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Какие лекарства категорически нельзя принимать вместе?
27.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Не секрет, что некоторые медицинские препараты лучше не смешивать, чтобы избежать нежелательных последствий.
Врачи назвали еще несколько групп лекарств, которые нельзя вместе принимать.
Осень – это период простуд, а также сезон аллергии. Многие одновременно и заболевают и мучаются от аллергических реакций. Однако медики советуют не принимать вместе препараты, помогающие при этих недомоганиях. Дело в том, что они имеют одинаковые компоненты. Самый «легкий» эффект, который вас ждет – это вялость и сонливость.
Также медики категорически не рекомендуют смешивать антидепрессанты и обезболивающие. Это может привести к желудочному кровотечению. Кроме того, такой тандем опасен риском сердечного приступа, поскольку принятые вместе успокоительные и обезболивающие дают увеличение количества сокращений сердца.
Еще один нежелательный «микс» — противовоспалительные и успокоительные. Смешивание этих лекарств может увеличивает риск инсульта и кишечного кровотечения.
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Не секрет, что некоторые медицинские препараты лучше не смешивать, чтобы избежать нежелательных последствий. Врачи назвали еще несколько групп лекарств, которые...
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