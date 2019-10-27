ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему опасно запекать продукты в фольге?

27.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Почему опасно запекать продукты в фольге?

При высоких температурах запекания запускается процесс, когда частицы алюминия из фольги могут проникать в продукты. Об этом предостерегли специалисты, затронувшие тему возможной опасности приготовления блюд с использованием фольги.

Запекание в фольге – условие многих популярных рецептов. В интервью изданию «Аргументы и факты» прозвучало экспертное мнение о том, что использование алюминиевой фольги при приготовлении пищи может быть опасным для здоровья человека.

В частности, руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов пояснил, что частицы алюминиевой фольги во время того же запекания проникают в пищу. Таким образом, съев угощение, приготовленное по рецепту с фольгой, можно употребить до двух миллиграммов алюминия.

Минимальное количество алюминия безвредно, заметил Мосов.

  • «Алюминий — третий по распространенности в биосфере элемент. Он содержится в ряде продуктов: например, в сыре, соли, чае, специях», — сказал он.

В то же время, констатировал специалист, со временем металл может накапливаться в организме. Его высокая концентрация может пагубно сказаться на здоровье.

По словами Мосова, при неблагоприятных обстоятельствах алюминий может оказывать токсическое действие на мозг, печень и другие паренхиматозные органы. Симптомы интоксикации металлом — боль в суставах, слабость и судороги в мышцах, анемия.

При этом, добавил специалист, использование лимонного сока или пряностей при запекании продуктов в фольге только усиливает риск попадания частиц металла в пищу.

medikforum.ru
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При высоких температурах запекания запускается процесс, когда частицы алюминия из фольги могут проникать в продукты. Об этом предостерегли специалисты,...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Какие лекарства категорически нельзя принимать вместе?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика