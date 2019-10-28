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Спасите мозг от удара!

29.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Спасите мозг от удара!

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар») —

острое нарушение кровоснабжения головного мозга.

Острые нарушения мозгового кровообращения — это глобальная проблема не только медицины, но и общества в целом. Они представляют собой одну из основных причин заболеваемости, смертности, длительной нетрудоспособности и инвалидности. Ежегодно мозговой инсульт развивается у 5,5-6 млн человек, из них погибают 4,5 млн, то есть население среднего по площади Европейского государства.

Всемирный день борьбы с инсультом призван привлечь внимание населения к проблеме мозговых инсультов: вопросам профилактики, своевременной диагностики и обращения за медицинской помощью, рассказать о новых возможностях лечения.

— За последние 9 месяцев в Вороновском районе зарегистрировано 96 случаев острого нарушения мозгового кровообращения. За этот же период от цереброваскулярных заболеваний умерло 33 человека, — приводит неутешительную статистику врач-невролог Вороновской ЦРБ Екатерина Сергеевна Римашевская. — Это связано с высокой распространенностью факторов риска, лидирующую позицию из которых занимает артериальная гипертензия. Пациенты, страдающие повышенным артериальным давлением, должны ежедневно контролировать его и регулярно принимать гипотензивные препараты. Второй фактор риска —  гиперхолестеринемия. Высокий уровень холестерина приводит к образованию атеросклеротических бляшек и закупорке сосудов. К группе риска относятся пациенты с мерцательной аритмией. Это один из видов нарушения сердечного ритма, при котором определенные отделы сердца (предсердия) перестают сокращаться согласованно. Каждое из тысячи мышечных волокон сокращается без какой-либо последовательности, что в результате приводит к снижению насосной функции не только предсердий, но и всего сердца. В зоне риска — курильщики, люди, злоупотребляющие алкоголем, с гиподинамией, повышенным уровнем глюкозы в крови.

Основные симптомы инсульта:

  • сильная головная боль, которая может сопровождаться рвотой,
  • головокружение,
  • слабость в конечностях,
  • асимметрия лица,
  • нарушение речи,
  • затруднение восприятия окружающего,
  • ухудшение зрения,
  • помутнение сознания.

В таких случаях необходимо максимально раннее обращение в медицинское учреждение для выявления этого опасного для жизни заболевания.

Тромболизисная терапия для пациентов нашего района проводится на базе ресурсного центра УЗ «Лидская ЦРБ». Госпитализация должна быть проведена в течение так называемого «терапевтического окна» — 4-х часов от появления первых признаков инсульта. Поэтому пациент либо его окружение должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Не оттягивайте звонок в «скорую» в надежде, что «само пройдет». Чем раньше будет оказана квалифицированная помощь, тем больше шансов на восстановление и сохранение жизни.


Спасите мозг от удара!

Только цифры

Важность проблемы мозгового инсульта кроется не столько в самом заболевании, сколько в его исходах. Летальность от всех видов инсульта в течение первой недели составляет 12%, первого месяца — 19%, первого года — 31%.

Кроме того, это еще серьезная социальная проблема: последствия заболевания наносят огромный ущерб экономике, учитывая расходы на лечение, медицинскую реабилитацию, потери в сфере производства. В семьях, где имеются пациенты с очаговым поражением головного мозга, уход за ними только в 6% случаев осуществляется лицами пенсионного возраста, в остальных — работающими родственниками. В 63% случаев члены семьи вынуждены оставлять работу: 17% на срок от 1 недели до 1 месяца, 25% — от 1 до 6 месяцев, а 21% — полностью. Примерно 85% родственников не могут использовать свой очередной отпуск, так как должны находиться с больным. Нельзя забывать и об эмоциональных потерях, проблемах и страданиях пациентов и их родных, связанных с возникновением инсульта, которые оценить в цифрах невозможно.

Следствием инсульта часто является стойкая инвалидность. Из всех пациентов, перенесших мозговой инсульт, около 60% становятся инвалидами, способными себя обслуживать, 19-35% полностью зависимы от окружающих и только 15-20% возвращаются к трудовой деятельности.

Ольга МЕЛЬКО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар») — острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Острые нарушения мозгового кровообращения — это глобальная...
 
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