить язык изложения.

В маленьком возрасте, когда психика ребенка очень активна и он еще не может делать осознанный выбор, надо максимально ограждать его от различных детских страшилок и ужастиков.

Обязательно должен быть родительский фильтр. При этом важно не лишать свое чадо выбора. Предлагайте не одну книгу, а несколько. Лучше ходить с ним в книжный магазин, чтобы он мог сам прикоснуться и увидеть разные издания. Это отдельные и очень полезные эмоции.

Как наказывать ребенка, если он в чем-то провинился?

— В любой ситуации, где ребенок как-то провинился, конечно, лучше ограничиться словами. Но, к сожалению, не с каждым этот принцип работает. Иногда все-таки приходится вводить какие-то элементы наказания. Что здесь необходимо учитывать?

Ребенок должен конкретно понимать, за что его наказывают, и осознать, что поступил плохо, не должно возникать чувство несправедливости. Недопустимо, чтобы наказание было неаргументированным.



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Нельзя применять жесткие санкции за те проступки, которые ребенок совершил неумышленно. Увы, это можно увидеть сплошь и рядом. Например, мамы и папы наказывают детей за то, что они уронили и разбили телефон. Навсегда забудьте фразы типа «Безрукий» или «Ты не уважаешь мой труд!». Поймите, многим детям свойственна большая активность, наказывать их за это ни в коем случае нельзя.

Наказание должно быть только за то, что ребенок сделал умышленно и, как правило, не в первый раз. Оно не должно унижать его и причинять физическую боль. И, наконец, самое важное: после наказания обязательно нужно простить ребенка. Он должен понять это.

Если хотя бы одно из этих правил не может соблюдаться, я считаю, что от наказания лучше вообще отказаться.

Безусловно, каждая ситуация индивидуальна, но родителям надо помнить, что от их действий зависит, насколько легко или, наоборот, тяжело их чадо будет переживать различные жизненные ситуации, когда повзрослеет. Действуйте очень аккуратно.

Как помочь ребенку выбрать кружок?

— Задача родителя — поддержка и помощь в развитии истинных талантов ребенка. Не нужно навязывать свои желания и пытаться развивать то, чего нет, как это часто бывает, или реализовывать свои желания и мечты с помощью детей. Прежде чем выбрать кружок, присмотритесь к самому ребенку: чем ему нравится заниматься, что он любит, что у него лучше всего получается?

Кружки нужны для того, чтобы интересно проводить время либо профессионально развиваться в определенной области. В первом случае должна быть стопроцентная свобода выбора самого ребенка. Если, например, у вашего сына есть склонность и ему нравится балет или футбол, прислушайтесь к его желаниям. Когда речь идет о развитии таланта, который видят родители, важно правильно его определить. Бывают случаи, когда ребенка заставили чем-то заниматься, а потом из этого получилась хорошая история.

Но чаще все происходит наоборот. Иногда из-за того, что ребенка заставляют чем-то заниматься, у него пропадает желание это делать и возникает протест.



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Как реагировать, если ребенок вдруг сказал что-то матом или любит ругаться?

— Если ребенок с 3 до 5 лет впервые что-то сказал матом, на мой взгляд, правильнее всего сделать вид, что ничего не произошло, тогда велика вероятность, что ситуация не повторится. Если действовать иначе, малыш это моментально подхватит. Когда наблюдается система и вы периодически слышите нецензурную речь, оставлять это без внимания ни в коем случае нельзя. Нужно провести работу.

Начать стоит со спокойного разговора о том, чем мат плох. В этом и других случаях детям всегда нужно объяснять, почему что-то лучше не делать или не говорить. Например, можно сказать, что всевозможные ругательства (даже если ты используешь их только среди сверстников) очень быстро входят в привычку. Потом эти слова автоматически «вылетают» в разных ситуациях, что влечет за собой массу неловких моментов.

Если я слышу, как чужие дети общаются между собой, используя нецензурные слова, то стараюсь делать им замечание, чтобы они чувствовали себя некомфортно и в следующий раз понимали, что лучше так не делать.



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Как привить ребенку интерес к чтению?

— Ходите с ним в книжный магазин. Когда ребенок сам выбирает книгу, то вероятность того, что он ее прочитает, намного выше, чем если ему ее дадут. То же самое касается библиотек. Тем более что многие из них сейчас идут в ногу со временем и предлагают различные мероприятия для детей.

Ни в коем случае не надо заставлять. Чтение не должно восприниматься как нечто обязательное. Если хотите, чтобы ваши дети больше читали, читайте сами. Делитесь с ними эмоциями от прочитанного. Также не нужно вынуждать читать только ту литературу, которая кажется вам важной и полезной.

Как приучить ребенка к домашним делам, например, к уборке или мытью посуды?

— Уборка комнат или мытье посуды должны быть такими же естественными делами, как чистка зубов. Нельзя поощрять детей за то, что они делают домашние дела. В то же время не стоит делать из этого наказание.

Не надо придираться к качеству выполнения. Если даже ребенок не смог идеально помыть посуду или разбил родительскую кружку, не ругайте его. Домашние дела не должны ассоциироваться с чем-то негативным.

Если ребенку совсем лень наводить порядок в комнате, можно ему помочь: устроить совместную уборку. Еще лучше, если вы внесете в этот процесс элемент игры. Например, устроить соревнования: побеждает тот, кто быстрее соберет игрушки.

Естественно, важна система. Ребенок не должен делать уборку от случая к случаю.