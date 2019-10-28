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Хочешь быть счастливым — будь им! Как справиться с депрессией?

29.10.2019 17:23 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Хочешь быть счастливым — будь им! Как справиться с депрессией?
shutterstock.com

На душе, как и за окном, холодно, сыро, слякотно и грустно? Вы не одиноки! По статистике, осенью снижение эмоционального фона отмечают 80% людей. Почему возникает осенняя депрессия и как с ней бороться?

Хочешь быть счастливым — будь им! Как справиться с депрессией?«Осенняя грусть закономерна, — поясняет заведующая кафедрой профилактической медицины и основ здоровья НГУ им. Лесгафта профессор Роза Цаллагова. — Её провоцируют внеш­ние факторы: световой день укорачивается, погода портится, и людям начинает катастрофически не хватать солнца».

Именно под воздействием солнечных лучей в организме вырабатывается серотонин (гормон счастья), который отвечает за бодрость духа. Чем ярче солнечный свет, тем активнее выработка серотонина. Этим и объясняется тот факт, что в хорошую погоду у большинства людей настроение повышается без видимых на то причин.

Кому витаминов?

Солнце способствует выработке в организме витамина D, дефицит которого критичен для психического здоровья. Глобальное исследование установило, что витамин D играет ключевую роль в поддержании необходимого уровня серотонина в организме, поэтому его нехватка неизбежно приводит к сезонным аффективным расстройствам (снижению настроения).

Хочешь быть счастливым — будь им! Как справиться с депрессией? Осторожно: витамины. Чем опасен их бесконтрольный приём?

«Солнечный витамин» также помогает организму преобразовывать пищу в энергию. Если его не хватает, питательные вещества из пищи полностью не усваиваются. Это приводит к тому, что человек испытывает непреходящую усталость.

В тёмное время года в организме повышается уровень мелатонина. Этот гормон успокаивает и усыпляет. Но если солнца нет долго, человек в буквальном смысле слова засыпает на ходу.

Холодная, дождливая погода провоцирует простудные заболевания и обострение хронических недугов. А физическое недомогание неизбежно вызывает душевный дискомфорт. Справедливо подмечено, что

«в здоровом теле — здоровый дух», а про человека, пребывающего в затяжной тоске, говорят, что он «рассопливился».

Ещё одна причина осенней тоски — резкое снижение физической активности (которая ускоряет обменные процессы и повышает уровень гормонов) и отсутствие радужных перспектив. Если хорошая погода зовёт людей на улицу, то холодная загоняет домой. Общение ограничивается телефонными разговорами, а домоседство приводит к тому, что люди начинают тосковать по праздникам.

Достать чернил и плакать?

Однако осеннюю хандру нель­зя путать с депрессией.

Депрессия отличается от плохого настроения примерно так же, как конец света — от октябрьского дождика.

Хочешь быть счастливым — будь им! Как справиться с депрессией?«Сниженный эмоциональный фон — это не единственный признак депрессии, — поясняет руководитель лечебно-реабилитационного центра „Возрождение“, психотерапевт Юрий Вяльба. — Помимо плохого настроения, для депрессии характерны соматические (телесные) реакции (см. инфографику).


Хочешь быть счастливым — будь им! Как справиться с депрессией?
Нажимите для увеличения

Один из наиболее характерных симптомов депрессии — перманентность состояния. У человека со здоровой психикой настроение „выравнивается“

самостоятельно. В тоске и печали (если они не вызваны действительно трагическими обстоятельствами) он может пробыть не более 3–5 дней. Но если человек хандрит дольше двух недель, ему необходима помощь специалиста.

Попытки справиться с депрессией (особенно запущенной) самостоятельно могут не увенчаться успехом. Но если поймать проблему на начальной стадии, от неё можно быстро избавиться с помощью приёма препаратов, восстанавливающих баланс необходимых веществ в мозге».

Хочешь быть счастливым — будь им!

Хочешь быть счастливым — будь им! Как справиться с депрессией?«Хорошее настроение можно «добыть», слегка откорректировав образ жизни, — рассказывает кандидат наук, нейропсихолог, руководитель научно-практического центра «ДОМ» Светлана Шишкова. — Для этого необходимо:

1. Заниматься спортом

Физические нагрузки усиливают синтез гормона счастья — эндорфина, который вызывает прилив положительных эмоций. Исследования показали, что 30 минут интенсивных физических упражнений повышают концентрацию эндорфина в 5–7 раз. Вот почему люди, занимающиеся спортом, на порядок реже страдают хандрой и депрессией.

2. Правильно питаться

Заедать тоску булочками и конфетами бесполезно. Бороться с ней можно только с помощью правильного питания. Запасы витамина D можно пополнить с помощью рыбы жирных сортов (лосося, дешёвой селёдки). Богата солнечным витамином и печень трески — 1 ст. ложка содержит его суточную норму. Если вы принципиально не едите рыбу — принимайте рыбий жир.

Хочешь быть счастливым — будь им! Как справиться с депрессией? Почему пожилые люди легче избавляются от депрессии, чем молодые?

Гормон счастья серотонин содержится в горьком шоколаде, ананасах, бананах, яблоках и сливах. Повышают настроение продукты, содержащие аминокислоту триптофан (ею богаты мясо индейки, молоко, яйца, бобовые).

3. Гулять

Солнца сейчас действительно мало. Поэтому его нужно «ловить» и ценить любую возможность провести хотя бы 40 минут (это абсолютный минимум пребывания на свежем воздухе, который положен даже людям, отбывающим наказание), особенно в хорошую погоду.

4. Думать о хорошем

Научитесь распознавать негативные мысли и вовремя избавляться от них. Одна мысль, застрявшая в голове надолго, может привести к депрессии.

Следите и за осанкой. Сгорбленная спина и понурые плечи заставляют и вести себя соответствующим образом. Выпрямитесь и улыбнитесь — и настроение само собой улучшится.

5. Беречь себя

Высыпайтесь, правильно питайтесь, одевайтесь по погоде (переохлаждение — главная причина ОРВИ), не выходите из дома без зонта — это поможет уберечься от простуд, которые подтачивают организм и вгоняют в тоску.

6. Устраивать праздники

Рождественские ярмарки в Европе неслучайно начинают работать задолго до Рождества. Уже в середине ноября площади Праги, Германии, Франции украшают ярко освещённые базары. Разноцветные огоньки, блестящие игрушки, витающий в воздухе аромат глинтвейна помогают пережить тёмное время года. Ничто не мешает вам также украсить свой дом досрочно и, возвращаясь домой, погружаться в атмосферу новогоднего праздника.

Хочешь быть счастливым — будь им! Как справиться с депрессией?
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Кстати

Депрессия бывает двух видов — эндогенная и психогенная (реактивная).

Психогенная (реактивная) — это реакция психики человека на внешние события (стрессы или сложные жизненные ситуации).

Эндогенная депрессия может возникнуть на фоне полного благополучия. В её основе лежат нарушения биохимического баланса в организме, в частности обмена нейротрансмиттеров (серотонина, дофамина и норадреналина). В основе такой депрессии часто лежит генетическая предрасположенность. Это самый сложный тип депрессии, который хуже всего поддаётся лечению.

Послеродовая депрессия — беременность и роды сопровождаются серьёзной перестройкой в организме женщины, что служит сильным испытанием для её организма. По статистике, этот вид депрессии «накрывает» после родов 10–15% женщин.

Депрессивным состояниям больше подвержены женщины (8,5%), чем мужчины (4,7%).

 
 
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