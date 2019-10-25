ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какао с молоком и белый хлеб с вареньем: самые опасные сочетания продуктов

25.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Какао с молоком и белый хлеб с вареньем: самые опасные сочетания продуктов

Диетологи рассказали, какие продукты нельзя употреблять в пищу в сочетании друг с другом.

Какао и молоко
Какао содержит много щавелевой кислоты. Она блокирует усвоение кальция. Соответственно, из-за этого пользы от молока никакой. Данное сочетание вредно прежде всего для людей с мочекаменной болезнью. Поэтому вместо молока лучше использовать воду.

Белый хлеб с джемом или варением
Белый хлеб состоит из рафинированной пшеничной муки. Это продукт с очень высоким содержанием быстрых углеводов. Если к ним добавить варенье или джем, то человек получает двойную порцию быстрых углеводов. Это может спровоцировать резкий скачок сахара в крови. Поедание такого «лакомства» может привести к развитию сахарного диабета, ожирения или вызвать воспаление органов желудочно-кишечного тракта. Специалисты советуют употреблять зерновой хлеб, а джем и варение заменить кусочком сыра.

Отруби с молоком 
В отрубях содержится фитиновая кислота, которая связывается с кальцием и магнием из молока, формируя нерастворимые соединения.

Совместное употребление курицы и печени  
Сами по себе эти два продукты очень полезны, но, смешиваясь, мешают друг другу усваиваться. Виной тому цинк, содержащейся в курице, и витамин В9, которым так богата печень.

Пицца и газировка
Сочетание белков, углеводов и транс-жиров, которые содержатся в пицце, требует от организма немало сил для переваривания.

ОНТ

 
 
Ссылка на источник 201
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диетологи рассказали, какие продукты нельзя употреблять в пищу в сочетании друг с другом. Какао и молоко Какао содержит много щавелевой кислоты. Она блокирует...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Никакого аиста и детей в капусте. 10 лайфхаков многодетного отца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика