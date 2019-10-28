Диета без вреда и голода. Американский учёный придумал, как быстро похудеть

Источник материала: Аргументы и факты

На самом деле такая диета есть. Её создатель, американский доктор Джоэл Фурман, не врёт, когда рассказывает: «Снижение веса по моему методу в среднем предполагает похудение на 7 кг за первый месяц и на 4,5 кг каждый последующий месяц. Некоторые люди ухитряются даже сбрасывать по 500 г в день. Вы не будете чувствовать голода и сможете есть столько, сколько вам хочется (обычно даже больше еды, чем вы привыкли есть)». И самое главное, такая диета препятствует развитию гипертонии, атеросклероза, рака, ожирения, сахарного диабета 2-го типа и многих других болезней цивилизации. А если они уже есть у человека, то диета оказывает лечебный эффект. Как такое возможно? Попытаемся объяснить.

«Американцы стали первыми на планете людьми, которые сумели позволить себе роскошь питаться высококалорийной и лишённой нутриентов едой, которую ещё часто называют пищей с пустыми калориями или помойной едой, — иронизирует доктор Дж. Фурман. — Под этим я подразумеваю еду, в которой содержится недостаточное количество питательных веществ и белка». К слову, теперь так питается и Россия. Мы забыли о первичных продуктах, даже дома многие не готовят, а просто разогревают полуфабрикаты. Молодёжь вообще всё чаще заказывает пиццу и другую готовую еду на дом. Её доставка — самый бурно развивающийся бизнес.

Главное — салат

«Каждый раз, когда вы употребляете в пищу такие продукты, вы исключаете из рациона не только жизненно важные питательные вещества, о которых мы все знаем (речь о витаминах и минералах. — Ред.), но также и сотни других неизвестных нам фитонутриентов, которые критичны для нормального функционирования человеческого организма», — говорит Дж. Фурман. Эти вещества, содержащиеся только в растительной пище, и есть главная фишка его диеты. К фитонутриентам относятся каротиноиды, флавоноиды, органические соединения серы, волокна и т. д. и т. п. Сегодня известно более десяти тысяч таких веществ. Буквально каждый день в овощах, фруктах и ягодах открывают всё новые и новые подобные нутриенты с полезными свойствами. Доктор Фурман говорит, что сейчас мы находимся на пике революции фитонутриентов. Доказано, что они защищают нас от массы заболеваний, включая самые страшные. «Рак — это дефицит фруктов и овощей», — заявляет Дж. Фурман.

Полезный продукт, по Фурману, тот, в котором много фитонутриентов, витаминов, минералов, белка и мало калорий. Он называет их продуктами с «высокой питательной плотностью». По этому показателю он ранжирует всю еду от 0 до 100 баллов (см. инфографику). Чем выше балл, тем продукт полезнее. «Диета Фурмана» состоит только из «высокобалльников».





Нажимите для увеличения

Как ни парадоксально, но самыми богатыми нутриентами оказываются зелёные листовые овощи. Мало того, что в них масса фитонутриентов, в них и белков больше, чем в мясе или птице. Доктор Фурман доказывает это на конкретных цифрах. Только он сопоставляет содержание белка и других полезных веществ не с весом, а с калориями. Например, в кусочке стейка, содержащем 100 ккал, всего 6,4 г белка, а в 100 ккал брокколи белка почти в 2 раза больше — 11,1 г. По остальным питательным веществам брокколи тоже далеко впереди. Добавим, что эта капуста является самым сильным противораковым продуктом.

В этом огромное достоинство его диеты. «Зелёнолистные овощи содержат настолько мало калорий и настолько много питательных веществ и клетчатки, — пишет Дж. Фурман, — что чем больше вы будете их потреблять, тем больше килограммов будете терять (плюс это избавит вас от чувства голода. — Ред.). Я говорю своим пациентам, чтобы они повесили на холодильник табличку с надписью: „Главное блюдо — салат“. Слово „салат“ в данном контексте означает любой овощ, который мы съедаем в сыром виде. Помните, что порция любого зелёнолистного овоща должна быть огромной по традиционным меркам. Большие порции этой суперполезной еды — ключ к вашему успеху. Это не только секрет осиной талии, но и гарантия вашей защиты от опасных заболеваний. И не надо пить фрукты — лучше их есть. Соки приводят к ожирению».

Критические недели

Важнейшую роль в диете играют первые 6 недель, во время которых человек привыкает к новому стилю питания и новым вкусам. Эти 1,5 месяца нужно очень строго выполнять все требования (см. Кстати). Но одновременно это и время блестящих достижений — самая быстрая потеря веса происходит в эти недели (иногда до 500 г в день).

После 6 недель можно питаться более разнообразно и с меньшим количеством ограничений. Но они есть. Иначе все достижения пойдут насмарку и вы снова наберёте вес, возможно даже больший, чем раньше. Это обычная история для диет.

Одно из главных правил питания на всю жизнь — правило 90%. Ваше питание на 90% должно состоять из нерафинированной пищи растительного происхождения. Только 10% калорий может поступать из животных продуктов (мясо, всё молочное, птица и рыба). Скажем честно, это очень мало. Рассмотрим это на примере среднестатистической женщины. Её суточный рацион должен составлять 2000 ккал, и, следовательно, 10% — это всего 200 ккал. При этом надо учитывать, что 100 ккал содержатся всего в 60 г белого мяса птицы, или в 45 г красного мяса, или в 90 г рыбы, или в тонком ломтике сыра, или в маленьком печенье. То есть в день можно потреблять не больше двух порций из этого списка.

Если кто-то не готов к этому, не стоит ставить на диете крест. Даже если вы откажетесь от полуфабрикатов, готовых продуктов, сладостей и мучного, но будете соблюдать правила по потреблению растительной пищи и есть немного животных продуктов, сделанных из настоящего мяса, птицы и рыбы, а не из полуфабрикатов, то польза будет всё равно.

Кстати

Первые 6 недель диеты

Можно есть сколько хочешь:

Все сырые овощи (цель — 500 г в день)

Приготовленные зелёнолистные и другие овощи: помидоры, баклажаны, грибы, перцы, лук, морковь, любая капуста и т. д. (цель — ещё 500 г в день)

Бобы и все бобовые в любом виде, включая стручковую фасоль и тофу (цель — 1 чашка в день)

Свежие фрукты (не менее 4 в день)

Можно есть ограниченно:

Тыква, кукуруза, любой картофель, рис, хлеб (только цельнозерновой), сухие завтраки из цельных злаков (не более 1 порции, или 1 чашки, в день)

Сырые орехи и семена (не более 30 г в день)

Авокадо (не более 60 г в день)

Сухофрукты (не более 2 ст. ложек в день)

Льняное семя (не более 1 ст. ложки в день)

Запрещено абсолютно:

Все молочные и животные продукты

Перекусы между едой

Фруктовые соки

Масла и жиры

Самый удобный план питания:

Завтрак: свежие фрукты.

Обед: салат, бобовые и фрукты.

Ужин: салат и два варёных овоща (500 г), фруктовый десерт.

Для усиления вкуса используйте натуральные специи и приправы без соли. Можно сделать соус из томатной пасты, лука и чеснока, но без масла и соли.