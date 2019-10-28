Гиперметро... что? Показываем Брест, каким вы его вряд ли увидите самостоятельно

Источник материала: Виртуальный Брест

Оказывается, твои два «зеркала души» не такие уж круглые и симметричные, как ты думал. Да и одинаковыми они выглядят только в зеркале. Сегодня мы взяли офтальмолога одной из брестских клиник и постарались максимально переключить его в режим «обьясняю сложное простым языком» для того, чтобы нам наглядно продемонстировали, как видит человек с особенностями преломления света в глазу (а попросту говоря, с плохим зрением). А также узнали, как можно с этим бороться.

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Для наглядности все нюансы мы будем рассматривать благодаря красивым фотографиям Бреста, взятым в instagram. Итак, поехали!

Миопия

В данном случае ты недостаточно хорошо видишь, дружок, потому что имеешь особенный «обьектив» в глазу.





Гики сказали бы: «отличный режим "макро" у тебя, можешь красиво снимать вблизи, а вот вдаль - нет». Луч света на сетчатку не попал, не долетел, спроецировался перед ней.





В простонародье это все называют близорукостью, в медицине - «миопия». В большинстве случаев поможет исправить ситуацию лазерная коррекция зрения.

Дальнозоркость

Тут вроде все OK. Но это только пока. Пока ты молод и не устал... Да-да, именно так выглядит гиперметропия. Гиперметро... что???





Hypermetropia. Если вбить это в гугл-переводчик, там будет написано: дальнозоркость. Фокус света - за сетчаткой.





В молодом возрасте у глаза есть резервы передвинуть его снова на сетчатку (но это не точно да и срабатывает не всегда), а чем ближе к пенсии - тем это делать глазу сложнее. Лечится ли это? Да. Как? Лазерной коррекцией.

Астигматизм

Двоится в глазах,но праздника нет? Хм, очень странно. Лучше бы он был (но не часто).





Наверное, это астигматизм, королевство кривых зеркал. Слишком умные «белые халаты» обьясняют это так: преломление света разное в разных местах роговицы. Она не идеально сферичная (не как купол в цирке), а вытянутая, один меридиан преломляет сильнее, второй - слабее (пусть бы преломляли одинаково, хватит праздников по поводу и без него).





Избавиться от этого явления помогает. всё та же лазерная коррекция. Да, именно она! Конечно, каждый случай рассматривается индивидуально, но мы говорим о ситуации в целом.

Смешанный астигматизм

Этим людям «повезло» вдвойне: у них и близорукость, и дальнозоркость одновременно. Луч света раздваивается на две части.





Одна проецируется перед сетчаткой, вторая - после нее. Стоп, стоп, стоп…Напрашивается вопрос: «Как жить?!». Легко, только придется очень придирчиво искать оптику, оптометриста и носить сложные очки очень аккуратно. Если все сделать правильно, то снова можно будет смотреть на реальный мир по-настоящему.





Пожалуй, на сегодня это был последний вид нарушения зрения, при котором лазерная коррекция будет сильна помочь. Дальше рассмотрим другие ситуации, в которых требуется вмешательство другого рода.

Пресбиопия (наверное, тебе за 40?)

Жил, жил себе человек. Проходил медицинские комиссии регулярно, на здоровье не жаловался - и тут стал замечать, что хочет подальше отодвинуть экран телефона, чтобы мелкий шрифт прочитать.





Встречайте - «болезнь длинных рук» или пресбиопия. Дело в том, что твой хрусталик не всегда будет таким классным и эластичным, как в 20 лет. С возрастом он немного уплотнится и перестанет менять форму в полном объеме. Примерно после 40-ка лет будет непросто увидеть очень мелкие буквы.





Ждет это всех, но сейчас рано расстраиваться. Во-первых, наступит еще нескоро, во-вторых, можно аугментировать глаз как в компьютерной игре, имплантировав туда искусственный хрусталик,который будет давать тебе и вдаль смотреть хорошо, и вблизь на нескольких расстояниях. Те, кто не хочет ничего аугментировать - просто носят очки для чтения.

Катаракта

Ну и наконец хрусталик «свое отработал». Всё. Помутнел, устал, развилась катаракта. Часто пациент видит все вокруг как через грязное старое стекло.





Тут все просто: меньше света попадает в глаз - хуже видно. Просто хуже - и все тут. Ставь или не ставь очки - это не поможет. Но катаракта не приговор (помните наш материал на эту тему?). Схема лечения весьма проста: убираем старый хрусталик, ставим новый из коробки. После этого снова видим мир сочным и чётким! Примерно таким:





Вот таким видят наш Брест люди с различными нарушениями зрения.

Что делать, если видишь так же?



Паниковать, расстраиваться, готовиться к худшему? Нет, это делу никак не поможет!



Самым толковым решением будет проверить свое зрение у профессионалов и узнать о подходящем лечении. Для этого звоним в «Новое зрение», записываемся, проверяем зрение на новейшем оборудовании - и получаем грамотные рекомендации. Если все ОК - тогда уже через несколько дней можно будет смотреть на мир четко и без искажений!



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