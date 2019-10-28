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Гиперметро... что? Показываем Брест, каким вы его вряд ли увидите самостоятельно
29.10.2019 08:32 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Оказывается, твои два «зеркала души» не такие уж круглые и симметричные, как ты думал. Да и одинаковыми они выглядят только в зеркале. Сегодня мы взяли офтальмолога одной из брестских клиник и постарались максимально переключить его в режим «обьясняю сложное простым языком» для того, чтобы нам наглядно продемонстировали, как видит человек с особенностями преломления света в глазу (а попросту говоря, с плохим зрением). А также узнали, как можно с этим бороться.
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Для наглядности все нюансы мы будем рассматривать благодаря красивым фотографиям Бреста, взятым в instagram. Итак, поехали!
Миопия
В данном случае ты недостаточно хорошо видишь, дружок, потому что имеешь особенный «обьектив» в глазу.
Гики сказали бы: «отличный режим "макро" у тебя, можешь красиво снимать вблизи, а вот вдаль - нет». Луч света на сетчатку не попал, не долетел, спроецировался перед ней.
В простонародье это все называют близорукостью, в медицине - «миопия». В большинстве случаев поможет исправить ситуацию лазерная коррекция зрения.
Дальнозоркость
Тут вроде все OK. Но это только пока. Пока ты молод и не устал... Да-да, именно так выглядит гиперметропия. Гиперметро... что???
Hypermetropia. Если вбить это в гугл-переводчик, там будет написано: дальнозоркость. Фокус света - за сетчаткой.
В молодом возрасте у глаза есть резервы передвинуть его снова на сетчатку (но это не точно да и срабатывает не всегда), а чем ближе к пенсии - тем это делать глазу сложнее. Лечится ли это? Да. Как? Лазерной коррекцией.
Астигматизм
Двоится в глазах,но праздника нет? Хм, очень странно. Лучше бы он был (но не часто).
Наверное, это астигматизм, королевство кривых зеркал. Слишком умные «белые халаты» обьясняют это так: преломление света разное в разных местах роговицы. Она не идеально сферичная (не как купол в цирке), а вытянутая, один меридиан преломляет сильнее, второй - слабее (пусть бы преломляли одинаково, хватит праздников по поводу и без него).
Избавиться от этого явления помогает. всё та же лазерная коррекция. Да, именно она! Конечно, каждый случай рассматривается индивидуально, но мы говорим о ситуации в целом.
Смешанный астигматизм
Этим людям «повезло» вдвойне: у них и близорукость, и дальнозоркость одновременно. Луч света раздваивается на две части.
Одна проецируется перед сетчаткой, вторая - после нее. Стоп, стоп, стоп…Напрашивается вопрос: «Как жить?!». Легко, только придется очень придирчиво искать оптику, оптометриста и носить сложные очки очень аккуратно. Если все сделать правильно, то снова можно будет смотреть на реальный мир по-настоящему.
Пожалуй, на сегодня это был последний вид нарушения зрения, при котором лазерная коррекция будет сильна помочь. Дальше рассмотрим другие ситуации, в которых требуется вмешательство другого рода.
Пресбиопия (наверное, тебе за 40?)
Жил, жил себе человек. Проходил медицинские комиссии регулярно, на здоровье не жаловался - и тут стал замечать, что хочет подальше отодвинуть экран телефона, чтобы мелкий шрифт прочитать.
Встречайте - «болезнь длинных рук» или пресбиопия. Дело в том, что твой хрусталик не всегда будет таким классным и эластичным, как в 20 лет. С возрастом он немного уплотнится и перестанет менять форму в полном объеме. Примерно после 40-ка лет будет непросто увидеть очень мелкие буквы.
Ждет это всех, но сейчас рано расстраиваться. Во-первых, наступит еще нескоро, во-вторых, можно аугментировать глаз как в компьютерной игре, имплантировав туда искусственный хрусталик,который будет давать тебе и вдаль смотреть хорошо, и вблизь на нескольких расстояниях. Те, кто не хочет ничего аугментировать - просто носят очки для чтения.
Катаракта
Ну и наконец хрусталик «свое отработал». Всё. Помутнел, устал, развилась катаракта. Часто пациент видит все вокруг как через грязное старое стекло.
Тут все просто: меньше света попадает в глаз - хуже видно. Просто хуже - и все тут. Ставь или не ставь очки - это не поможет. Но катаракта не
Вот таким видят наш Брест люди с различными нарушениями зрения.
Что делать, если видишь так же?
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