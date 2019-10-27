Какие лекарства категорически нельзя принимать вместе?

Источник материала: Вороновская газета





Не секрет, что некоторые медицинские препараты лучше не смешивать, чтобы избежать нежелательных последствий.

Врачи назвали еще несколько групп лекарств, которые нельзя вместе принимать.

Осень – это период простуд, а также сезон аллергии. Многие одновременно и заболевают и мучаются от аллергических реакций. Однако медики советуют не принимать вместе препараты, помогающие при этих недомоганиях. Дело в том, что они имеют одинаковые компоненты. Самый «легкий» эффект, который вас ждет – это вялость и сонливость.

Также медики категорически не рекомендуют смешивать антидепрессанты и обезболивающие. Это может привести к желудочному кровотечению. Кроме того, такой тандем опасен риском сердечного приступа, поскольку принятые вместе успокоительные и обезболивающие дают увеличение количества сокращений сердца.

Еще один нежелательный «микс» — противовоспалительные и успокоительные. Смешивание этих лекарств может увеличивает риск инсульта и кишечного кровотечения.

medikforum.ru