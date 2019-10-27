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29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. В этот день в ЦРБ состоится «горячая линия»

28.10.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. В этот день в ЦРБ состоится «горячая линия»

Во всем мире 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.

По-прежнему инсульт занимает первое место среди причин по сокращению продолжительности жизни у женщин (31%), у мужчин эта причина стоит на третьем месте (12%). Каковы факторы риска развития инсульта? К ним относят: артериальную гипертензию, курение и алкоголь, нарушение липидного обмена, сидячий образ жизни, лишний вес и ожирение, сахарный диабет, заболевания и стрессы.
«Сигналы» приближающейся беды: остро возникшая сильная головная боль (особенно если сопровождается тошнотой и рвотой); слабость в руке или в ноге (также онемение, нарушение чувствительности в области лица, руки и ноги); затруднение при произнесении слов или затруднение понимания обращенной речи; ассиметрия лица; внезапное появление головокружения, нарушение равновесия и координации движений; выпадение поля зрения, резкое снижение зрения на один глаз; развитие судорог (особенно если человек не страдал эпилепсией или судорожным синдромом); при поражении зоны дыхательного центра могут развиваться нарушения дыхания.
Выявление инсульта в первые часы его проявления значительно снижает риск развития необратимых нарушений головного мозга и повышает шансы на эффективность терапии с последующей реабилитацией до полного выздоровления. В такие важные моменты многое зависит от окружающих людей. Потеря времени может иметь драматические последствия.

Помните: инсульт легче предупредить, чем лечить. Как его предотвратить?
▶ Знайте и контролируйте свое артериальное давление.
▶ Откажитесь от курения.
▶ Добавляйте в пищу как можно меньше соли, откажитесь от консервов и полуфабрикатов, которые содержат ее в избыточном количестве.
▶ Контролируйте уровень холестерина в крови.
▶ Соблюдайте принципы здорового питания – ешьте больше овощей и фруктов.
▶ Не употребляйте алкоголь. Риск развития инсульта наиболее высок в первые часы после принятия спиртного.
▶ Регулярно занимайтесь спортом.

29 октября в центральной райбольнице будет работать «горячая линия» с врачом-неврологом Сергеем Сергеевичем Головневым. Вопросы можно задать по тел. 7-29-63 с 11.00 до 13.00.

Елена БЕЛКО

 
 
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Во всем мире 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. По-прежнему инсульт занимает первое место среди причин по сокращению...
 
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