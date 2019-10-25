Какао с молоком и белый хлеб с вареньем: самые опасные сочетания продуктов

Источник материала: Вороновская газета





Диетологи рассказали, какие продукты нельзя употреблять в пищу в сочетании друг с другом.

Какао и молоко

Какао содержит много щавелевой кислоты. Она блокирует усвоение кальция. Соответственно, из-за этого пользы от молока никакой. Данное сочетание вредно прежде всего для людей с мочекаменной болезнью. Поэтому вместо молока лучше использовать воду.

Белый хлеб с джемом или варением

Белый хлеб состоит из рафинированной пшеничной муки. Это продукт с очень высоким содержанием быстрых углеводов. Если к ним добавить варенье или джем, то человек получает двойную порцию быстрых углеводов. Это может спровоцировать резкий скачок сахара в крови. Поедание такого «лакомства» может привести к развитию сахарного диабета, ожирения или вызвать воспаление органов желудочно-кишечного тракта. Специалисты советуют употреблять зерновой хлеб, а джем и варение заменить кусочком сыра.

Отруби с молоком

В отрубях содержится фитиновая кислота, которая связывается с кальцием и магнием из молока, формируя нерастворимые соединения.

Совместное употребление курицы и печени

Сами по себе эти два продукты очень полезны, но, смешиваясь, мешают друг другу усваиваться. Виной тому цинк, содержащейся в курице, и витамин В9, которым так богата печень.

Пицца и газировка

Сочетание белков, углеводов и транс-жиров, которые содержатся в пицце, требует от организма немало сил для переваривания.

ОНТ