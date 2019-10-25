Мы выбираем. Каковы шансы встретить в Интернете человека своей мечты?

Источник материала: Аргументы и факты

Простая математика

По каким параметрам мы выбираем того, с кем хотим продолжить общение, если его голоса не слышали, глаз не видели? Ученые полагают, что почти три четверти пользователей приложений для знакомств, таких как Tinder, Match, OkCupid и др., предпочитают вступать в общение с теми, кто… на 25% желаннее их самих.

Исследование, опубликованное в американском журнале Science Advances, резюмирует этот факт: именно так - 25 и ни процентом меньше. Как же был вычислен такой показатель? Оказывается, профессора кафедр социологии и психологии Мичиганского университета, применяя особый алгоритм PageRank (систему, используемую поисковой машиной Google для оценки качества и информационной ценности веб-сайтов), проанализировали сотни тысяч сообщений, которыми обменивались на сервисах знакомств более чем 186 000 мужчин и женщин.

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Не в красоте дело

Речь идет не о разной степени привлекательности и сексуальности, а о единой иерархии желанности, которая складывается из многих показателей, таких как возраст, образованность и даже место проживания. И за попытками завязать знакомства с кем-то другого уровня популярности не всегда следует провал. Напротив, те, кто рискует «выйти из своей лиги», имеют шансы добиться успеха.

Самопрезентация

Разумеется, здесь не обойтись без самопрезентации. Самопродвижение в Интернете - полезная наука, а набор базовых знаний не повредит в поиске партнера.

Хелен Фишер, научный консультант сервиса знакомств Match.com, советует: «Не поленитесь загрузить минимум шесть фотографий, которые считаете удачными. И самое важное: напишите небольшой яркий текст о себе, укажите свои предпочтения. Но стоит помнить, что задача приложений для знакомств - создание первого впечатления о человеке, которое на деле может оказаться ошибочным. Вы можете встретить партнера мечты, отмеченного тысячью «лайков», но такие черты, как юмор или искренность, трудно измерить в Интернете. Чтобы распознать, насколько конкретный человек хорош именно для вас, не обойтись без свидания, а единственный эксперт, которому можно полностью доверять, - ваш собственный мозг и все базовые чувства, включая интуицию».