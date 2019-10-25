Не шокируй кавалера. Как даме не опозориться в ресторане

Источник материала: Аргументы и факты

Чтобы подмочить свою безупречную репутацию, достаточно неправильно воспользоваться тканевой салфеткой или задать соседу вполне невинный вопрос: «Где здесь туалет?». Как достойно выйти из самой щекотливой ситуации, объясняет консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

Ситуация №1: Вы не знаете как пользоваться тканевой салфеткой.

Разверните салфетку и положите на колени, когда вам принесут еду. Есть даже такое правило (хотя лично я считаю его достаточно условным) — завернуть ее на одну треть и положить сгибом к себе. В принципе, делать все именно с такой педантичностью необязательно. Лучше смотрите, чтобы она не соскользнула на пол, например, с шелковой одежды. Если это все же случилось, ничего страшного. Попросите официанта дать вам другую, или, если она упала недалеко, поднимите ее сами, главное чтобы вам не пришлось нырять для этого глубоко под стол.

Если вам нужно отлучиться, положите салфетку слева от себя на столе. Не стоит специально аккуратно ее сворачивать или комкать — оставьте эти лишние манипуляции. Когда приборы уже убраны, например, в промежутке между переменами блюд, и перед вами пустое место, можно оставить салфетку прямо перед собой. Это допустимо. А вот стирать помаду с ее помощью категорически нельзя! Если у вас планируется поход в ресторан, заранее продумайте этот момент, используйте устойчивую косметику. Не подготовились? Тогда попробуйте аккуратно, не привлекая внимания других людей и не гримасничая, стереть ее (промокнуть) с губ бумажной салфеткой перед тем, как начнете есть. Это можно сделать даже за столом. Но если помада жирная или очень яркая, лучше провести всю манипуляцию в туалетной комнате либо вообще отказаться от такой затеи и просто очень аккуратно есть.

Ситуация №2: Вы оставили след от помады на бокале.

Для начала расскажу об одном народном способе, который стоит взять на заметку: чтобы помада не оставляла слишком ярких следов на бокале, можно слегка облизать губы.

Когда уже поздно и след оставлен, можно увлекая разговором своего собеседника, слегка протереть бокал, естественно, бумажной салфеткой. Но это должно быть сделано очень изящно и незаметно — промокнули - и все, не надо ничего тереть с усердием примерной домохозяйки. Если вы понимаете, что не справитесь с этой задачей, просто оставьте все как есть, но старайтесь не испачкать бокал в других местах, т.е. по всей окружности. Подносите его к губам в одном и том же месте.

Ложку в рот, помаду в сумку. Правила этикета, которые нарушают почти все Подробнее

Ситуация №3: Вам нужно отлучиться в туалетную комнату.

Во-первых, ни в коем случае не надо сообщать окружающим, куда именно вы идете. Если они люди воспитанные, то ничего у вас спрашивать не будут. Второй важный момент: постоянно курсировать между столом и туалетной комнатой недопустимо. Это нужно делать только в крайнем случае. Почему? Сидящие напротив вас джентльмены вынуждены будут вставать всякий раз, когда вам нужно будет попудрить носик. Воспитанный мужчина не может позволить себе сидеть в присутствии стоящей дамы. Помните фильм «Красотка»? Там этот момент очень хорошо показан: только все уселись, как главной героине понадобилось помыть руки, она подскочила, и все мужчины встали вместе с ней.

Если все-таки даме очень надо отлучиться, нужно делать это не в тот момент, когда рядом сидящий мужчина положил себе в рот очередной кусочек стейка, а, например, в перерыве между подачей блюд, когда возникает какая-то пауза. После того, как вы оповестили присутствующих, что вам нужно выйти, посчитайте про себя буквально 3-5 секунд. Это время необходимо, чтобы рядом сидящий мужчина успел встать, помочь отодвинуть стул, и вы могли выйти из-за стола. Если кавалер оказался не таким сообразительным, конечно, можно сделать это самостоятельно.

Еще один важный момент: не надо спрашивать своего спутника «Где здесь туалет?» Даже если он часто посещает этот ресторан и привел вас туда. Подобные вопросы нужно адресовать только обслуживающему персоналу.

Ситуация №4: У вас очень сильный насморк и нужно срочно высморкаться.

Это тяжелый случай, который требует тщательного разбора. Сразу отмечу, что приличные люди пользуются носовым платком. Желательно, чтобы их было два: у мужчин — один для себя, другой - для дамы, а у женщин — для верхней одежды и для помещения. Бумажные салфетки (платки) допустимы только в том случае, если вы их достали из своей собственной сумки или кармана, а не взяли прямо со стола, как делают некоторые.

Итак, если у вас сильный насморк, и вы постоянно вынуждены не то что сморкаться, а я бы сказала трубить, лучше отказаться от посещения ресторана, сидите дома. Поверьте, вашим соседям по столу будет не очень комфортно, когда вы начнете издавать различные звуки.

При этом замечу, что сморкаться за обеденным столом, в общем-то, нормально. Особенно в тех случаях, когда мы едим горячее первое блюдо или что-то острое, от которого не то что вышибает слезу, но и начинает течь из носа. В такой деликатной ситуации вы легко сможете решить свои проблемы с помощью платка и сделать это тихо. Когда у вас реальный насморк, все намного сложнее, тихо высморкаться точно не получится. Кстати, замечу, что использовать для этих целей тканевую салфетку ни в коем случае нельзя.

Ситуация №5: Вам некуда поставить свою сумочку.

Некоторые женщины ошибочно считают, что небольшие клатчи и вечерние сумочки уместно класть рядом с собой на столе. Это заблуждение. Запомните раз и навсегда: сумку никогда нельзя ставить на стол, никакую, даже если стол не обеденный! Единственное место, где ее можно все-таки на время разместить — столы для упаковки, которые есть в наших магазинах. Не нарушайте это правило даже в офисе, для вашего драгоценного аксессуара есть масса других мест (в крайнем случае даже пол подойдет). Что касается ресторана, здесь можно воспользоваться спинкой своего стула, специальной банкеткой (в некоторых заведениях они есть), соседним стулом, если он не занят и, конечно же, можно разместить небольшую сумку у себя за спиной. Главное, чтобы вам это не мешало сидеть. Держать аксессуар на коленях также не рекомендуется, даже если речь идет о клатче. Вы же не на вокзале, а в ресторане.