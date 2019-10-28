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В ноябре в Беларуси пройдут три единых дня здоровья

29.10.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В ноябре в Беларуси пройдут три единых дня здоровья: 14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета, 17 ноября — Международный день недоношенных детей, 21 ноября — Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний.

 


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В ноябре в Беларуси пройдут три единых дня здоровья: 14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета, 17 ноября —
 
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