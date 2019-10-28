Сидящий в клетках. Нобелевский лауреат назвал причину возникновения рака

Источник материала: Аргументы и факты

Онкология — самое пугающее из всех заболеваний.

Такие результаты дают все проводимые в разных странах мира социологические опросы. Почему? Во-первых, потому, что далеко не все виды рака, даже выявляемые на ранних стадиях, можно вылечить. Во-вторых и, думается, в-главных, страшно от того, что нет чёткого понимания причины возникновения рака.

Скажем, цирроз вызывают алкоголь и гепатит С, инсульт становится последствием гипертонии, инфаркт приходит из-за стрессов. И хоть любой врач посмеётся от такого упрощённого подхода, но нам, пациентам, так понятнее и легче. А вот рак — он возникает вне зависимости от возраста, уровня финансового благосостояния и того, насколько здоровый образ жизни ведёт человек.

Почему болеют здоровые

Вспомним Савелия Крамарова — йога, правильное питание, постоянные проверки здоровья и — смерть от рака. Или столь же спортивных, богатых, непьющих и некурящих Дмитрия Хворостовского или Жанну Фриске.

Такие примеры из жизни заставят бояться рака любого здравомыслящего человека. Так найдёт ли когда-то наука точную причину, когда и почему развиваются злокачественные опухоли?

Согласно данным современных онкологов, генетический вклад в возникновение болезни составляет 15–20%. Остальное — образ жизни. К доказанным факторам, которые влияют на возникновение онкологических заболеваний, относятся курение, алкоголь, вирус папилломы человека, малоподвижный образ жизни. Как рассказал медик, потребление красного жирного мяса влияет на развитие колоректального рака, алкоголь ответственен за появление рака печени и поджелудочной железы, вирус папилломы человека повышает риск возникновения рака шейки матки, а инфекция Helicobacter pylori зачастую становится причиной новообразований в желудке.





Лекарство от рака позволит дожить в полном здравии до самой смерти. Коллаж АиФ / Андрей Дорофеев

Виноваты воздух и вода?

Неожиданное заявление сделал побывавший с лекциями в Москве лауреат Нобелевской премии по химии 2015 года Томас Линдал. «В лечении рака в мире наблюдается серьёзный прогресс, — сказал он. — В некоторых случаях терапия позволяет пациентам дожить до таких лет, что можно отнести их к полностью излеченным. Прогресс налицо, но болезнь не побеждена и вряд ли человек сможет её когда-то победить».

Также учёный опроверг многие факторы, с которыми ранее связывалось возникновение рака. Например, по его мнению, ультрафиолет, которого так боятся многие наши современники, никак не может вызвать повреждений внутренних органов или мозга. Они слишком хорошо защищены и никак не подвергаются воздействию солнечных лучей. Радиация вызывает лишь 1% всех болезней. Никак не может быть прямой причиной болезни и канцерогенная пища.

По мнению биохимика, всю жизнь посвятившего изучению ДНК, онкологию в подавляющем ряде случаев запускают внутренние процессы в организме. А именно — повреждение участка ДНК, что приводит к разложению воды (Н2О) на составляющие. Так в клетке появляется агрессивная форма кислорода, приводящая к опухолям. Как именно остановить этот внутренний процесс, наука пока не придумала, и вряд ли когда-то будет найден реальный способ. Именно поэтому рак не победят никогда. Другое дело, что данное открытие позволит найти вещества, которые смогут эффективно уничтожать новообразования.

Рак полностью искоренить невозможно. А возможна ли вечная жизнь? Хотя бы для тех, чьи гены не подвержены «поломкам»?

Нобелевский лауреат не обнадёживает: «Я не верю в вечную жизнь. Природа едва ли предоставит нам такую возможность. В ходе эволюции человеческий организм развивался с таким прицелом, чтобы нормально функционировать около 100 лет. Именно поэтому не стоит искать таблетку вечной жизни — этого природа нам просто не позволит, да это и непродуктивно — тогда Земле грозит перенаселение. Цель медицинской науки — найти лекарства от различных заболеваний, характерных для пожилого возраста, в том числе и онкологии. Чтобы позволить доживать до 100 лет в добром здравии и активности».