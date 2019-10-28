Нобелевская диета. «Самоедство» нашего организма продлевает нам жизнь?

Источник материала: Аргументы и факты

В 2016 году, когда Нобелевскую премию по медицине получил японец Есинори Охсуми, его открытие в первую очередь связывали с лечением рака и нервных болезней вроде Альцгеймера. Но теперь в связи с ней все чаще говорят о продлении жизни. Как это возможно?

Есинори Охсуми получил Нобелевку за исследование аутофагии. Это процесс, в результате которого наши клетки как бы поедают сами себя. В первую очередь уничтожаются «шлаки» — поврежденные белки, остатки разрушенных клеточных структур и прочие «отходы» метаболизма. Они превращаются в первичные вещества — «кирпичики», из которых потом строятся новые клетки. Первоначально предполагались две главных сферы использования феномена аутофагии в медицине. Первая — разрушение патологических белков в нервных клетках, из-за накопления которых развиваются болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания. Вторая — самоуничтожение раковых клеток. Но уже тогда было ясно, что аутофагию можно использовать ещё для продления жизни, борьбы со старением и в лечении очень многих хронических заболеваний.



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Интервальные диеты

И конечно, первым «выстрелило» самое популярное и востребованное направление — создание диет, использующих стимуляцию аутофагии. Они получили название интервального, или прерывистого, голодания. Дело в том, что голод или даже просто недостаточное поступление калорий в организм стимулирует в наших клетках аутофагию. В результате организм начинает «поедать» шлаки, а также расщеплять белки и другие компоненты клеток, и использует их для получения недостающей энергии. При этом ещё клетки уничтожают вирусы и бактерии и избавляются от поврежденных структур. Одним словом, этот процесс имеет решающее значение для здоровья организма, его обновления и выживания.

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Не морите себя голодом целыми сутками

Ученые обнаружили, что аутофагия запускается после голодания или резкого ограничения пищи в течение всего 12 часов. Из этого следуют важный вывод: не нужно морить себя голодом на протяжении целых суток или нескольких дней, как это делают многие. Достаточно не есть всего 12 часов или чуть более. Эффективность таких диет изучали медики.

Например, в недавнем клиническом исследовании американские ученые наблюдали группу людей с ожирением, которые с 18 часов вечера до 10 часов утра не принимали никакую пищу, а только пили воду. То есть без приема пищи они находились в течение 16 часов, а в остальное время суток ели, как обычно и сколько хотели. Такой режим питания в течение 12 недель позволил им сбросить 3% своего веса и заодно снизить систолическое (верхнее) давление на 7 мм рт. ст. Ученые делают вывод, что такое питание только в течение 8 дневных часов (не требующее подсчета калорий) и голодание в остальное время приводит к уменьшению потребления калорий, а также к снижению веса и даже давления.

Можно делать перерыв в питании даже короче – 12 часов или чуть больше. И это тоже будет эффективно. По сути, такое питание похоже на отказ от ужина по вечерам и перекуса перед сном. Дополнительное преимущество такой диеты в том, что нет необходимости соблюдать жесткие ограничения по разным продуктам. Конечно, если вы будете избегать избыточного количества легко усвояемых углеводов и жиров, эффект будет только лучше.

Как сохранить либидо и избежать бесплодия

Другое важное следствие из изучения аутофагии касается разгрузочных дней и ограничительной диеты. Она является единственным способом продления жизни с доказанной эффективностью. И поэтому во всем мире немало людей, которые имеют серьезное намерение жить дольше, вынуждены морить себя такой диетой, потребляя не более 1500 ккал в сутки. Поскольку это очень мало, сидеть на такой диете трудно и грустно: люди при этом часто страдают от депрессии и астении (общая слабость). Плюс, она нередко приводит к снижению либидо (половое влечение) и даже к бесплодию.

Оказывается, избежать этого можно, периодически используя разгрузочные дни. Их достаточно для запуска аутофагии. То есть не обязательно голодать целые сутки 1-2 раза в течение каждых 7-10 дней. Можно просто в эти дни потреблять пищи на 40-50 процентов меньше, чем обычно, и избегать продуктов с легко усваиваемыми углеводами (хлеб, мучное и сладкое) и с большим количеством жиров. Идеально в разгрузочные дни сидеть на овощной диете.