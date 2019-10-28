Диета без вреда и голода. Американский учёный придумал, как быстро похудеть

На самом деле такая диета есть. Её создатель, американский доктор Джоэл Фурман, не врёт, когда рассказывает: «Снижение веса по моему методу в среднем предполагает похудение на 7 кг за первый месяц и на 4,5 кг каждый последующий месяц. Некоторые люди ухитряются даже сбрасывать по 500 г в день. Вы не будете чувствовать голода и сможете есть столько, сколько вам хочется (обычно даже больше еды, чем вы привыкли есть)». И самое главное, такая диета препятствует развитию гипертонии, атеросклероза, рака, ожирения, сахарного диабета 2-го типа и многих других болезней цивилизации. А если они уже есть у человека, то диета оказывает лечебный эффект. Как такое возможно? Попытаемся объяснить.
«Американцы стали первыми на планете людьми, которые сумели позволить себе роскошь питаться высококалорийной и лишённой нутриентов едой, которую ещё часто называют пищей с пустыми калориями или помойной едой, — иронизирует доктор Дж. Фурман. — Под этим я подразумеваю еду, в которой содержится недостаточное количество питательных веществ и белка». К слову, теперь так питается и Россия. Мы забыли о первичных продуктах, даже дома многие не готовят, а просто разогревают полуфабрикаты. Молодёжь вообще всё чаще заказывает пиццу и другую готовую еду на дом. Её доставка — самый бурно развивающийся бизнес.
Главное — салат
«Каждый раз, когда вы употребляете в пищу такие продукты, вы исключаете из рациона не только жизненно важные питательные вещества, о которых мы все знаем (речь о витаминах и минералах. — Ред.), но также и сотни других неизвестных нам фитонутриентов, которые критичны для нормального функционирования человеческого организма», — говорит Дж. Фурман. Эти вещества, содержащиеся только в растительной пище, и есть главная фишка его диеты. К фитонутриентам относятся каротиноиды, флавоноиды, органические соединения серы, волокна и т. д. и т. п. Сегодня известно более десяти тысяч таких веществ. Буквально каждый день в овощах, фруктах и ягодах открывают всё новые и новые подобные нутриенты с полезными свойствами. Доктор Фурман говорит, что сейчас мы находимся на пике революции фитонутриентов. Доказано, что они защищают нас от массы заболеваний, включая самые страшные. «Рак — это дефицит фруктов и овощей», — заявляет Дж. Фурман.
Полезный продукт, по Фурману, тот, в котором много фитонутриентов, витаминов, минералов, белка и мало калорий. Он называет их продуктами с «высокой питательной плотностью». По этому показателю он ранжирует всю еду от 0 до 100 баллов (см. инфографику). Чем выше балл, тем продукт полезнее. «Диета Фурмана» состоит только из «высокобалльников».
Как ни парадоксально, но самыми богатыми нутриентами оказываются зелёные листовые овощи. Мало того, что в них масса фитонутриентов, в них и белков больше, чем в мясе или птице. Доктор Фурман доказывает это на конкретных цифрах. Только он сопоставляет содержание белка и других полезных веществ не с весом, а с калориями. Например, в кусочке стейка, содержащем 100 ккал, всего 6,4 г белка, а в 100 ккал брокколи белка почти в 2 раза больше — 11,1 г. По остальным питательным веществам брокколи тоже далеко впереди. Добавим, что эта капуста является самым сильным противораковым продуктом.
В этом огромное достоинство его диеты. «Зелёнолистные овощи содержат настолько мало калорий и настолько много питательных веществ и клетчатки, — пишет Дж. Фурман, — что чем больше вы будете их потреблять, тем больше килограммов будете терять (плюс это избавит вас от чувства голода. — Ред.). Я говорю своим пациентам, чтобы они повесили на холодильник табличку с надписью: „Главное блюдо — салат“. Слово „салат“ в данном контексте означает любой овощ, который мы съедаем в сыром виде. Помните, что порция любого зелёнолистного овоща должна быть огромной по традиционным меркам. Большие порции этой суперполезной еды — ключ к вашему успеху. Это не только секрет осиной талии, но и гарантия вашей защиты от опасных заболеваний. И не надо пить фрукты — лучше их есть. Соки приводят к ожирению».
Критические недели
Важнейшую роль в диете играют первые 6 недель, во время которых человек привыкает к новому стилю питания и новым вкусам. Эти 1,5 месяца нужно очень строго выполнять все требования (см. Кстати). Но одновременно это и время блестящих достижений — самая быстрая потеря веса происходит в эти недели (иногда до 500 г в день).
После 6 недель можно питаться более разнообразно и с меньшим количеством ограничений. Но они есть. Иначе все достижения пойдут насмарку и вы снова наберёте вес, возможно даже больший, чем раньше. Это обычная история для диет.
Одно из главных правил питания на всю жизнь — правило 90%. Ваше питание на 90% должно состоять из нерафинированной пищи растительного происхождения. Только 10% калорий может поступать из животных продуктов (мясо, всё молочное, птица и рыба). Скажем честно, это очень мало. Рассмотрим это на примере среднестатистической женщины. Её суточный рацион должен составлять 2000 ккал, и, следовательно, 10% — это всего 200 ккал. При этом надо учитывать, что 100 ккал содержатся всего в 60 г белого мяса птицы, или в 45 г красного мяса, или в 90 г рыбы, или в тонком ломтике сыра, или в маленьком печенье. То есть в день можно потреблять не больше двух порций из этого списка.
Если кто-то не готов к этому, не стоит ставить на диете крест. Даже если вы откажетесь от полуфабрикатов, готовых продуктов, сладостей и мучного, но будете соблюдать правила по потреблению растительной пищи и есть немного животных продуктов, сделанных из настоящего мяса, птицы и рыбы, а не из полуфабрикатов, то польза будет всё равно.
Кстати
Первые 6 недель диеты
Можно есть сколько хочешь:
- Все сырые овощи (цель — 500 г в день)
- Приготовленные зелёнолистные и другие овощи: помидоры, баклажаны, грибы, перцы, лук, морковь, любая капуста и т. д. (цель — ещё 500 г в день)
- Бобы и все бобовые в любом виде, включая стручковую фасоль и тофу (цель — 1 чашка в день)
- Свежие фрукты (не менее 4 в день)
Можно есть ограниченно:
- Тыква, кукуруза, любой картофель, рис, хлеб (только цельнозерновой), сухие завтраки из цельных злаков (не более 1 порции, или 1 чашки, в день)
- Сырые орехи и семена (не более 30 г в день)
- Авокадо (не более 60 г в день)
- Сухофрукты (не более 2 ст. ложек в день)
- Льняное семя (не более 1 ст. ложки в день)
Запрещено абсолютно:
- Все молочные и животные продукты
- Перекусы между едой
- Фруктовые соки
- Масла и жиры
Самый удобный план питания:
Завтрак: свежие фрукты.
Обед: салат, бобовые и фрукты.
Ужин: салат и два варёных овоща (500 г), фруктовый десерт.
Для усиления вкуса используйте натуральные специи и приправы без соли. Можно сделать соус из томатной пасты, лука и чеснока, но без масла и соли.