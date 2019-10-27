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Какие лекарства категорически нельзя принимать вместе?

27.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Какие лекарства категорически нельзя принимать вместе?

Не секрет, что некоторые медицинские препараты лучше не смешивать, чтобы избежать нежелательных последствий.

Врачи назвали еще несколько групп лекарств, которые нельзя вместе принимать.

Осень – это период простуд, а также сезон аллергии. Многие одновременно и заболевают и мучаются от аллергических реакций. Однако медики советуют не принимать вместе препараты, помогающие при этих недомоганиях. Дело в том, что они имеют одинаковые компоненты. Самый «легкий» эффект, который вас ждет – это вялость и сонливость.

Также медики категорически не рекомендуют смешивать антидепрессанты и обезболивающие. Это может привести к желудочному кровотечению. Кроме того, такой тандем опасен риском сердечного приступа, поскольку принятые вместе успокоительные и обезболивающие дают увеличение количества сокращений сердца.

Еще один нежелательный «микс» — противовоспалительные и успокоительные. Смешивание этих лекарств может увеличивает риск инсульта и кишечного кровотечения.  

medikforum.ru
 
 
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Не секрет, что некоторые медицинские препараты лучше не смешивать, чтобы избежать нежелательных последствий. Врачи назвали еще несколько групп лекарств, которые...
 
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