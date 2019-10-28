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Гиперметро... что? Показываем Брест, каким вы его вряд ли увидите самостоятельно

29.10.2019 08:32 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Оказывается, твои два «зеркала души» не такие уж круглые и симметричные, как ты думал. Да и одинаковыми они выглядят только в зеркале. Сегодня мы взяли офтальмолога одной из брестских клиник и постарались максимально переключить его в режим «обьясняю сложное простым языком» для того, чтобы нам наглядно продемонстировали, как видит человек с особенностями преломления света в глазу (а попросту говоря, с плохим зрением). А также узнали, как можно с этим бороться.

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Для наглядности все нюансы мы будем рассматривать благодаря красивым фотографиям Бреста, взятым в instagram. Итак, поехали!

Миопия

В данном случае ты недостаточно хорошо видишь, дружок, потому что имеешь особенный «обьектив» в глазу.

Гиперметро... что? Показываем Брест, каким вы его вряд ли увидите самостоятельно

Гики сказали бы: «отличный режим "макро" у тебя, можешь красиво снимать вблизи, а вот вдаль - нет». Луч света на сетчатку не попал, не долетел, спроецировался перед ней.

Гиперметро... что? Показываем Брест, каким вы его вряд ли увидите самостоятельно

В простонародье это все называют близорукостью, в медицине - «миопия». В большинстве случаев поможет исправить ситуацию лазерная коррекция зрения.

Дальнозоркость

Тут вроде все OK. Но это только пока. Пока ты молод и не устал... Да-да, именно так выглядит гиперметропия. Гиперметро... что???

Гиперметро... что? Показываем Брест, каким вы его вряд ли увидите самостоятельно

Hypermetropia. Если вбить это в гугл-переводчик, там будет написано: дальнозоркость. Фокус света - за сетчаткой.

Гиперметро... что? Показываем Брест, каким вы его вряд ли увидите самостоятельно

В молодом возрасте у глаза есть резервы передвинуть его снова на сетчатку (но это не точно да и срабатывает не всегда), а чем ближе к пенсии - тем это делать глазу сложнее. Лечится ли это? Да. Как? Лазерной коррекцией.

Астигматизм

Двоится в глазах,но праздника нет? Хм, очень странно. Лучше бы он был (но не часто).

Гиперметро... что? Показываем Брест, каким вы его вряд ли увидите самостоятельно

Наверное, это астигматизм, королевство кривых зеркал. Слишком умные «белые халаты» обьясняют это так: преломление света разное в разных местах роговицы. Она не идеально сферичная (не как купол в цирке), а вытянутая, один меридиан преломляет сильнее, второй - слабее (пусть бы преломляли одинаково, хватит праздников по поводу и без него).

Гиперметро... что? Показываем Брест, каким вы его вряд ли увидите самостоятельно

Избавиться от этого явления помогает. всё та же лазерная коррекция. Да, именно она! Конечно, каждый случай рассматривается индивидуально, но мы говорим о ситуации в целом.

Смешанный астигматизм

Этим людям «повезло» вдвойне: у них и близорукость, и дальнозоркость одновременно. Луч света раздваивается на две части.

Гиперметро... что? Показываем Брест, каким вы его вряд ли увидите самостоятельно

Одна проецируется перед сетчаткой, вторая - после нее. Стоп, стоп, стоп…Напрашивается вопрос: «Как жить?!». Легко, только придется очень придирчиво искать оптику, оптометриста и носить сложные очки очень аккуратно. Если все сделать правильно, то снова можно будет смотреть на реальный мир по-настоящему.

Гиперметро... что? Показываем Брест, каким вы его вряд ли увидите самостоятельно

Пожалуй, на сегодня это был последний вид нарушения зрения, при котором лазерная коррекция будет сильна помочь. Дальше рассмотрим другие ситуации, в которых требуется вмешательство другого рода.

Пресбиопия (наверное, тебе за 40?)

Жил, жил себе человек. Проходил медицинские комиссии регулярно, на здоровье не жаловался - и тут стал замечать, что хочет подальше отодвинуть экран телефона, чтобы мелкий шрифт прочитать.

Гиперметро... что? Показываем Брест, каким вы его вряд ли увидите самостоятельно

Встречайте - «болезнь длинных рук» или пресбиопия. Дело в том, что твой хрусталик не всегда будет таким классным и эластичным, как в 20 лет. С возрастом он немного уплотнится и перестанет менять форму в полном объеме. Примерно после 40-ка лет будет непросто увидеть очень мелкие буквы.

Гиперметро... что? Показываем Брест, каким вы его вряд ли увидите самостоятельно

Ждет это всех, но сейчас рано расстраиваться. Во-первых, наступит еще нескоро, во-вторых, можно аугментировать глаз как в компьютерной игре, имплантировав туда искусственный хрусталик,который будет давать тебе и вдаль смотреть хорошо, и вблизь на нескольких расстояниях. Те, кто не хочет ничего аугментировать - просто носят очки для чтения.

Катаракта

Ну и наконец хрусталик «свое отработал». Всё. Помутнел, устал, развилась катаракта. Часто пациент видит все вокруг как через грязное старое стекло.

Гиперметро... что? Показываем Брест, каким вы его вряд ли увидите самостоятельно

Тут все просто: меньше света попадает в глаз - хуже видно. Просто хуже - и все тут. Ставь или не ставь очки - это не поможет. Но катаракта не приговор (помните наш материал на эту тему?). Схема лечения весьма проста: убираем старый хрусталик, ставим новый из коробки. После этого снова видим мир сочным и чётким! Примерно таким:

Гиперметро... что? Показываем Брест, каким вы его вряд ли увидите самостоятельно

Вот таким видят наш Брест люди с различными нарушениями зрения.

Что делать, если видишь так же?


Паниковать, расстраиваться, готовиться к худшему? Нет, это делу никак не поможет!

Самым толковым решением будет проверить свое зрение у профессионалов и узнать о подходящем лечении. Для этого звоним в «Новое зрение», записываемся, проверяем зрение на новейшем оборудовании - и получаем грамотные рекомендации. Если все ОК - тогда уже через несколько дней можно будет смотреть на мир четко и без искажений!

Стоимость обследования в клинике «Новое зрение» составляет 50 рублей. Предварительная запись полностью исключает ожидание в очередях, а ровно в назначенное время пациента приглашают для прохождения диагностики. Вежливый и приятный персонал клиники в процессе обследования ответит на все интересующие вопросы, расскажет о ситуации с глазами пациента и, конечно же, в случае необходимости предложит решение для исправления проблемы. Записаться на прием можно по указанным ниже телефонам или через сайт.

Телефоны: +375 162 52-59-99 или +375 162 53-09-99

Сайт: eyes.by

Время работы: 9.00-19.00 (без выходных)

Адрес: ул. Советских Пограничников, 34

Клиника в социальных сетях:

Гиперметро... что? Показываем Брест, каким вы его вряд ли увидите самостоятельно Гиперметро... что? Показываем Брест, каким вы его вряд ли увидите самостоятельно

*На правах рекламы
ИУП "Медицинский центр "Новое зрение"
УНП 690655452

 
Теги: Брест
 
 
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  Оказывается, твои два «зеркала души» не такие уж круглые и симметричные, как ты думал. Да и одинаковыми они выглядят только в зеркале. Сегодня мы взяли...
 
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