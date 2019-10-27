Диетолог назвала главные ошибки родителей в питании детей

Основой детского рациона должны быть свежие продукты, а не переработанные. Об этом заявила диетолог из Испании Лусия Мартинес.

Она также назвала ошибки, которые часто допускают родители. Например, введение в качестве прикорма у ребенка после шести месяцев продуктов промышленного производства: каш из коробок и баночного пюре, пишет La Vanguardia .

Мартинес отметила, что такие продукты содержат много сахара и имеют однородную текстуру. Она пояснила, что, когда маленький ребенок начинает пробовать твердую пищу, он изучает структуры и вкусы, после чего начинает понимать, что еда неоднородна.

Таким образом у него формируется более широкое представление о еде, а если родители дают малышу только пюре, кашки и молочные смеси, ребенок становится пассивным, рассказала диетолог.

Что касается детей постарше, то вместо колбас и рыбных палочек им необходимо давать мясо и свежую рыбу, заявила Лусия Мартинес. Она также призвала родителей подавать детям пример для формирования культуры правильного питания.