Лекарство от проблем

Источник материала: Вороновская газета





Один больной гриппом способен заразить 7-12, а по некоторым данным — до 40 окружающих. Об этом сообщают специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, напоминая о необходимости вакцинации.

Грипп — серьезное заболевание с высокой степенью заразности. Он опасен развитием осложнений, в том числе пневмонии, миокардита, синусита, отита, трахеита, менингита, энцефалита и других. Особую угрозу грипп представляет для детей, беременных, пожилых, престарелых, а также для страдающих любыми хроническими заболеваниями.

— Если привитый все-таки заболеет гриппом, то заболевание не будет протекать в тяжелой форме. Человек меньше дней проведет на больничном, у него не разовьются осложнения, приводящие к неблагоприятному исходу, — говорит заведующая Вороновской поликлиникой Владислава Рубель. — Кроме того, вакцинация против гриппа намного дешевле его лечения, предотвращает огромную нагрузку на учреждения здравоохранения в период подъема заболеваемости.

К наиболее уязвимым и эпидемиологически значимым группам населения относятся: дети в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет; все дети от трех лет и взрослые с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями; лица, старше 65-ти; беременные; медицинские и фармацевтические работники; граждане, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания; сотрудники госорганов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения. Помимо этого, вакцинация важна для работников сфер образования, торговли, общественного питания, коммунальной и др. Всем им рекомендуется делать прививки в обязательном порядке.

— Предполагается, что сезон заболеваемости ОРИ и гриппом начнется в конце осени-начале зимы. Поэтому прививки от гриппа лучше делать в октябре-ноябре. Маленьким детям, которые никогда ранее не вакцинировались против гриппа, для формирования защиты необходимы две прививки с интервалом в месяц. Это надо учесть при планировании вакцинации, — рекомендуют в центральной районной больнице.

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В 2019 году в Беларуси планируется привить не менее 40% от всего населения и не менее 75% из перечисленных групп населения.

По состоянию на 25 октября, в Вороновском районе привито 1 925 детей, 3 702 взрослых, что составляет 23,11% населения.

Татьяна Дудко.