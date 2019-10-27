Почему опасно запекать продукты в фольге?

Источник материала: Вороновская газета





При высоких температурах запекания запускается процесс, когда частицы алюминия из фольги могут проникать в продукты. Об этом предостерегли специалисты, затронувшие тему возможной опасности приготовления блюд с использованием фольги.

Запекание в фольге – условие многих популярных рецептов. В интервью изданию «Аргументы и факты» прозвучало экспертное мнение о том, что использование алюминиевой фольги при приготовлении пищи может быть опасным для здоровья человека.

В частности, руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов пояснил, что частицы алюминиевой фольги во время того же запекания проникают в пищу. Таким образом, съев угощение, приготовленное по рецепту с фольгой, можно употребить до двух миллиграммов алюминия.

Минимальное количество алюминия безвредно, заметил Мосов.

«Алюминий — третий по распространенности в биосфере элемент. Он содержится в ряде продуктов: например, в сыре, соли, чае, специях», — сказал он.

В то же время, констатировал специалист, со временем металл может накапливаться в организме. Его высокая концентрация может пагубно сказаться на здоровье.

По словами Мосова, при неблагоприятных обстоятельствах алюминий может оказывать токсическое действие на мозг, печень и другие паренхиматозные органы. Симптомы интоксикации металлом — боль в суставах, слабость и судороги в мышцах, анемия.

При этом, добавил специалист, использование лимонного сока или пряностей при запекании продуктов в фольге только усиливает риск попадания частиц металла в пищу.

medikforum.ru