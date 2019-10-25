ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мы выбираем. Каковы шансы встретить в Интернете человека своей мечты?

25.10.2019 15:40 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Мы выбираем. Каковы шансы встретить в Интернете человека своей мечты?
Фото из открытых источников

 

Простая математика

По каким параметрам мы выбираем того, с кем хотим продолжить общение, если его голоса не слышали, глаз не видели? Ученые полагают, что почти три четверти пользователей приложений для знакомств, таких как Tinder, Match, OkCupid и др., предпочитают вступать в общение с теми, кто… на 25% желаннее их самих.

Мы выбираем. Каковы шансы встретить в Интернете человека своей мечты? Наука любить.​ Как люди находят себе пару

Исследование, опубликованное в американском журнале Science Advances, резюмирует этот факт: именно так - 25 и ни процентом меньше. Как же был вычислен такой показатель? Оказывается, профессора кафедр социологии и психологии Мичиганского университета, применяя особый алгоритм PageRank (систему, используемую поисковой машиной Google для оценки качества и информационной ценности веб-сайтов), проанализировали сотни тысяч сообщений, которыми обменивались на сервисах знакомств более чем 186 000 мужчин и женщин.

Мы выбираем. Каковы шансы встретить в Интернете человека своей мечты?
Ищу спутника. Как работали советские «социальные сети» и «сайты знакомств»?
Подробнее

Не в красоте дело

Речь идет не о разной степени привлекательности и сексуальности, а о единой иерархии желанности, которая складывается из многих показателей, таких как возраст, образованность и даже место проживания. И за попытками завязать знакомства с кем-то другого уровня популярности не всегда следует провал. Напротив, те, кто рискует «выйти из своей лиги», имеют шансы добиться успеха.

Самопрезентация

Разумеется, здесь не обойтись без самопрезентации. Самопродвижение в Интернете - полезная наука, а набор базовых знаний не повредит в поиске партнера.

Хелен Фишер, научный консультант сервиса знакомств Match.com, советует: «Не поленитесь загрузить минимум шесть фотографий, которые считаете удачными. И самое важное: напишите небольшой яркий текст о себе, укажите свои предпочтения. Но стоит помнить, что задача приложений для знакомств - создание первого впечатления о человеке, которое на деле может оказаться ошибочным. Вы можете встретить партнера мечты, отмеченного тысячью «лайков», но такие черты, как юмор или искренность, трудно измерить в Интернете. Чтобы распознать, насколько конкретный человек хорош именно для вас, не обойтись без свидания, а единственный эксперт, которому можно полностью доверять, - ваш собственный мозг и все базовые чувства, включая интуицию».

 
Теги: сайт знакомств, знакомства
 
 
Ссылка на источник 106
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знакомства на специальных сайтах и в соцсетях набирают популярность. Даже люди в возрасте, воспитанные на том, что знакомиться надо «вживую» у друзей или по...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Не шокируй кавалера. Как даме не опозориться в ресторане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика