ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нобелевская диета. «Самоедство» нашего организма продлевает нам жизнь?

29.10.2019 10:33 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Нобелевская диета. «Самоедство» нашего организма продлевает нам жизнь?
shutterstock.com

Нобелевская диета. «Самоедство» нашего организма продлевает нам жизнь?В 2016 году, когда Нобелевскую премию по медицине получил японец Есинори Охсуми, его открытие в первую очередь связывали с лечением рака и нервных болезней вроде Альцгеймера. Но теперь в связи с ней все чаще говорят о продлении жизни. Как это возможно?

Есинори Охсуми получил Нобелевку за исследование аутофагии. Это процесс, в результате которого наши клетки как бы поедают сами себя. В первую очередь уничтожаются «шлаки» — поврежденные белки, остатки разрушенных клеточных структур и прочие «отходы» метаболизма. Они превращаются в первичные вещества «кирпичики», из которых потом строятся новые клетки. Первоначально предполагались две главных сферы использования феномена аутофагии в медицине. Первая разрушение патологических белков в нервных клетках, из-за накопления которых развиваются болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания. Вторая самоуничтожение раковых клеток. Но уже тогда было ясно, что аутофагию можно использовать ещё для продления жизни, борьбы со старением и в лечении очень многих хронических заболеваний.

Нобелевская диета. «Самоедство» нашего организма продлевает нам жизнь?
Минус килограммы, плюс камни и подагра. Чем опасны модные диеты?
Подробнее

Нобелевская диета. «Самоедство» нашего организма продлевает нам жизнь?
Диета без вреда и голода. Американский учёный придумал, как быстро похудеть Подробнее

 

Интервальные диеты 

И конечно, первым «выстрелило» самое популярное и востребованное направление создание диет, использующих стимуляцию аутофагии. Они получили название интервального, или прерывистого, голодания. Дело в том, что голод или даже просто недостаточное поступление калорий в организм стимулирует в наших клетках аутофагию. В результате организм начинает «поедать» шлаки, а также расщеплять белки и другие компоненты клеток, и использует их для получения недостающей энергии. При этом ещё клетки уничтожают вирусы и бактерии и избавляются от поврежденных структур. Одним словом, этот процесс имеет решающее значение для здоровья организма, его обновления и выживания.

Нобелевская диета. «Самоедство» нашего организма продлевает нам жизнь? Остановите голод. Можно ли контролировать аппетит?

Нобелевская диета. «Самоедство» нашего организма продлевает нам жизнь?
Статья по теме
Голод со смыслом. Что надо знать о процедуре отказа от пищи?

 

Не морите себя голодом целыми сутками

Ученые обнаружили, что аутофагия запускается после голодания или резкого ограничения пищи в течение всего 12 часов. Из этого следуют важный вывод: не нужно морить себя голодом на протяжении целых суток или нескольких дней, как это делают многие. Достаточно не есть всего 12 часов или чуть более. Эффективность таких диет изучали медики. 

Например, в недавнем клиническом исследовании американские ученые наблюдали группу людей с ожирением, которые с 18 часов вечера до 10 часов утра не принимали никакую пищу, а только пили воду. То есть без приема пищи они находились в течение 16 часов, а в остальное время суток ели, как обычно и сколько хотели. Такой режим питания в течение 12 недель позволил им сбросить 3% своего веса и заодно снизить систолическое (верхнее) давление на 7 мм рт. ст. Ученые делают вывод, что такое питание только в течение 8 дневных часов (не требующее подсчета калорий) и голодание в остальное время приводит к уменьшению потребления калорий, а также к снижению веса и даже давления. 

Можно делать перерыв в питании даже короче – 12 часов или чуть больше. И это тоже будет эффективно. По сути, такое питание похоже на отказ от ужина по вечерам и перекуса перед сном. Дополнительное преимущество такой диеты в том, что нет необходимости соблюдать жесткие ограничения по разным продуктам. Конечно, если вы будете избегать избыточного количества легко усвояемых углеводов и жиров, эффект будет только лучше.

Как сохранить либидо и избежать бесплодия

Другое важное следствие из изучения аутофагии касается разгрузочных дней и ограничительной диеты. Она является единственным способом продления жизни с доказанной эффективностью. И поэтому во всем мире немало людей, которые имеют серьезное намерение жить дольше, вынуждены морить себя такой диетой, потребляя не более 1500 ккал в сутки. Поскольку это очень мало, сидеть на такой диете трудно и грустно: люди при этом часто страдают от депрессии и астении (общая слабость). Плюс, она нередко приводит к снижению либидо (половое влечение) и даже к бесплодию. 

Оказывается, избежать этого можно, периодически используя разгрузочные дни. Их достаточно для запуска аутофагии. То есть не обязательно голодать целые сутки 1-2 раза в течение каждых 7-10 дней. Можно просто в эти дни потреблять пищи на 40-50 процентов меньше, чем обычно, и избегать продуктов с легко усваиваемыми углеводами (хлеб, мучное и сладкое) и с большим количеством жиров. Идеально в разгрузочные дни сидеть на овощной диете. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
shutterstock.com В 2016 году, когда Нобелевскую премию по медицине получил японец Есинори Охсуми, его открытие в первую очередь...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Гиперметро... что? Показываем Брест, каким вы его вряд ли увидите самостоятельно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика