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Для красоты: 8 продуктов, которые добавят привлекательности

27.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Для красоты: 8 продуктов, которые добавят привлекательности

Питание крайне важно для поддержания не только здоровья, но и красоты. Что стоит есть для того, чтобы кожа сказала вам «спасибо», — читайте в материале.

Киви
 
Для красоты: 8 продуктов, которые добавят привлекательности

Эластичная и упругая кожа может быть не мечтой, а реальностью, если включить в рацион киви. В нем очень много витамина С, ответственного за выработку коллагена и замедляющего процесс старения. Разумеется, не надо надеяться, что один киви решит все проблемы сразу. Продукт должен быть в рационе регулярно, иначе эффекта не добиться.

Зеленая стручковая фасоль
 
Для красоты: 8 продуктов, которые добавят привлекательности

Еще один продукт, который позволит придать красоты вам. Но не коже, а волосам. Все за счет содержания в этом продукте кремния — он придает локонам силу и блеск. Овощ будет отлично сочетаться с любыми продуктами и станет идеальным помощником для придания привлекательности.

Горчица
 
Для красоты: 8 продуктов, которые добавят привлекательности

Натуральная горчица — не самый приятный для многих продукт. Но она богата антиоксидантами и железом, которые позволят коже выглядеть намного симпатичнее.

Яблоки
 
Для красоты: 8 продуктов, которые добавят привлекательности

Каждый день надо съедать по одному яблоку, чтобы лишить стоматологов радости видеть вас чаще. Этот продукт избавляет зубы от пятен, желтизны, очищая их после приема пищи. Иными словами, иногда они могут даже заменить зубную пасту.

Тыквенные семечки
 
Для красоты: 8 продуктов, которые добавят привлекательности

Привлекательности можно добиться за счнт употребления семян тыквы. Они позволят избавиться от прыщей и воспалений. Все из-за высокого содержания цинка, который так нужен коже.

Капуста
 
Для красоты: 8 продуктов, которые добавят привлекательности

В этом продукте много полезных веществ, в том числе витамина С. При регулярном употреблении кожа становится более упругой и свежей. Причем неважен сорт капусты — и белокочанная, и краснокочанная, и брюссельская — все виды очень полезны для красоты и здоровья.

Авокадо
 
Для красоты: 8 продуктов, которые добавят привлекательности

Многие стали говорить о пользе авокадо. Но мало кто знает, что этот суперфуд полезен не только для сохранения здоровья. Авокадо нужно есть и для привлекательности, так как овощ помогает сохранять молодость.

Свекла
 
Для красоты: 8 продуктов, которые добавят привлекательности

Это лучший продукт для красоты, так как в его составе много цинка. С его помощью кожа станет более красивой, а волосы и ногти крепкими. Обязательно нужно включить все вышеназванные продукты в рацион на постоянной основе, если хочется молодости и красоты.

www.medikforum.ru
 
 
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Питание крайне важно для поддержания не только здоровья, но и красоты. Что стоит есть для того, чтобы кожа сказала вам «спасибо», — читайте в материале. Киви  ...
 
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